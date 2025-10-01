https://ukraina.ru/20251001/drony-sovershili-revolyutsiyu-voennyy-ekspert-o-samom-groznom-oruzhii-xxi-veka-1069411405.html

"Дроны совершили революцию": военный эксперт о самом грозном оружии XXI века

СВО кардинально изменила понимание современной войны, показав, что беспилотники стали самым грозным оружием, совершившим настоящую революцию в военной науке, и теперь ни одна армия не может действовать без учета их влияния. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Эксперт указывает на ключевые преимущества беспилотников. "Уже никто не удивляется тому, что дроны постоянно осваивают все новые и новые военные специальности. Никто уже не удивляется и тому, что они гораздо эффективнее. При этом дрон становится ещё и "бюджетной" версией вооружения", — говорит он.Алехин подчеркивает экономический аспект их применения. "Стоимость беспилотника даже не в разы, а на порядки ниже стоимости поражаемых объектов", — констатирует полковник запаса.По мнению Алехина, дроны совершили революцию в военной науке, но при этом нельзя уменьшать роли другого вооружения. "Оно по-прежнему играет огромную роль на поле боя. Но, согласитесь, теперь никто не может действовать без учета действий беспилотников. Значит – проблему защиты от этого оружия надо решать срочно: на передовой и в тылу", — заключил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про важные заявления главы Пентагона — в статье Алексея Туманова "США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон".

