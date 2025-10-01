"Дроны совершили революцию": военный эксперт о самом грозном оружии XXI века
СВО кардинально изменила понимание современной войны, показав, что беспилотники стали самым грозным оружием, совершившим настоящую революцию в военной науке, и теперь ни одна армия не может действовать без учета их влияния. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"СВО многое изменила в понимании современной войны. В том числе и роль дронов на поле боя. Мало кто ожидал, что именно беспилотники станут самым грозным оружием XXI века", — заявляет Алехин.
Эксперт указывает на ключевые преимущества беспилотников. "Уже никто не удивляется тому, что дроны постоянно осваивают все новые и новые военные специальности. Никто уже не удивляется и тому, что они гораздо эффективнее. При этом дрон становится ещё и "бюджетной" версией вооружения", — говорит он.
Алехин подчеркивает экономический аспект их применения. "Стоимость беспилотника даже не в разы, а на порядки ниже стоимости поражаемых объектов", — констатирует полковник запаса.
По мнению Алехина, дроны совершили революцию в военной науке, но при этом нельзя уменьшать роли другого вооружения. "Оно по-прежнему играет огромную роль на поле боя. Но, согласитесь, теперь никто не может действовать без учета действий беспилотников. Значит – проблему защиты от этого оружия надо решать срочно: на передовой и в тылу", — заключил автор статьи.
