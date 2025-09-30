https://ukraina.ru/20250930/ssha-idut-na-vy-borody---rubit-parney-v-platyakh-i-puzatykh-generalov---von-1069407795.html

США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон

США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон

Минобороны США переименовано в Министерство войны. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил за жесткую дисциплину в войсках и сделал ставку на повышение воинского духа. Новое министерство, по его словам, будет заниматься исключительно ведением боевых действий

В США больше нет министерства обороны, теперь это министерство войны. Соответственно, военнослужащие американской армии и генералы должны быть готовы к войне. Новое ведомство будет заниматься исключительно ведением боевых действий. Об этом заявил во вторник, 30 сентября, глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством на базе корпуса морской пехоты США в Куантико (Вирджиния)."Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - заявил Хегсет.Хегсет не смог смирно читать речь по бумажке у трибуны. Он ходил по сцене, жестикулировал, внимательно всматривался в лица американских офицеров и в камеры видеооператоров. То, что ему мешало для окончательной трансформации Минобороны в Минвойны - наследие предшественников. И с этим наследием он призвал немедленно покончить. Десятилетия Пентагон, по его словам, находился в упадке из-за всяких "неправильных вещей". Теперь министерству нужно еще больше подлодок, боеприпасов, бомбардировщиков, беспилотников, искусственного интеллекта во всем.Неправильные вещиАмериканские военнослужащие должны постоянно тренироваться, быть в хорошей физической форме. Это касается как рядовых, так и генералов. Хегсет будет лично встречаться с офицерами, и если кто-то ему не понравится, он незамедлительно его уволит. Он уже вызывает в Вашингтон на беседы армейские чины и читает им лекции о гигиене, физической подготовке и высоких стандартах."Если это делает меня токсичным, пусть будет так", - не огорчился Хегсет, и решительно выступил против всякого рода анонимных жалоб и доносов.Администрация Трампа прекращает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Больше в войсках не будут проходить службу парни в платьях, офицеров не будут набирать по расовому признаку или гендерным квотам. Все это - "идеологический мусор, заражавший наше министерство", как он выразился."Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях, никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения внимания и гендерных заблуждений. Как я уже говорил и повторю еще раз, мы покончили с этим дерьмом", - сказал он.Новая политика не направлена на ограничение службы женщин в американской армии. Однако теперь есть повышенные физические требования, которые могут помешать их службе. Если женщины готовы и могут им соответствовать, их оставят в войсках. В противном случае они не смогут претендовать на некоторые боевые должности."Это также будет означать, что слабые мужчины не смогут претендовать [на боевые должности], потому что мы не играем в игры. Это бой. Это вопрос жизни и смерти", - сказал он.Больше всего Хегсета утомляет смотреть на толстых солдат в боевых порядках и пузатых генералов в коридорах Пентагона. Это плохо выглядит, пояснил он. Поэтому отныне военнослужащие будут дважды в год проходить тесты на физподготовку и соответствовать заданным росту и весу.Если военнослужащие захотят все же как-то самовыражаться, то им следует уйти из армию. Больше в американской армии не будет "никаких бород и длинных волос"."Мы острижем волосы, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов", - сказал он.В американской армии не будет скандинавских язычников. Офицеры могут не согласиться с реформами. Это означает, что они прониклись культурой предыдущих администраций, которыми руководили "глупые и безрассудные политические лидеры". Им придется поискать себе другие профессии.Хегсет закончил выступление обещанием прикрыть спины военных. Это сделает и президент Трамп, и он лично. А военные в это время могут спокойно совершать как хорошие, так и тяжелые поступки. Так что, посоветовал Хегсет, вызывайте огонь на себя."Потому что мы - министерство войны. С божьей помощью", - сказал он.Шутка удаласьОфицеры встали. Хегсет ушел за кулисы. Паузу в ожидании Дональда Трампа заполнили военными маршами. Через двадцать минут американский лидер вышел на сцену, пожал руку Хегсету и удивился парадоксальной тишине.Офицеры притихли в ожидании того, что же он им скажет. Трамп пошутил: "я никогда раньше не входил в столь тихую комнату". Некоторые рассмеялись, и тогда Трамп показал, кто в доме хозяин:"Не смейтесь, вам нельзя", - сказал он. "Если хотите аплодировать - аплодируйте. Если вам не нравится, что я говорю, можете выйти из комнаты. И это будет конец вашему званию, вашему будущему".

