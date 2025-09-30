США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/ssha-idut-na-vy-borody---rubit-parney-v-platyakh-i-puzatykh-generalov---von-1069407795.html
США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон
США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон - 30.09.2025 Украина.ру
США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон
Минобороны США переименовано в Министерство войны. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил за жесткую дисциплину в войсках и сделал ставку на повышение воинского духа. Новое министерство, по его словам, будет заниматься исключительно ведением боевых действий
2025-09-30T17:15
2025-09-30T17:28
эксклюзив
сша
вашингтон
пит хегсет
дональд трамп
пентагон
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069407555_4:0:1657:930_1920x0_80_0_0_ce179793d1ef735a95d6bd25861628b4.png
В США больше нет министерства обороны, теперь это министерство войны. Соответственно, военнослужащие американской армии и генералы должны быть готовы к войне. Новое ведомство будет заниматься исключительно ведением боевых действий. Об этом заявил во вторник, 30 сентября, глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством на базе корпуса морской пехоты США в Куантико (Вирджиния)."Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - заявил Хегсет.Хегсет не смог смирно читать речь по бумажке у трибуны. Он ходил по сцене, жестикулировал, внимательно всматривался в лица американских офицеров и в камеры видеооператоров. То, что ему мешало для окончательной трансформации Минобороны в Минвойны - наследие предшественников. И с этим наследием он призвал немедленно покончить. Десятилетия Пентагон, по его словам, находился в упадке из-за всяких "неправильных вещей". Теперь министерству нужно еще больше подлодок, боеприпасов, бомбардировщиков, беспилотников, искусственного интеллекта во всем.Неправильные вещиАмериканские военнослужащие должны постоянно тренироваться, быть в хорошей физической форме. Это касается как рядовых, так и генералов. Хегсет будет лично встречаться с офицерами, и если кто-то ему не понравится, он незамедлительно его уволит. Он уже вызывает в Вашингтон на беседы армейские чины и читает им лекции о гигиене, физической подготовке и высоких стандартах."Если это делает меня токсичным, пусть будет так", - не огорчился Хегсет, и решительно выступил против всякого рода анонимных жалоб и доносов.Администрация Трампа прекращает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Больше в войсках не будут проходить службу парни в платьях, офицеров не будут набирать по расовому признаку или гендерным квотам. Все это - "идеологический мусор, заражавший наше министерство", как он выразился."Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях, никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения внимания и гендерных заблуждений. Как я уже говорил и повторю еще раз, мы покончили с этим дерьмом", - сказал он.Новая политика не направлена на ограничение службы женщин в американской армии. Однако теперь есть повышенные физические требования, которые могут помешать их службе. Если женщины готовы и могут им соответствовать, их оставят в войсках. В противном случае они не смогут претендовать на некоторые боевые должности."Это также будет означать, что слабые мужчины не смогут претендовать [на боевые должности], потому что мы не играем в игры. Это бой. Это вопрос жизни и смерти", - сказал он.Больше всего Хегсета утомляет смотреть на толстых солдат в боевых порядках и пузатых генералов в коридорах Пентагона. Это плохо выглядит, пояснил он. Поэтому отныне военнослужащие будут дважды в год проходить тесты на физподготовку и соответствовать заданным росту и весу.Если военнослужащие захотят все же как-то самовыражаться, то им следует уйти из армию. Больше в американской армии не будет "никаких бород и длинных волос"."Мы острижем волосы, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов", - сказал он.В американской армии не будет скандинавских язычников. Офицеры могут не согласиться с реформами. Это означает, что они прониклись культурой предыдущих администраций, которыми руководили "глупые и безрассудные политические лидеры". Им придется поискать себе другие профессии.Хегсет закончил выступление обещанием прикрыть спины военных. Это сделает и президент Трамп, и он лично. А военные в это время могут спокойно совершать как хорошие, так и тяжелые поступки. Так что, посоветовал Хегсет, вызывайте огонь на себя."Потому что мы - министерство войны. С божьей помощью", - сказал он.Шутка удаласьОфицеры встали. Хегсет ушел за кулисы. Паузу в ожидании Дональда Трампа заполнили военными маршами. Через двадцать минут американский лидер вышел на сцену, пожал руку Хегсету и удивился парадоксальной тишине.Офицеры притихли в ожидании того, что же он им скажет. Трамп пошутил: "я никогда раньше не входил в столь тихую комнату". Некоторые рассмеялись, и тогда Трамп показал, кто в доме хозяин:"Не смейтесь, вам нельзя", - сказал он. "Если хотите аплодировать - аплодируйте. Если вам не нравится, что я говорю, можете выйти из комнаты. И это будет конец вашему званию, вашему будущему".
https://ukraina.ru/20250905/pentagon-pereimenuyut-v-ministerstvo-voyny-na-fone-otsrochennykh-postavok-vooruzheniya-ukraine-1068223229.html
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069407555_211:0:1451:930_1920x0_80_0_0_fb0ee86c8fb404257a2edd07211bfe44.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, минобороны
Эксклюзив, США, Вашингтон, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Пентагон, Минобороны

США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон

17:15 30.09.2025 (обновлено: 17:28 30.09.2025)
 
© Фото : скриншотГлава Пентагона Пит Хесет выступает перед высшим военным руководством США на базе морпехов в Куантико 30 сентября 2025 года
Глава Пентагона Пит Хесет выступает перед высшим военным руководством США на базе морпехов в Куантико 30 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Минобороны США переименовано в Министерство войны. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил за жесткую дисциплину в войсках и сделал ставку на повышение воинского духа. Новое министерство, по его словам, будет заниматься исключительно ведением боевых действий
В США больше нет министерства обороны, теперь это министерство войны. Соответственно, военнослужащие американской армии и генералы должны быть готовы к войне. Новое ведомство будет заниматься исключительно ведением боевых действий. Об этом заявил во вторник, 30 сентября, глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством на базе корпуса морской пехоты США в Куантико (Вирджиния).
"Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - заявил Хегсет.
Хегсет не смог смирно читать речь по бумажке у трибуны. Он ходил по сцене, жестикулировал, внимательно всматривался в лица американских офицеров и в камеры видеооператоров. То, что ему мешало для окончательной трансформации Минобороны в Минвойны - наследие предшественников. И с этим наследием он призвал немедленно покончить. Десятилетия Пентагон, по его словам, находился в упадке из-за всяких "неправильных вещей". Теперь министерству нужно еще больше подлодок, боеприпасов, бомбардировщиков, беспилотников, искусственного интеллекта во всем.
Неправильные вещи
Американские военнослужащие должны постоянно тренироваться, быть в хорошей физической форме. Это касается как рядовых, так и генералов. Хегсет будет лично встречаться с офицерами, и если кто-то ему не понравится, он незамедлительно его уволит. Он уже вызывает в Вашингтон на беседы армейские чины и читает им лекции о гигиене, физической подготовке и высоких стандартах.
"Если это делает меня токсичным, пусть будет так", - не огорчился Хегсет, и решительно выступил против всякого рода анонимных жалоб и доносов.
Администрация Трампа прекращает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Больше в войсках не будут проходить службу парни в платьях, офицеров не будут набирать по расовому признаку или гендерным квотам. Все это - "идеологический мусор, заражавший наше министерство", как он выразился.
"Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях, никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения внимания и гендерных заблуждений. Как я уже говорил и повторю еще раз, мы покончили с этим дерьмом", - сказал он.
Новая политика не направлена на ограничение службы женщин в американской армии. Однако теперь есть повышенные физические требования, которые могут помешать их службе. Если женщины готовы и могут им соответствовать, их оставят в войсках. В противном случае они не смогут претендовать на некоторые боевые должности.
"Это также будет означать, что слабые мужчины не смогут претендовать [на боевые должности], потому что мы не играем в игры. Это бой. Это вопрос жизни и смерти", - сказал он.
Больше всего Хегсета утомляет смотреть на толстых солдат в боевых порядках и пузатых генералов в коридорах Пентагона. Это плохо выглядит, пояснил он. Поэтому отныне военнослужащие будут дважды в год проходить тесты на физподготовку и соответствовать заданным росту и весу.
Если военнослужащие захотят все же как-то самовыражаться, то им следует уйти из армию. Больше в американской армии не будет "никаких бород и длинных волос".
"Мы острижем волосы, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов", - сказал он.
В американской армии не будет скандинавских язычников. Офицеры могут не согласиться с реформами. Это означает, что они прониклись культурой предыдущих администраций, которыми руководили "глупые и безрассудные политические лидеры". Им придется поискать себе другие профессии.
Хегсет закончил выступление обещанием прикрыть спины военных. Это сделает и президент Трамп, и он лично. А военные в это время могут спокойно совершать как хорошие, так и тяжелые поступки. Так что, посоветовал Хегсет, вызывайте огонь на себя.
"Потому что мы - министерство войны. С божьей помощью", - сказал он.
Шутка удалась
Офицеры встали. Хегсет ушел за кулисы. Паузу в ожидании Дональда Трампа заполнили военными маршами. Через двадцать минут американский лидер вышел на сцену, пожал руку Хегсету и удивился парадоксальной тишине.
Офицеры притихли в ожидании того, что же он им скажет. Трамп пошутил: "я никогда раньше не входил в столь тихую комнату". Некоторые рассмеялись, и тогда Трамп показал, кто в доме хозяин:
"Не смейтесь, вам нельзя", - сказал он. "Если хотите аплодировать - аплодируйте. Если вам не нравится, что я говорю, можете выйти из комнаты. И это будет конец вашему званию, вашему будущему".
Пентагон пообещал направить в Украину 840 ракет ERAM - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
5 сентября, 19:58
Пентагон переименуют в "министерство войны" на фоне отсроченных поставок вооружения УкраинеПрезидент США Дональд Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в "министерство войны", что символично совпало с решением о поставке 840 ракет ERAM для Украины — но лишь к октябрю 2026 года. Об этом сообщил 5 сентября телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАВашингтонПит ХегсетДональд ТрампПентагонМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11"Герани" наносят удары по вражеским объектам в Харькове — местные СМИ сообщают о взрывах в Холодногорском районе города
18:10Британия планирует ужесточить требования к украинским беженцам
18:02"В сотни раз больше": Лавров оценил расходы ЕС на войну с Россией и на восстановление Палестины
17:56Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана
17:55Почему Трамп ещё не сформировал позицию по "Томагавкам" для Украины и что задумали в Европе — Лавров
17:51Трамп выступил на военной базе в Вирджинии перед американскими генералами
17:46В Краматорске уничтожен склад для строительства оборонительных сооружений
17:42Кадры удара "Герани" по уже горящему объекту в центре Днепропетровска публикуют вражеские ресурсы
17:36Военкор рассказал о важности освобождения Северска Малого
17:30Скачко: Рокфеллер-миллиардер — всем богачам пример
17:19Лавров рассказал о поставках Киеву "Томагавков"
17:15США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон
17:15"Герани" нанесли удар по "неработающему промышленному предприятию" на окраине Харькова
17:11"Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, сделать это с позиции силы" -Трамп
17:10Залужный: Тупик в войне, но победит Россия. Порошенко: Оружия, людей, кордонов нет, за что погибают бойцы
17:04В центре Днепропетровска зафиксирован масштабный пожар после атаки беспилотников
16:52Дружит с Трампом, берет российскую нефть и не дает денег Украине. ЕС решил "изолировать" Орбана
16:50Новости милитаризации
16:47Дальше некуда: передаст ли США Украине тамагавки?
16:44Обстановка на Херсонском направлении: ВС РФ контролирует Карантинный остров
Лента новостейМолния