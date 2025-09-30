https://ukraina.ru/20250930/plokhoy-khod-dlya-nas-aleksandr-kazakov-o-riskakh-blokady-kaliningrada-1069349304.html

"Плохой ход для нас": Александр Казаков о рисках блокады Калининграда

Страны НАТО могут спровоцировать опаснейший кризис вокруг Калининграда, используя юридические лазейки для установления фактической блокады Финского залива под предлогом защиты своего суверенитета Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Анализируя готовность Европы к эскалации противостояния с Россией, эксперт указал на принципиальную разницу в подходах. "Повышать ставки в борьбе с нами — нет, но чтобы затащить Трампа обратно — да", — отметил Казаков. По его словам, именно этой цели служат участившиеся инциденты с дронами в Польше и самолетами в Эстонии, составляющие единую картину риторической эскалации.Особую озабоченность эксперта вызывает ситуация вокруг Финского залива. "Самолеты в Эстонии — это давнишняя мечта НАТО по поводу выхода из Финского залива, где он немного сужается", — пояснил аналитик. Он детализировал возможный сценарий: хотя территориальные воды Финляндии и Эстонии юридически не смыкаются, при определенной интерпретации можно создать прецедент бесполетной зоны. Эксперт охарактеризовал такой сценарий как стратегически опасный для России. "Де-факто — это блокада, а де-юре — нет", — подчеркнул он. Эта юридическая уловка, по мнению аналитика, лишает Москву законных оснований для ответных действий по уставу ООН, где морская блокада является казус-белли, и превращает ситуацию в идеальную провокационную ловушку.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.

