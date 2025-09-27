https://ukraina.ru/20250927/nachalos-kak-globalisty-dressiruyut-zelenskogo-1069267065.html

Началось. Как глобалисты дрессируют Зеленского

Началось. Как глобалисты дрессируют Зеленского

Интереснейшие события разворачиваются на медийном фронте, или, если угодно, в медийном тылу киевского режима.

Очередная порция разгромной критики в западных медиа, и не в абы каких, а конкретно в американском Politico и, ничего себе, в британском The Economist, то есть в так называемых "иконах "неполживой" журналистики". Ну и, естественно, это те самые медиа, которые действительно влияют на неокрепшие западные умы. И вот выходят две совершенно разгромные публикации уже в адрес Зеленского, а не только Ермака. Мы же помним, были две публикации про Ермака в конце весны и в начале лета в Politico, а потом добавилась и публикация в The Times, которую тогда многие назвали "черной меткой" для Ермака. В новых же публикациях речь идёт уже конкретно о Зеленском. Про то, что, он с Ермаком "строили строили, и наконец построили" авторитаризм. Больше того, приводится цитата неназванного украинского топ-чиновника: якобы Запад и Украина после начала широкомасштабных военных действий в двадцать втором году вознесли Зеленского в космос, из которого он, в общем-то, пока возвращаться не намерен.И выглядит эта вся информационная компания за последние полгода даже не как попытка скомпрометировать Зеленского и Ермака, а как вполне очевидная попытка показать реальное положение дел. Всё это напоминает выстроенную, логичную кампанию по активной обработке пропагандистским напильником этого ходячего "памятника", очищению от "бронзы" гордыни и выдающегося самомнения персонажа, который сам себя вознёс на пьедестал и прилепил табличку - "криворожский Черчилль". И, вот, его теперь медленно, но методично возвращают на землю грешную.А почему это происходит сейчас? При всём видимом единстве Европы, при украинском лозунге "весь мир с нами", при "коалиции желающих", при том, что милитаризм и реваншизм в Старушке цветут и пахнут, Зеленского вдруг начинают "возить мордой по столу". Про Ермака и вовсе молчу. Все это совершенно не случайно, и укладывается в очень простую логику. Вспомните недавние нападки на экс-министра обороны Умерова через Шабунина — это тоже было движение в том же направлении. Только тогда это была больше американская история, а сейчас это уже вполне конкретная линия глобалистов, стоящих за спиной Зеленского.И делают они это лишь по одной причине. Потому что Зеленский получил уже практически финальный отворот-поворот от администрации Трампа и лично Трампа. Дональд Фредович - человек переменчивый, но вокруг него стоят люди крайне последовательные: и Рубио во главе Госдепа и Совбеза, и Джей Ди Венс, и группа его консультантов, и даже зять Кушнер, возглавляющий ещё одну "башню" Белого дома. И при всей внешней непоследовательности самого Трампа линия, по которой они двигались, подразумевала два сценария: либо, предприняв усилия, всё-таки привести к какому-то мирному соглашению, либо умыть руки. И сегодня, как мне кажется, окончательно или почти окончательно перевесил второй сценарий.Соответственно, ничего хорошего в этой истории Зеленскому не светит. Он остаётся только со своими "заклятыми союзниками" из "коалиции желающих" и "друзьями" из Лондона. Со всеми вытекающими. Я уже рассказывал про визит "лондонского десанта" в Киев и про события, которые последовали за этим визитом, главное из которых - голосование за "столетнюю сделку" Киева и Лондона. И рассказывал, что Зеленский не мог не понимать, что по сути оказался между Лондоном и Вашингтоном крайним и для одни и для других. Но деваться ему было некуда, он прижат к стенке обстоятельствами и обязательствами. Сначала его "качали" в Штатах через критику Ермака. И делалось это при личном участии Кирилла Буданова*. Если по-простому, за его деньги это делалось. Но с одобрения старших товарищей главы ГУР (Главного управления разведки Украины). Размещал те материалы хорошо известный в узких кругах Пол Манафорт, политтехнолог времён Януковича, Ахметова и Партии регионов. А еще первой президентской кампании Трампа. Сейчас дело серьезнее. Прямая критика киевского недофюрера. И такие серьёзные тексты в такой серьёзный момент не могли выйти самостоятельно, как банальная заказуха. Только с согласия главреда. Без одобрения собственников СМИ и "глобалистского обкома" тоже не обошлось. А значит, решение по Зеленскому — "мочить", принято и согласовано всеми участниками трансатлантической подковерной войны. И этот факт прекрасно укладывается в логику процессов в самой Украине, и по части наличия вполне конкретных заговорщиков против Зеленского на Украине, и про переподчинение всех грантоедов европейцам, и про картонный Майдан вокруг НАБУ, и про деятельность самого НАБУ. И в логику того, что за всем этим стоят глобалисты в США и Европе. И игра в данном случае не на снос Зеленского (а такой вариант рассматривался). Эта история, как мне кажется, поставлена на паузу, потому что удалось, если не втянуть Трампа в войну на стороне Украине, то хотя бы охладить его пыл к давлению на Киев в вопросе договорённостей с Москвой. И вот именно поэтому, как мне кажется, история со сносом Зеленского временно заморожена. Но никто и не собирался отказываться от его воспитания, дрессировки. Помните фильм "Воспитание женщин и собак"? Так вот в данном случае мы видим воспитание сутулой "криворожской собаки". Ему дают понять: "без нас ты - никто".Обычно подобные информационные кампании имеют очень простую и утилитарную задачу. Превратить политика в маргинала, превратить его в "хромую утку", сделать нерукопожатным объектом, который будет соглашаться на всё, что ему скажут. И в этом смысле счёсывание позолоты и бронзы с "криворожского Наполеончика" выглядит более чем логично. Его дрессируют. Убивают гордыню, добивают самомнение, которое, как говорил тот самый украинский инсайдер, давно вознеслось в космос. И делают так, чтобы деваться было некуда. Либо выполняй всё, что мы скажем, либо мы тебя сливаем. А защитить тебя, друг любезный, уже некому. И понятно, что Зеленского загоняют в узкий коридор решений. А главный из этих решений формулируется просто и прямолинейно: "давайте дальше воевать".О том, как складывается внутриполитическая обстановка вокруг Зеленского в Киеве - в статье Виктории Титовой ""Готовы к любому сценарию". Нацисты Украины готовятся то ли к выборам, то ли к перевороту"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

