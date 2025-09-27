https://ukraina.ru/20250927/khakerskiy-privet-na-kolesakh-nasledie-baydena-i-spektakl-odnogo-zelenskogo-nedelya-neobychnykh-1069211894.html

Хакерский привет на колесах, наследие Байдена и спектакль одного Зеленского. Неделя необычных фотофактов

Рейс из Киева в Рахов сменил курс на лозунг "Слава России". Директор Одесского зоопарка предстал в новом амплуа. Французский президент проиграл главе Белого дома битву за нью-йоркскую улицу. Выступление Владимира Зеленского в ООН прошло при призрачной аудитории. Аллею славы в Белом доме украсил портрет автопера

В субботу, 20 сентября, на площадках Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области стартовали праздничные мероприятия, посвященные 645-й годовщине Куликовской битвы.По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, Куликовская битва — символ национального единства и воинской доблести — стала важной вехой, определившей дальнейший путь России.Организаторами празднования 645-й годовщины Куликовской битвы выступили министерство культуры РФ, правительство Тульской области и государственный музей-заповедник "Куликово поле".Также в субботу Москва вновь услышала голоса со всего мира — в столице с размахом прошел музыкальный конкурс "Интервидение". Россию на нем представлял SHAMAN (Ярослав Дронов).Выступив с характерной мощью, артист совершил поистине рыцарский жест: он попросил жюри не оценивать его как хозяина сцены. Дескать, давайте без домашних преимуществ, на чистоту! По итогам голосования членов жюри от 23 стран победу на первом после возрождения "Интервидения" одержал представитель Вьетнама Дык Фук. В качестве приза ему вручили хрустальную статуэтку в виде застывшей звуковой волны.В воскресенье, 21 сентября, рейс из Киева в Рахов преподнес сюрприз. На подъезде к Яремче электронная информационная доска вагона внезапно сменила курс — вместо номера поезда она провозгласила: "Слава России".Украинская полиция сразу взялась за дело со всей оперативностью. Следствие установило "орудие преступления" — им оказалось обычное планшетное устройство. Именно с него, по версии следствия, была осуществлена несанкционированная "редактура" маршрута.В тот же день в штате Аризона состоялось прощание с застреленным политическим активистом Чарли Кирком. Церемония проходила на футбольном стадионе в Финиксе.Туда приехала вся администрация Белого дома в полном составе. Во время выступления на панихиде президент США Дональд Трамп заявил, что США скорбят из-за убийства Кирка:"У нашей страны украли одного из умнейших людей нашего времени. Гигант своего поколения. И главное — преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр".Трамп признался, что он, в отличие от погибшего активиста, ненавидит оппонентов и "не желает им всего хорошего". Президент США также пообещал, что Минюст найдет подстрекателей против консерваторов.В понедельник, 22 сентября, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков предстал в новом амплуа. На этот раз он примерил на себя образ русалки. Как выяснилось, такое перевоплощение понадобилось для съемок клипа.Однако для Белякова это — почти рядовая работа. На Новый год он уже успел появиться в образе козла, крысы, обезьяны и петуха. А один раз и вовсе надел костюм слона, чтобы лично поздравить именинницу-слониху.Похоже, в Одесском зоопарке самый главный зверь — это его директор.Тогда же в сети очень активно обсуждалось видео из Новой Москвы, на котором самолёт на экстремально низкой высоте пролетел над зданиями города. Комментаторы тут же высказали свое предположение происходящего: вероятнее всего, такая высота была оправдана угрозой атаки дронов. Позднее стало известно, что на видео был запечатлен тяжёлый транспортный самолёт Ан-124, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где главы государств обычно обсуждают глобальные проблемы, президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось решить проблему более приземленную — дорожную. Его автомобиль был остановлен полицией, которая расчищала путь для кортежа другого лидера — Дональда Трампа.Ирония судьбы настигла Макрона сразу после выступления на Генассамблеи ООН, где он сделал громкое заявление о признании Францией государственности Палестины. Но на улицах Нью-Йорка палестинский вопрос отошел на второй план перед вопросом "кто главнее на дороге". Макрон не стал спорить с полицией, а просто... позвонил Трампу. "Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто", — сообщил он коллеге. После этого улицу открыли, но только для пешеходов. И президент Франции отправился к посольству пешком, продолжая разговор посреди городской суеты.В тот же день, 23 сентября, президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. На распространяющихся в сети кадрах видно, как Навроцкий достает что-то из переданной ему помощником коробочки и кладет себе в рот.В среду, 24 сентября, газета The Washington Post опубликовала фотографию статуи, которую неизвестные установили в Вашингтоне напротив Капитолия. Посреди оживленной улицы появились стальные Дональд Трамп и обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, держащиеся за руки. Символичным кадром дня стало следующее событие: Владимир Зеленский выступает в пустом зале ООН. Присутствовали в основном те, кто был "прикован" к утренним заседаниям по расписанию — делегаты следующих выступлений. Что же случилось с традиционными союзниками Киева? Европейские державы, обычно первые в рядах поддержки, на этот раз ограничились присутствием сотрудников постоянных представительств. Восточное побережье Китая в среду было накрыто одним из самых сильных тайфунов в Восточной Азии под названием "Рагаса". В Макао тайфун принёс не только наводнение и разрушения, но и большое количество рыбы на затопленные улицы. Позднее очевидцы стали размещать в соцсетях фотографии импровизированной "рыбалки". В четверг, 25 сентября, с президентской аллеи славы бесследно исчез портрет экс-главы государства Джо Байдена. На его месте теперь красуется фотография автопера — устройства, которое ставит подписи вместо человека. Этот ход — прямой ответ на недавний скандал. Байден называл "лжецами" Трампа и республиканцев, которые утверждали, что его помощники вовсю использовали эти гаджеты для подписания документов без ведома президента. Мол, я всё сам, и всё устно одобрял!Между тем фотограф Вадим Махоров на своей странице "ВКонтакте" опубликовал видеосюжет о толпе белых медведей, которые облюбовали заброшенную полярную станцию на острове Колючин. На кадрах видно, как дикие звери трутся спинами о землю, отдыхают на крыльце, выглядывают из окон и пытаются поймать квадрокоптер.В пятницу, 26 сентября, уже бурые медведи стали звездами новостей. В Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев появления медведей был введен режим повышенной опасности. С начала августа поступило 76 обращений граждан о выходе зверей в населенные пункты. Кроме того, 26 сентября, стало известно, что скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Подробности в публикации "Плоть не выдержала столь высоких оборотов": Киселёв прокомментировал смерть Тиграна Кеосаяна.

