https://ukraina.ru/20250925/kakoy-posledniy-shag-do-napadeniya-na-pridnestrove-uzhe-sdelala-ukraina-i-kak-byt-rossii--amerberg-1069143302.html
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг - 25.09.2025 Украина.ру
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
Михаил Амерберг, эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, в эфире Украина.ру рассказал, какой план эскалации вооружённого конфликта реализует сейчас власть в Молдавии, а также оценил шансы оппозиции на парламентских выборах и проанализировал нынешнее положение Приднестровья:
2025-09-25T09:21
2025-09-25T09:21
2025-09-25T10:42
приднестровье
молдавия
украина
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14ac8b41847f454dd13232cd387baed0.jpg
00:30 – Истерика Санду и парламентские выборы.10:05 - Вероятность военной провокации в ближайшее время.14:14 - Что будет, если Санду удержит свои позиции? 17:19 - Шансы оппозиции и перспективы для граждан Молдавии.20:30 - План властей по эскалации конфликта.24:54 - Чего выжидает Украина в ситуации с Молдавией?27:24 - Социально-экономическая ситуация в Приднестровье.28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Подробнее — в материале Михаил Амерберг: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины.
приднестровье
молдавия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143035_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5f7772e50908c09e5de38613a94958b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
приднестровье, молдавия, украина, видео, видео
Приднестровье, Молдавия, Украина, Видео
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
09:21 25.09.2025 (обновлено: 10:42 25.09.2025)
Михаил Амерберг, эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, в эфире Украина.ру рассказал, какой план эскалации вооружённого конфликта реализует сейчас власть в Молдавии, а также оценил шансы оппозиции на парламентских выборах и проанализировал нынешнее положение Приднестровья:
00:30 – Истерика Санду и парламентские выборы.
10:05 - Вероятность военной провокации в ближайшее время.
14:14 - Что будет, если Санду удержит свои позиции?
17:19 - Шансы оппозиции и перспективы для граждан Молдавии.
20:30 - План властей по эскалации конфликта.
24:54 - Чего выжидает Украина в ситуации с Молдавией?
27:24 - Социально-экономическая ситуация в Приднестровье.
28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Подробнее — в материале Михаил Амерберг: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины.