https://ukraina.ru/20250925/kakoy-posledniy-shag-do-napadeniya-na-pridnestrove-uzhe-sdelala-ukraina-i-kak-byt-rossii--amerberg-1069143302.html

Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг

Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг - 25.09.2025 Украина.ру

Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг

Михаил Амерберг, эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, в эфире Украина.ру рассказал, какой план эскалации вооружённого конфликта реализует сейчас власть в Молдавии, а также оценил шансы оппозиции на парламентских выборах и проанализировал нынешнее положение Приднестровья:

2025-09-25T09:21

2025-09-25T09:21

2025-09-25T10:42

приднестровье

молдавия

украина

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14ac8b41847f454dd13232cd387baed0.jpg

00:30 – Истерика Санду и парламентские выборы.10:05 - Вероятность военной провокации в ближайшее время.14:14 - Что будет, если Санду удержит свои позиции? 17:19 - Шансы оппозиции и перспективы для граждан Молдавии.20:30 - План властей по эскалации конфликта.24:54 - Чего выжидает Украина в ситуации с Молдавией?27:24 - Социально-экономическая ситуация в Приднестровье.28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Подробнее — в материале Михаил Амерберг: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины.

приднестровье

молдавия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

приднестровье, молдавия, украина, видео, видео