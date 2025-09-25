Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг - 25.09.2025 Украина.ру
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
Михаил Амерберг, эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, в эфире Украина.ру рассказал, какой план эскалации вооружённого конфликта реализует сейчас власть в Молдавии, а также оценил шансы оппозиции на парламентских выборах и проанализировал нынешнее положение Приднестровья:
2025-09-25T09:21
2025-09-25T10:42
приднестровье
молдавия
украина
видео
00:30 – Истерика Санду и парламентские выборы.10:05 - Вероятность военной провокации в ближайшее время.14:14 - Что будет, если Санду удержит свои позиции? 17:19 - Шансы оппозиции и перспективы для граждан Молдавии.20:30 - План властей по эскалации конфликта.24:54 - Чего выжидает Украина в ситуации с Молдавией?27:24 - Социально-экономическая ситуация в Приднестровье.28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Подробнее — в материале Михаил Амерберг: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины.
приднестровье
молдавия
украина
приднестровье, молдавия, украина, видео
Приднестровье, Молдавия, Украина, Видео

Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг

09:21 25.09.2025 (обновлено: 10:42 25.09.2025)
 
Михаил Амерберг, эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, в эфире Украина.ру рассказал, какой план эскалации вооружённого конфликта реализует сейчас власть в Молдавии, а также оценил шансы оппозиции на парламентских выборах и проанализировал нынешнее положение Приднестровья:
00:30 – Истерика Санду и парламентские выборы.
10:05 - Вероятность военной провокации в ближайшее время.
14:14 - Что будет, если Санду удержит свои позиции?
17:19 - Шансы оппозиции и перспективы для граждан Молдавии.
20:30 - План властей по эскалации конфликта.
24:54 - Чего выжидает Украина в ситуации с Молдавией?
27:24 - Социально-экономическая ситуация в Приднестровье.
28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Подробнее — в материале Михаил Амерберг: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины.
