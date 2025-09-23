https://ukraina.ru/20250923/k-voprosu-o-strategicheskoy-stabilnosti-1069040483.html

К вопросу о стратегической стабильности

Владимир Путин сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза о намерении России соблюдать ограничения по Договору СНВ-3 (ДСНВ) в течение года с момента истечения срока его действия, который должен наступить 5 февраля 2026 года.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067458606_0:5:1198:679_1920x0_80_0_0_81910f960b53c3ec1a9495451f0a73e5.jpg.webp

При этом, с 21 февраля 2023 года Россия приостановила своё участие в ДСНВ. Москва продолжала соблюдать ограничения по договору, но отказалась принимать западные инспекции своих ядерных баз, ссылаясь на то, что западные специалисты используют полученную информацию для планирования украинских ударов по стратегическим ядерным объектам России, в частности по аэродромам стратегической авиации.Таким образом формально Россия обязалась соблюдать ограничения по договору до 5 февраля 2027 года, но проверку на месте США провести не смогут. Кстати, одной из причин приостановки действия ДСНВ Путин в 2023 году назвал также стремление НАТО принять участие в инспекциях. Российский президент тогда совершенно справедливо заметил, что в НАТО состоят также ядерные Великобритания и Франция, не являющиеся участниками ДСНВ и предложил им присоединиться к договору, чтобы Россия также получила возможность инспектировать базы ядерных сил этих двух стран. Приостановкой участия России в ДСНВ Запад, разумеется, возмутился, а по поводу предложения Лондону и Парижу поставить свои ядерные силы под контроль, путём присоединения к договору промолчал.При этом президент России напомнил о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США заявили о своём выходе из договора 2 августа 2019 года. В тот же день аналогичное решение приняла Россия. Однако до 4 августа 2025 года Москва соблюдала односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, хоть и вела их разработку с 23 августа 2019 года, когда Путин дал соответствующее поручение в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. В августе текущего года было заявлено о размещении комплекса "Орешник" в Белоруссии. Очевидно, это первый принятый на вооружение Россией полковой комплект, который может базироваться на одной из старых, ещё советских, позиций комплекса РСД-10, "Пионер" (SS-20 по классификации НАТО), о возможности восстановления которых президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял. Как передвижной грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Пионер" является прямым предшественником "Орешника", соответственно их организационная структура должна быть похожа и старые советские позиции, после приведения в порядок могут удовлетворить потребности размещения "Орешника".Напоминая об отказе России от одностороннего моратория на размещение РСМД, президент России в качестве основной причины назвал размещение американцами соответствующих ракетных комплексов в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом о размещении "Орешника" на Дальнем Востоке пока ничего не известно. Зато буквально на днях Эстония устроила истерику по поводу переброски в Калининградскую область трёх истребителей МИГ-31, являющихся носителями гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", которая по своим характеристикам может рассматриваться как ракета средней дальности воздушного базирования.Напомню, что при взлёте МИГ-31 воздушную тревогу объявляют по всей Украине. Даже с учётом территориальных потерь после начала СВО, протяжённость Украины с Запада на Восток более тысячи километров, а с Севера на Юг более шестисот. Хоть характеристики "Кинжала" остаются частично засекреченными и его предельная дальность неизвестна, даже способность поражать цели на дальности 500-1000 километров делает его ракетой средней дальности. Плюс надо иметь в виду боевой радиус самолёта-носителя (700-1400 километров). Дальность "Орешника" также официально не заявлена, но она не может быть меньше, чем у его "дедушки", комплекса "Пионер" (5000 километров). Таким образом, "Орешник" в Белоруссии и "Кинжалы" в Калининграде надёжно накрывают всю Европу. А ведь Россия только начала свой ракетный ответ на многочисленные провокации Запада.Способность "Кинжала" нести ядерный боезаряд официально не подтверждена, но военными экспертами не исключается. "Орешник" совершенно точно может нести ядерные боевые блоки (все его предшественники их несли, это стандартная опция для ракет средней дальности). Таким образом ответ России на милитаристскую активность Запада у её границ приобрёл ясные очертания.Москва явно не собирается вести гонку обычных вооружений, в которую её пытается втянуть Европа, выступающая инициатором концентрации у российских границ сухопутных и военно-морских вооружений, явственно намекая на возможность блокады калининградского эксклава. Кроме того, Россия делает всё для того, чтобы США сохранили возможность игнорировать возможный военный кризис в Европе. Ракетные вооружения пока не наращиваются на Дальнем Востоке. Там вполне хватает китайско-корейских возможностей и ядерных сил Тихоокеанского флота. Тем более, что территорию США могут также достать БРПЛ Северного флота, межконтинентальные комплексы "Тополь-М" и "Ярс", а также стратегическая авиация. Россия подчёркнуто не усиливает военное давление на США, даже заявляет о намерении придерживаться количественных ограничений по ДСНВ до начала 2027 года. Как раз в США в ноябре 2026 года пройдут промежуточные выборы в конгресс и станет понятна расстановка сил в американской политике. Опираясь на эти данные, можно будет принимать решения о том, как дальше выстраивать отношения с Вашингтоном.Европе же показывают ракеты средней дальности у её границ. Старт такой ракеты не может стать основанием для ядерного ответа США (если, конечно, Вашингтон не захочет развязать ядерный апокалипсис). Во-первых, ракета не добивает до США, во-вторых, как было продемонстрировано в Днепропетровске, она весьма эффективна и в неядерном снаряжении. При СССР в Белоруссии стояло более полутора десятков ракетных полков комплекса "Пионер". При необходимости "Орешников" можно разместить не меньше, если не больше. Это не считая модернизированных в ходе СВО "Искандеров", немалого семейства "Калибров" и других крылатых ракет, а таже "Гераней", "Ланцетов" и прочих ударных БЛА с которыми хорошо знакома Украина.Российскому руководству явно надоело уговаривать европейцев подумать о будущем и не провоцировать конфликт. Оно им показало "Кузькину мать". Пока издалека и так, чтобы не нервировать раньше времени США, которым дают возможность оценить ситуацию на европейском фронте, взвесить возможные последствия и не втягиваться в конфронтацию, в которую их пытается затащить ЕС, лучше наоборот, унять пыл своих европейских союзников.Трудно сказать хватить ли у европейских политиков адекватности, чтобы оценить масштаб российского предупреждения. Но российских ракет на северо-западном направлении будет становиться всё больше. Это очень серьёзный аргумент, значительно превышающий по своей доходчивости все дополнительно формируемые и развёртываемые на направлении группировки российских войск. Ракетам в случае военного кризиса не надо ни прорываться в Калининград, ни занимать Прибалтику. За десять-пятнадцать минут они способны прибыть в любую точку Европы. Именно в любую, об этом свидетельствует размещение "Орешника". Для Польши и Прибалтики было достаточно "Искандеров" и "Калибров". "Орешник" для них избыточен по дальности. Этот комплекс рассчитан на то, чтобы вызвать конструктивные мысли в головах британских и французских политиков.Идея втягивания России в конфликт с европейскими странами НАТО заключалась в том, что обычным оружием Москва сможет покорить Прибалтику и Польшу, а на больше у неё не хватит демографического ресурса. В то, что Россия первой нанесёт по ним ядерный удар в Париже и Лондоне не верили. Теперь они оказываются в положении, в которое хотели поставить Россию. В любой момент, в ответ на очередную провокацию по ним может прилететь "Орешник" в обычном (неядерном) снаряжении. И тогда уже им придётся думать, стоить ли отвечать ядерным ударом на неядерный, ведь тогда и к ним прилетят уже не такие гуманные боеголовки.Сам по себе ракетный ответ России свидетельствует о том, что по мнению Москвы Запад в любой момент может перейти последние "красные линии", сделав неизбежным военное столкновение. Но даже в этом случае, Россия проявляет умеренность, пытаясь не загонять врага в угол, а дать ему понять насколько он заигрался, с тем, чтобы взвесив все обстоятельства Европа всё же перешла к конструктивным переговорам вместо безумных провокаций.О ситуации на фронтах СВО и предложения президента Турции Эрдогана - в статье "Истерика Киева, провалы ВСУ, прогнозы Эрдогана. Главное на Украине на утро 23 сентября"

