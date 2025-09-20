https://ukraina.ru/20250920/formennyy-bandit-chernomorskogo-flota-diversant-poet-i-stsenarist-grigoriy-pozhenyan-1068941415.html

"Форменный бандит" Черноморского флота: диверсант, поэт и сценарист Григорий Поженян

Есть один фильм об Одессе, споры о котором не умолкают до сих пор – "Жажда" (1965). По его сюжету советские разведчики пробираются в расположенную в десятках километров от Одессы водонапорную станцию на Днестре и на несколько часов подают в измученный жаждой город воду. Сценарий был написан по мотивам поэмы Григория Поженяна им самим и о нём самом

история

история

история новороссии

история ссср

черноморский флот

одесская киностудия

одесса

севастополь

харьков

армен джигарханян

Григорий Михайлович родился 20 сентября 1922 года в Харькове. Его отец, Михаил Абрамович Поженян, создавал легендарный ХТЗ – Харьковский тракторный завод, возглавлял харьковский НИИ гражданских, промышленных и инженерных сооружений. Мама, Елизавета Львовна Кернер, была врачом.Детство у Гриши было таким же, как и у всех – детский сад, школа. В то время среди советских мальчишек был распространён культ спорта, и он не был исключением, что с ранних лет приучило его к самодисциплине.В 1939 году Поженян пошёл служить на Черноморский флот. К июню 1941 года он уже был старшиной 1-й статьи на крейсере "Молотов". За чернявость там к нему "прилипло" прозвище "Уголёк".В начале августа 1941 года среди экипажей кораблей Черноморского флота был объявлен набор добровольцев в морскую пехоту для обороны Одессы. Поженян тоже попросился добровольцем, и его желание удовлетворили. А многие моряки так и остались на своих кораблях – кому-то же нужно было обеспечивать их работу.В августе 1941 года на улице Пастера в здании Консервного института расположился 1-й особый диверсионный отряд моряков Черноморского флота при 2-й кавалерийской дивизии. Среди его бойцов оказался и Григорий Поженян – он командовал отделением разведки. Отряд насчитывал 13 человек: 12 краснофлотцев и девушку-радистку.13 августа заместитель начальника политуправления Черноморского флота капитан 1-го ранга Илья Ильич Азаров поставил перед ними боевую задачу. Одесса в основном снабжалась водой по 40-километровому водогону, который начинался на Днестре в селе Беляевка. Фронт уже проходил прямо там, Беляевка находилась, как бы сейчас сказали, в "серой зоне". От диверсантов требовалось, если получится – скрытно, если не получится – с боем, пробраться туда, и хотя бы на несколько часов запустить водонапорную станцию, дать городу воду. Чтобы не возникло проблем с запуском, вместе с диверсантами отправлялись несколько специалистов Одесского водоканала.Поставленную задачу отряд выполнил и даже перевыполнил. Пробраться на водонапорную станцию в Беляевке ему удалось незамеченным, и вода поступала в Одессу не несколько часов, а несколько суток, до 17 августа, пока румыны не начали наступление и не заняли Беляевку окончательно.Затем группа подорвала Варваровский наплавной мост через Южный Буг.После были несколько месяцев ожесточённых боёв и сдача города у Чёрного моря врагу 16 октября 1941 года. Отряд диверсантов-моряков прикрывал погрузку и отход наших войск, подрывал в городе стратегически важные объекты и погиб практически весь. Выжить удалось только Поженяну и ещё паре его боевых товарищей. После войны на бывшем здании института по улице Пастера в память погибших 13-ти героев-моряков установили мемориальную доску. Однажды, находясь в Одессе, Поженян посетил это памятное для него место и с удивлением обнаружил среди имён своих друзей своё имя – 8-е сверху.После Одессы Поженян в составе разведотряда оборонял Севастополь, был ранен. Затем воевал в Карелии, в 67-й морской стрелковой бригаде… пока снова не был ранен. Об этом времени Поженян вспоминал:"Лично мне было всегда страшно на войне: и под Одессой, и под Севастополем, и в десантах в Новороссийск и в Эльтиген. В лоухских снегах, на кестеньгском направлении, мне было и страшно, и холодно. По ночам (если я не ходил в разведку, а ждал очереди) я мечтал, просыпаясь, о ранении. Но не в голову или в живот – смертельно, не ниже спины – стыдно, а в левую руку. Сколько раз я её, бедную, запросто отдавал и видел себя то с пустым рукавом, то с протезом – кисть в чёрной перчатке… Но это по ночам. Утром я просыпался и вставал для всех непреложным...И всё же лучшие дни моей жизни, как это ни странно – дни, проведённые на войне. Никогда потом (не говоря об отроческих утратах), в мирное время, не испытывал я такой высоты духа, близости дружеского плеча и общности судьбы с ближним".К окончанию 1942 года у Поженяна уже были два ранения и две контузии, и его определили служить в газету "Боевая вахта" 7-й Воздушной армии Карельского фронта. В середине 1943 года ему удалось перевестись в "Красный черноморец" – ежедневную краснофлотскую газету "Черноморского флота". Врождённая пассионарность не давала Поженяну оставаться просто журналистом. Он ходил в атаки под Новороссийском, в Керчи, под Севастополем вместе с краснофлотцами, о которых писал. Причём делал это с такой отчаянной храбростью, что его дважды представляли к званию Героя Советского Союза. Однако его бешенный темперамент так и не дал получить ему Золотую Звезду Героя.Уже после войны бывший командующий Черноморским флотом адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский вспоминал в беседе с другом Поженяна писателем Иваном Стаднюком:"Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал! Форменный бандит!.. Я его представил к званию Героя Советского Союза!.. Сделал это еще до своего отъезда на Амурскую флотилию. А он потом во время Этильгенского десанта выбросил за борт политработника!.. Естественно, последовала жалоба в Военный совет. Стали затевать трибунал. Но опомнились и ограничились тем, что ликвидировали представление к Герою…"В результате за всю войну Поженяна наградили только орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Зато у него был так называемый "Южный бант" – медали за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа, которые среди фронтовиков ценились поболее многих орденов.Наконец война закончилась. Поженян вспоминал:"И нашему классу – десятому "Б", и нашему двору на войне не повезло. Из дворовых ребят вернулись домой только двое. Из мальчишек нашего класса, насколько мне известно, не вернулся с войны никто".Григорий Михайлович продолжать службу не стал, хоть и дослужился до лейтенантского звания, а поступил в 1946 году в московский Литературный институт им. Горького. Рекомендацию ему дал уже вице-адмирал Илья Азаров. Тот самый, который в августе 41-го попросил его самого и его товарищей-диверсантов дать осаждённой Одессе воду.Бывшего краснофлотца дважды выгоняли из института, и дважды восстанавливали. Первый раз он выступил в защиту своего преподавателя "космополита" Павла Антокольского. На совещание, где собирались шельмовать именитого поэта, Поженян явился в своём морском кителе со всеми боевыми наградами и с трибуны заявил:"Я нёс книгу этого поэта на груди, когда шёл в бой. Если бы в меня попала пуля, она прострелила бы и его книгу. На фронте погиб сын Антокольского, он не может защитить своего отца. За него это сделаю я. Я не боюсь. Меня тоже убивали на фронте. Вы хотели, чтобы я осудил своего учителя?", – и Поженян закончил своё эмоциональное выступление размашистым неприличным жестом. Итог был ясен.Второй раз у него обнаружили "браунинг" с гравировкой "Угольку". Спасла телеграмма всё того же адмирала Азарова, который подтвердил, что Поженян, действительно, награждён именным оружием.Институт бывший краснофлотец всё же закончил. Уже через несколько месяцев, в 1953 году, опубликовали его поэму "Вперёдсмотрящий", а в 1955 году вышел первый сборник стихов "Ветер с моря", который включал и её. В поэме он описал оборону Одессы и тот самый рейд своего отряда к водонапорной станции в Беляевке:"…и, притаившийся, затихчугунный говор труб.Затих, замолк,а через час,К мольбам людей немапустыми ведрами стучась,беда вошла в дома".Поэма пользовалась в Одессе огромной популярностью. О ней узнал молодой начинающий режиссёр Евгений Иванович Ташков – будущий создатель таких шедевров, как "Приходите завтра" (1963), "Майор "Вихрь" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "Уроки французского" (1973). Он предложил Поженяну написать по его собственной поэме киносценарий, и тот с готовностью взялся.Как это было широко распространено в СССР (и не только там) в то время, да и мало что изменилось сейчас, он историю рейда к водокачке сильно приукрасил. Если тогда, в 41-м, он и его товарищи пробрались на неё скрытно, без боя, то теперь его герои сражались с врагом и героически погибали, давая измученной жаждой Одессе воду. Он так и назвал киносценарий "Жажда", и это название получил и сам фильм, снятый в 1959 году.Поженян драматизировал ситуацию и с водой, показав, что её не хватало даже для того, чтобы напоить людей. На самом деле это было совсем не так. Внутренних городских ресурсов для питьевой воды хватало – минимум ведро в день каждый человек получал. А вот с тем, чтобы помыться, постираться, выделить воду на промышленные нужды, для судов и кораблей – с этим были серьёзные проблемы.Для фильма Поженян написал слова к песне "Мы с тобой два берега у одной реки". Она, что называется, ушла в народ и до сих пор исполняется на эстраде. Но более всего известна его "Песня о друге" на музыку Андрея Петрова из кинофильма "Путь к причалу". Второе дыхание ей дало исполнение группой "Любэ".Вывел в "Жажде" Поженян и себя, среди героев второго плана там присутствует чернявый краснофлотец "Уголёк", которого сыграл малоизвестный актёр Борис Годунцов. Зато главные роли исполнили настоящие "звёзды" советского кинематографа Вячеслав Тихонов и Юрий Белов. Оператором "Жажды" был ещё один фронтовик Пётр Тодоровский. Поженян сдружился с ним и, если бы не он, не стать бы никогда Тодоровскому режиссёром.В 1962 году ему, человеку без режиссёрского образования, доверили на Одесской киностудии снять производственную драму "Никогда" с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Однако этому воспротивились в Киеве, и туда, к министру по кинематографии УССР, полетел Поженян. Он сочинил про него поэму, прочитал ему её, и тот подписал все нужные документы.За свою жизнь Григорий Михайлович написал множество стихов, из которых более 70-ти стали словами песен для различных кинофильмов. Их исполняли сами именитые исполнители страны: Иосиф Кобзон, Елена Камбурова, Валентина Толкунова и многие другие. Вышли 25 сборников стихов, в основном посвящённые тематике войны, но не только. Он написал сценарии к пяти фильмам, среди которых "Поезд в далёкий август" (1971) о всё той же группе одесских диверсантов. В роли главного героя, Григория Чигорина, которого сыграл Армен Джигарханян, Поженян вывел себя,Скончался этот замечательный человек за день до своего 83-го Дня рождения, 19 сентября 2005 года.

история, история новороссии, история ссср, черноморский флот, одесская киностудия, одесса, севастополь, харьков, армен джигарханян, иосиф кобзон, великая отечественная война, поэт, сценарий, песня