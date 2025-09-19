Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/tusk-boretsya-s-krizisom-polskoy-politiki-obvineniyami-v-prorossiyskosti--nemenskiy-1068845769.html
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский - 19.09.2025 Украина.ру
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о росте пророссийских настроений являются не отражением реальности, а риторическим приемом для дискредитации оппонентов на фоне углубляющегося кризиса в отношениях с Украиной. Реальной пророссийской оппозиции в Польше не существует
2025-09-19T05:35
2025-09-19T05:35
новости
польша
украина
россия
олег неменский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061596191_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_7e0dec1fbf9ad5099155cc83f6185fe8.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Эксперт пояснил, что в польском обществе обвинение в пророссийских настроениях приравнивается к обвинению в национальной измене."Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации... Заявление о росте пророссийских настроений — это обвинение с целью дискредитации оппонента", — заявил Неменский.Политолог отметил, что рост антиукраинских настроений связан с неоправдавшимися ожиданиями поляков."Поляки ожидали, что украинцы будут очень благодарны Польше за оказанную поддержку и наконец-то признают свою многократную историческую вину перед Польшей... Но оказывается, что на Украине культ Бандеры развивается все более активно", — констатировал он.По словам Неменского, правительство Туска не предлагает выхода из кризиса, ограничиваясь обвинениями в адрес критиков.""Вы не хотите, чтобы мы помогали Украине, вы высказываете антиукраинские взгляды, значит вы работаете на России"... На риторическом уровне это более-менее работает, но проблем не решает", — подчеркнул аналитик.Он добавил, что Польша уже фактически отказалась от наиболее агрессивных планов в отношении Украины, но не смогла предложить новую концепцию отношений."Сейчас обе крупнейшие партии согласны, что вводить польские войска на Украину не стоит. Но это только отступление от прежней агрессивной линии... а не концептуальные изменения польской политики", — резюмировал Олег Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250911/polsha-ischet-vinovatykh-tusk-grozit-nakazaniem-za-nesuschestvuyuschie-ataki-1068543343.html
польша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061596191_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_a3b9b9c97c97c5abb68458806d939a79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, россия, олег неменский, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Россия, Олег Неменский, Украина.ру

Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский

05:35 19.09.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о росте пророссийских настроений являются не отражением реальности, а риторическим приемом для дискредитации оппонентов на фоне углубляющегося кризиса в отношениях с Украиной. Реальной пророссийской оппозиции в Польше не существует
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Эксперт пояснил, что в польском обществе обвинение в пророссийских настроениях приравнивается к обвинению в национальной измене.
"Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации... Заявление о росте пророссийских настроений — это обвинение с целью дискредитации оппонента", — заявил Неменский.
Политолог отметил, что рост антиукраинских настроений связан с неоправдавшимися ожиданиями поляков.
"Поляки ожидали, что украинцы будут очень благодарны Польше за оказанную поддержку и наконец-то признают свою многократную историческую вину перед Польшей... Но оказывается, что на Украине культ Бандеры развивается все более активно", — констатировал он.
По словам Неменского, правительство Туска не предлагает выхода из кризиса, ограничиваясь обвинениями в адрес критиков.
""Вы не хотите, чтобы мы помогали Украине, вы высказываете антиукраинские взгляды, значит вы работаете на России"... На риторическом уровне это более-менее работает, но проблем не решает", — подчеркнул аналитик.
Он добавил, что Польша уже фактически отказалась от наиболее агрессивных планов в отношении Украины, но не смогла предложить новую концепцию отношений.
"Сейчас обе крупнейшие партии согласны, что вводить польские войска на Украину не стоит. Но это только отступление от прежней агрессивной линии... а не концептуальные изменения польской политики", — резюмировал Олег Неменский.
Туск назвал инцидент с БПЛА масштабной провокацией - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
11 сентября, 23:42
Польша ищет виноватых: Туск грозит "наказанием" за несуществующие атакиПремьер-министр Польши Дональд Туск продолжает риторику о "строгом наказании" за якобы совершенные нападения на территорию страны, хотя конкретные результаты этих "наказаний" остаются неясными. Об этом сообщил 11 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаРоссияОлег НеменскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:47Ким Чен Ын провел испытания беспилотных вооружений в КНДР
08:15Главное за ночь 19 сентября
07:49Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь - Марочко
07:22ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом
07:00Тимофей Сергейцев: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией
07:00Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков
06:45Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
06:30Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие
06:15Военкор Ермаков рассказал о важности взятия Изюма
06:05Создание спецназа на южной границе Белоруссии не связано с Украиной — Тиханский
05:55"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом
05:45"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск
05:35Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
05:05"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — Тиханский
04:55Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга
04:44"Подтянули логистику и расчистили": военкор о том, что происходит с прорывом на Допрополье
04:35"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте
04:15Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:15Военкор назвал обязательное условие для освобождения Гуляйполя
04:00Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ
Лента новостейМолния