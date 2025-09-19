https://ukraina.ru/20250919/tusk-boretsya-s-krizisom-polskoy-politiki-obvineniyami-v-prorossiyskosti--nemenskiy-1068845769.html
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский - 19.09.2025 Украина.ру
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о росте пророссийских настроений являются не отражением реальности, а риторическим приемом для дискредитации оппонентов на фоне углубляющегося кризиса в отношениях с Украиной. Реальной пророссийской оппозиции в Польше не существует
2025-09-19T05:35
2025-09-19T05:35
2025-09-19T05:35
новости
польша
украина
россия
олег неменский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061596191_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_7e0dec1fbf9ad5099155cc83f6185fe8.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Эксперт пояснил, что в польском обществе обвинение в пророссийских настроениях приравнивается к обвинению в национальной измене."Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации... Заявление о росте пророссийских настроений — это обвинение с целью дискредитации оппонента", — заявил Неменский.Политолог отметил, что рост антиукраинских настроений связан с неоправдавшимися ожиданиями поляков."Поляки ожидали, что украинцы будут очень благодарны Польше за оказанную поддержку и наконец-то признают свою многократную историческую вину перед Польшей... Но оказывается, что на Украине культ Бандеры развивается все более активно", — констатировал он.По словам Неменского, правительство Туска не предлагает выхода из кризиса, ограничиваясь обвинениями в адрес критиков.""Вы не хотите, чтобы мы помогали Украине, вы высказываете антиукраинские взгляды, значит вы работаете на России"... На риторическом уровне это более-менее работает, но проблем не решает", — подчеркнул аналитик.Он добавил, что Польша уже фактически отказалась от наиболее агрессивных планов в отношении Украины, но не смогла предложить новую концепцию отношений."Сейчас обе крупнейшие партии согласны, что вводить польские войска на Украину не стоит. Но это только отступление от прежней агрессивной линии... а не концептуальные изменения польской политики", — резюмировал Олег Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250911/polsha-ischet-vinovatykh-tusk-grozit-nakazaniem-za-nesuschestvuyuschie-ataki-1068543343.html
польша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061596191_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_a3b9b9c97c97c5abb68458806d939a79.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, россия, олег неменский, украина.ру
Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о росте пророссийских настроений являются не отражением реальности, а риторическим приемом для дискредитации оппонентов на фоне углубляющегося кризиса в отношениях с Украиной. Реальной пророссийской оппозиции в Польше не существует
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Эксперт пояснил, что в польском обществе обвинение в пророссийских настроениях приравнивается к обвинению в национальной измене.
"Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации... Заявление о росте пророссийских настроений — это обвинение с целью дискредитации оппонента", — заявил Неменский.
Политолог отметил, что рост антиукраинских настроений связан с неоправдавшимися ожиданиями поляков.
"Поляки ожидали, что украинцы будут очень благодарны Польше за оказанную поддержку и наконец-то признают свою многократную историческую вину перед Польшей... Но оказывается, что на Украине культ Бандеры развивается все более активно", — констатировал он.
По словам Неменского, правительство Туска не предлагает выхода из кризиса, ограничиваясь обвинениями в адрес критиков.
""Вы не хотите, чтобы мы помогали Украине, вы высказываете антиукраинские взгляды, значит вы работаете на России"... На риторическом уровне это более-менее работает, но проблем не решает", — подчеркнул аналитик.
Он добавил, что Польша уже фактически отказалась от наиболее агрессивных планов в отношении Украины, но не смогла предложить новую концепцию отношений.
"Сейчас обе крупнейшие партии согласны, что вводить польские войска на Украину не стоит. Но это только отступление от прежней агрессивной линии... а не концептуальные изменения польской политики", — резюмировал Олег Неменский.