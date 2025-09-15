Главу Тверской области заочно осудили на Украине на восемь лет - 15.09.2025 Украина.ру
Главу Тверской области заочно осудили на Украине на восемь лет
Главу Тверской области заочно осудили на Украине на восемь лет - 15.09.2025 Украина.ру
Главу Тверской области заочно осудили на Украине на восемь лет
Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе обеспечение школ учебниками, и поддержку военнослужащих ВС России. Об этом со ссылкой на документы 15 сентября сообщает РИА Новости
2025-09-15T03:42
2025-09-15T03:44
Согласно материалам, суд признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы.Руденя 16 августа 2022 года посетил Бердянск, где подписал соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. Для жителей Бердянского района также был передан гуманитарный груз весом 64 тонны."В рамках данного соглашения, среди прочего происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками,... паспортизации населения документами РФ", — говорится в документе.Помимо этого, украинский суд обвинил главу Тверской области в передаче военнослужащим ВС РФ материально-технических средств, амуниции, инструментов, техники, предметов первой необходимости, БПЛА и автомобилей для выполнения боевых задач.Согласно материалам украинского суда, в 2023 году правительство Тверской области под председательством Рудени также приняло решение о расширении поддержки военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей, а в 2024 году военным, подписывающим контракт с Минобороны РФ, увеличили выплаты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Главу Тверской области заочно осудили на Украине на восемь лет

03:42 15.09.2025 (обновлено: 03:44 15.09.2025)
 
Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе обеспечение школ учебниками, и поддержку военнослужащих ВС России. Об этом со ссылкой на документы 15 сентября сообщает РИА Новости
Согласно материалам, суд признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы.
Руденя 16 августа 2022 года посетил Бердянск, где подписал соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. Для жителей Бердянского района также был передан гуманитарный груз весом 64 тонны.
"В рамках данного соглашения, среди прочего происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками,... паспортизации населения документами РФ", — говорится в документе.
Помимо этого, украинский суд обвинил главу Тверской области в передаче военнослужащим ВС РФ материально-технических средств, амуниции, инструментов, техники, предметов первой необходимости, БПЛА и автомобилей для выполнения боевых задач.
Согласно материалам украинского суда, в 2023 году правительство Тверской области под председательством Рудени также приняло решение о расширении поддержки военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей, а в 2024 году военным, подписывающим контракт с Минобороны РФ, увеличили выплаты.
