Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе
Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех... Украина.ру, 08.09.2025
Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех государственных чиновников. В Китае уже давно существует weChat, да и в России есть своё решение — мессенджер Max. Выходит, что Интернет перестаёт быть глобальным и замыкается на себе в разных странах. Протекционизм "ломает" всемирную сеть, к которой мы привыкли в нулевых и десятых. Что с Интернетом будет дальше: он продолжит раскалываться на кусочки по сферам влияния или глобальный подход в коммуникации победит в долгосрочной перспективе? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. **Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
**Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.