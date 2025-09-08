https://ukraina.ru/20250908/kakoy-internet-budet-v-rossii-ischenko-o-messendzhere-max-i-granitsakh-v-evrope---1068312326.html

Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе

Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе - 08.09.2025 Украина.ру

Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе

Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех... Украина.ру, 08.09.2025

2025-09-08T09:13

2025-09-08T09:13

2025-09-08T09:13

видео

россия

европа

франция

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068312205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fb47725e1caa1fadd494167b0f4d2b0.jpg

Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех государственных чиновников. В Китае уже давно существует weChat, да и в России есть своё решение — мессенджер Max. Выходит, что Интернет перестаёт быть глобальным и замыкается на себе в разных странах. Протекционизм "ломает" всемирную сеть, к которой мы привыкли в нулевых и десятых. Что с Интернетом будет дальше: он продолжит раскалываться на кусочки по сферам влияния или глобальный подход в коммуникации победит в долгосрочной перспективе? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. **Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250905/1068216352.html

россия

европа

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, европа, франция, ростислав ищенко