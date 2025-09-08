Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе - 08.09.2025 Украина.ру
Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе
Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе
Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех... Украина.ру, 08.09.2025
2025-09-08T09:13
2025-09-08T09:13
Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех государственных чиновников. В Китае уже давно существует weChat, да и в России есть своё решение — мессенджер Max. Выходит, что Интернет перестаёт быть глобальным и замыкается на себе в разных странах. Протекционизм "ломает" всемирную сеть, к которой мы привыкли в нулевых и десятых. Что с Интернетом будет дальше: он продолжит раскалываться на кусочки по сферам влияния или глобальный подход в коммуникации победит в долгосрочной перспективе? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. **Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Видео, Россия, Европа, Франция, Ростислав Ищенко

Какой интернет будет в России? Ищенко о мессенджере MAX и границах в Европе

09:13 08.09.2025
 
Во Франции появился новый национальный мессенджер Tchap, который нужен для замены Telegram и Whatsapp*. На эту платформу активно призывают переходить всех государственных чиновников. В Китае уже давно существует weChat, да и в России есть своё решение — мессенджер Max. Выходит, что Интернет перестаёт быть глобальным и замыкается на себе в разных странах.
Протекционизм "ломает" всемирную сеть, к которой мы привыкли в нулевых и десятых. Что с Интернетом будет дальше: он продолжит раскалываться на кусочки по сферам влияния или глобальный подход в коммуникации победит в долгосрочной перспективе?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
**Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
5 сентября, 16:50
Минцифры утвердило перечень критически важных интернет-сервисов для доступа в период ограниченийМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало официальный список информационных ресурсов и сервисов, которые будут гарантированно оставаться доступными для жителей страны в случае введения ограничений на доступ к интернету. Об этом 5 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
