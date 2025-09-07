Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа - 07.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250907/spros-na-rossiyskiy-gaz-garantirovan-frolov-raskryl-na-skolko-kitay-uvelichit-potreblenie-gaza-1068197742.html
Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа
Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа - 07.09.2025 Украина.ру
Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа
Внутренние прогнозы китайских компаний показывают увеличение потребления газа на 150-200 млрд кубометров до 2040 года, что гарантирует спрос на российский газ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2025-09-07T06:30
2025-09-07T06:30
новости
китай
европа
россия
газпром
сила сибири
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/08/1033050809_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_a5cba8aa7323e04397efc6b59dade709.jpg
Эксперт отметил, что с середины 2000-х годов Китай столкнулся с необходимостью импорта газа из-за опережающего роста спроса. Особую перспективу представляют депрессивные регионы — Сицзян-Уйгурский автономный район и северные территории, где реализуются программы развития промышленности и энергетики."Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года", — заявил Фролов.Специалист подчеркнул, что "Сила Сибири-2" будет проходить близко к нуждающимся в развитии регионам Китая, что создает дополнительный стимул для увеличения закупок российского газа."Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром"", — резюмировал Александр Фролов.Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250904/bank-bezviz-i-gaz-glavnye-itogi-vizita-putina-v-kitay-1068140253.html
китай
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/08/1033050809_0:0:1203:902_1920x0_80_0_0_aa749824dea47f86727609c37532ee6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, европа, россия, газпром, сила сибири
Новости, Китай, Европа, Россия, Газпром, Сила Сибири

Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа

06:30 07.09.2025
 
© gazprom.ruСила Сибири газопровод
Сила Сибири газопровод
© gazprom.ru
Читать в
ДзенTelegram
Внутренние прогнозы китайских компаний показывают увеличение потребления газа на 150-200 млрд кубометров до 2040 года, что гарантирует спрос на российский газ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
Эксперт отметил, что с середины 2000-х годов Китай столкнулся с необходимостью импорта газа из-за опережающего роста спроса. Особую перспективу представляют депрессивные регионы — Сицзян-Уйгурский автономный район и северные территории, где реализуются программы развития промышленности и энергетики.
"Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года", — заявил Фролов.
Специалист подчеркнул, что "Сила Сибири-2" будет проходить близко к нуждающимся в развитии регионам Китая, что создает дополнительный стимул для увеличения закупок российского газа.
"Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром"", — резюмировал Александр Фролов.
Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2025
4 сентября, 10:47
Банк, безвиз и газ: главные итоги визита Путина в КитайПоздним вечером 3 сентября завершился четырёхдневный государственный визит президента Путина в Пекин, где президент посетил саммит ШОС, парад в честь 80-й годовщины разгрома милитаристской Японии, а также провёл массу встреч с коллегами из других стран
Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайЕвропаРоссияГазпромСила Сибири
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России
06:30Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа
06:15Алексей Живов: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны
06:11Западная Украина за минувшую неделю: скандал на похоронах Парубия и партнёрство Чорткова с Сатановым
06:09Кризис нарастает. Куда ведут Сербию затяжные антиправительственные демонстрации
06:00Сорокин: Европа тайно заменяет потери ВСУ своими военными — 70 тысяч наемников уже воюют против России
05:47Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты
05:30Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
05:00Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам
19:21ВС РФ продолжают наступление. Главное на вечер 6 августа
19:11Беспилотник ВСУ атаковал жилой квартал в Углегорске в ДНР
18:54Солдаты ВСУ всё чаще задаются вопросом, почему они должны воевать и рисковать своей жизнью
18:43Мария Захарова – Украина.ру: Игнорирование украинского коллаборационизма привело к забвению уроков Хатыни
18:39Бойцы "БАРСа-Белгород" сбили дрон ВСУ во время сопровождения жителей из приграничного села
18:23Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая была подготовлена при участии инструкторов НАТО
18:03Российские войска готовят решающее наступление под Покровском: стягивание сил для прорыва на Донбассе
18:02Германии следует рассмотреть идею о финансировании ядерных мощностей Франции и Великобритании - Шпан
17:58Беспредел ТЦК в Днепропетровске: шестеро "людоловов" силой заталкивают мужчину в микроавтобус
17:56Строительство водоводов в ДНР вышло на финальную стадию: республика решает проблему водоснабжения
17:45Киев формирует штаб многонациональных сил под руководством британского офицера
Лента новостейМолния