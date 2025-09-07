https://ukraina.ru/20250907/spros-na-rossiyskiy-gaz-garantirovan-frolov-raskryl-na-skolko-kitay-uvelichit-potreblenie-gaza-1068197742.html
Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа
Эксперт отметил, что с середины 2000-х годов Китай столкнулся с необходимостью импорта газа из-за опережающего роста спроса. Особую перспективу представляют депрессивные регионы — Сицзян-Уйгурский автономный район и северные территории, где реализуются программы развития промышленности и энергетики."Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года", — заявил Фролов.Специалист подчеркнул, что "Сила Сибири-2" будет проходить близко к нуждающимся в развитии регионам Китая, что создает дополнительный стимул для увеличения закупок российского газа."Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром"", — резюмировал Александр Фролов.Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
Эксперт отметил, что с середины 2000-х годов Китай столкнулся с необходимостью импорта газа из-за опережающего роста спроса. Особую перспективу представляют депрессивные регионы — Сицзян-Уйгурский автономный район и северные территории, где реализуются программы развития промышленности и энергетики.
"Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года", — заявил Фролов.
Специалист подчеркнул, что "Сила Сибири-2" будет проходить близко к нуждающимся в развитии регионам Китая, что создает дополнительный стимул для увеличения закупок российского газа.
"Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром"", — резюмировал Александр Фролов.
Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.