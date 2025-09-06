https://ukraina.ru/20250906/mozhet-bezhat-vo-lvov-ili-stat-prezidentom-v-izgnanii-sorokin-o-vozmozhnostyakh-zelenskogo-1068197211.html
Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского
Владимир Зеленский имеет реальные шансы переизбраться и сохранить власть на 2-3 года, до подхода российских войск к Киеву и Одессе, после чего может бежать во Львов или стать "президентом в изгнании" в Канаде или Израиле
2025-09-06T05:00
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт предупредил, что России не стоит расслабляться, так как киевский режим продолжит получать поддержку Запада даже в случае территориальных потерь. Он отметил, что хотя во Львове Зеленского недолюбливают, этот город может стать временной резиденцией перед полной эмиграцией."Президентом в изгнании он может быть до конца жизни и "руководить" Украиной из Канады или Израиля", — заявил Сорокин.Он подчеркнул, что сценарий "правительства в изгнании" полностью устраивает западных кураторов Киева, которые смогут продолжать использовать украинский вопрос в своей антироссийской политике."Расслабляться нам пока рано", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт предупредил, что России не стоит расслабляться, так как киевский режим продолжит получать поддержку Запада даже в случае территориальных потерь. Он отметил, что хотя во Львове Зеленского недолюбливают, этот город может стать временной резиденцией перед полной эмиграцией.
"Президентом в изгнании он может быть до конца жизни и "руководить" Украиной из Канады или Израиля", — заявил Сорокин.
Он подчеркнул, что сценарий "правительства в изгнании" полностью устраивает западных кураторов Киева, которые смогут продолжать использовать украинский вопрос в своей антироссийской политике.
"Расслабляться нам пока рано", — резюмировал Сорокин.