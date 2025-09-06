Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского - 06.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250906/mozhet-bezhat-vo-lvov-ili-stat-prezidentom-v-izgnanii-sorokin-o-vozmozhnostyakh-zelenskogo-1068197211.html
Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского
Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского - 06.09.2025 Украина.ру
Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского
Владимир Зеленский имеет реальные шансы переизбраться и сохранить власть на 2-3 года, до подхода российских войск к Киеву и Одессе, после чего может бежать во Львов или стать "президентом в изгнании" в Канаде или Израиле
2025-09-06T05:00
2025-09-06T05:00
новости
львов
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067820516_0:112:1200:787_1920x0_80_0_0_3bc47020ac64d569a3e3f1d98864de5e.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт предупредил, что России не стоит расслабляться, так как киевский режим продолжит получать поддержку Запада даже в случае территориальных потерь. Он отметил, что хотя во Львове Зеленского недолюбливают, этот город может стать временной резиденцией перед полной эмиграцией."Президентом в изгнании он может быть до конца жизни и "руководить" Украиной из Канады или Израиля", — заявил Сорокин.Он подчеркнул, что сценарий "правительства в изгнании" полностью устраивает западных кураторов Киева, которые смогут продолжать использовать украинский вопрос в своей антироссийской политике."Расслабляться нам пока рано", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250903/putin-priglasil-zelenskogo-v-moskvu-glavnoe-na-vecher-3-sentyabrya-1068116085.html
львов
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067820516_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_11072bdfba2782b5052c53e211bb2269.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, львов, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Львов, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины

Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского

05:00 06.09.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДиктатор всея Украины Зеленский заявил, что советники по вопросам нацбезопасности уже обсуждают, какие гарантии будут предложены Киеву в будущем мирном соглашении
Диктатор всея Украины Зеленский заявил, что советники по вопросам нацбезопасности уже обсуждают, какие гарантии будут предложены Киеву в будущем мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский имеет реальные шансы переизбраться и сохранить власть на 2-3 года, до подхода российских войск к Киеву и Одессе, после чего может бежать во Львов или стать "президентом в изгнании" в Канаде или Израиле
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт предупредил, что России не стоит расслабляться, так как киевский режим продолжит получать поддержку Запада даже в случае территориальных потерь. Он отметил, что хотя во Львове Зеленского недолюбливают, этот город может стать временной резиденцией перед полной эмиграцией.
"Президентом в изгнании он может быть до конца жизни и "руководить" Украиной из Канады или Израиля", — заявил Сорокин.
Он подчеркнул, что сценарий "правительства в изгнании" полностью устраивает западных кураторов Киева, которые смогут продолжать использовать украинский вопрос в своей антироссийской политике.
"Расслабляться нам пока рано", — резюмировал Сорокин.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
3 сентября, 19:46
Путин предложил не расслабляться и пригласил Зеленского в Москву. Главное на вечер 3 сентябряПрезидент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по итогам своего четырехдневного визита в Китай, экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал о попытках Зеленского втянуть Польшу в войну с Россией, ВС РФ продолжают продвигаться на фронте
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛьвовКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить
06:30“Пускай друг друга убивают": Ищенко о расчетливой позиции Польши
06:16"Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:15Владимир Носков: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе
06:00Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
05:45Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры
05:30Храпач: Кибератаки Украины — это идеологическая диверсия для удара по тылу и дискредитации власти
05:00Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского
04:01Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
03:03Трамп рассматривает возможность нанесения ударов вглубь Венесуэлы с целью ослабления Мадуро — CNN
02:36Владимир Путин до конца года проведёт традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией — Песков
02:22Трамп пообещал "разобраться" с гарантиями безопасности для Украины и назвал Лукашенко "сильным лидером"
01:58В Верховной раде предложили заблокировать канал с мультфильмом "Маша и Медведь"
01:50Беспорядки начались в Сербии на протесте студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде
01:14Силы ПВО за три часа сбили 10 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
01:01Итоги 5 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
00:51Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае
00:45"Красный уровень" опасности атаки БПЛА объявлен в Тверской области
00:39"Россия слишком большая": украинский дипломат и нардеп требует перерисовать мировые карты
00:18Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА — губернатор
Лента новостейМолния