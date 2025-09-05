Увертюра к большому переделу мира: Камкин о сознательном курсе на ухудшение отношений ЕС с Россией
Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу Польши и Финляндии о создании болот вдоль границ с Россией и Белоруссией, а также рассказал о внутриполитическом расколе в Евросоюзе:
00:24 - Болота ЕС вдоль границ России и Белоруссии;
04:11 - Хваткая рука власти против европейского общества;
06:14 - Внутриполитический раскол в Евросоюзе;
08:09 - Борьба поляков с бандеровщиной;
09:51 - Миграционный кризис в ФРГ как пример для России;
13:22 - Карта гарантий безопасности в рукаве ЕС;
15:05 - Новый этап переговоров на высшем уровне.
*В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ
