Увертюра к большому переделу мира: Камкин о сознательном курсе на ухудшение отношений ЕС с Россией

Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу Польши и Финляндии о... Украина.ру, 05.09.2025

Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу Польши и Финляндии о создании болот вдоль границ с Россией и Белоруссией, а также рассказал о внутриполитическом расколе в Евросоюзе: 00:24 - Болота ЕС вдоль границ России и Белоруссии; 04:11 - Хваткая рука власти против европейского общества; 06:14 - Внутриполитический раскол в Евросоюзе; 08:09 - Борьба поляков с бандеровщиной; 09:51 - Миграционный кризис в ФРГ как пример для России; 13:22 - Карта гарантий безопасности в рукаве ЕС; 15:05 - Новый этап переговоров на высшем уровне. *В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ

