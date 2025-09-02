Коварный дефицит. Как пустые прилавки работали на развал СССР - 02.09.2025 Украина.ру
Коварный дефицит. Как пустые прилавки работали на развал СССР
Коварный дефицит. Как пустые прилавки работали на развал СССР - 02.09.2025 Украина.ру
Коварный дефицит. Как пустые прилавки работали на развал СССР
Последние дни августа 1990 года в СССР были омрачены "табачным кризисом" – с прилавков одномоментно исчезли сигареты. Возле ларьков выстраивались огромные очереди курильщиков, спекулянты продавали пачку сигарет за три советских рубля, на рынках начали торговать окурками, а первые полосы центральных газет украсили кричащие заголовки "Дело – табак!"
2025-09-02T08:00
2025-09-02T08:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067903322_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_3d31c5cd662ae5a8214453b0fab22d99.jpg
Это – один из наиболее ярких и показательных эпизодов такого феномена советской действительности, как товарный дефицит. Систематический недостаток товаров на прилавках, а то и вовсе пустые полки в магазинах, являлись тем раздражающим фактором, который вызывал недовольство и у наших граждан, и с успехом использовался нашими врагами для сталкивания страны в пропасть смуты.Три источника проблемыДефицит товаров и услуг был той проблемой, которую никак нельзя было обойти в процессе работы над кандидатской диссертацией, посвящённой социальной политике в Донбассе в период Перестройки, поэтому свои выкладки буду иллюстрировать в основном примерами из материалов донецких архивов. Тем не менее эти самые примеры в то время имели множество аналогов в других регионах СССР: в то время по всей стране на любом пленуме или бюро обкома партии этот вопрос обязательно поднимался. И чем ближе к 1991 году – тем больше архивных документов о дефиците, а за несколько месяцев до гибели Союза это была чуть ли не самая главная тема общественных дискуссий.У товарного дефицита в СССР было три группы причин.Первая – макроэкономические причины: неспособность покрыть имеющуюся денежную массу реальными товарами и услугами в том числе и за счёт инфляционных процессов, приобретших с 1990 года неконтролируемый характер. В последние годы существования СССР прирост денежных доходов населения страны был постоянным и стабильным, а темпы роста потребления отставали. Только лишь в одной Донецкой области за первые четыре года XII пятилетки доходы граждан увеличились на 13,6% при росте потребления на 11,5%. В других регионах Союза эти показатели если и отличались, то несущественно: тенденции были общие.Вторая – несоответствие объёма, ассортимента и качества выпускаемой продукции платежеспособному спросу населения. Проще говоря – недостаточный выпуск пользующихся спросом товаров.Часто было такое, что предприятия не стремились осваивать выпуск новой продукции. Например, в одном попавшемся мне документе сообщалось о проведённой органами Госстандарта СССР проверке, в ходе которой выяснилось что завод более трёх десятилетий выпускал по сути одну и ту же модель детского трёхколёсного велосипеда, а все якобы новые модели отличались от прежних лишь названиями и малозначительными деталями в дизайне.Нередко предприятия тяжёлой и оборонной промышленности осваивали выпуск непрофильного ассортимента исключительно в приказном порядке: отсюда нарекания на качество поступавшего в магазины.А вот в продовольственном снабжении большую роль играло размещение производств в городе или районе: напитки, полуфабрикаты, хлебобулочные, мясные и молочные изделия поставлялись на прилавки в основном местными заводами и цехами.Третья – несоответствие спроса и предложения на требуемые количество, качество и ассортимент товаров в данном месте и в данное время. Иными словами – недостаточная гибкость системы распределения включая хранение, логистику и реализацию.Например, в деревенском магазине могли на прилавке годами пылиться никому не нужные в сельской местности импортные модельные туфли, а вот за жизненно необходимыми галошами и резиновыми сапогами приходилось ездить в город. Или такой факт: некоторые мои знакомые за остродефицитными в Европейской части СССР книгами специально отправлялись в Среднюю Азию где они из-за меньшего количества любителей чтения продавались совершенно свободно, а иногда и с уценкой.В числе прочего товарному дефициту способствовала низкая пропускная способность предприятий торговли. Например, в розницу поступало очень мало фасованных товаров повседневного спроса: среди крупы доля таковой составляла 3%, муки – 6%, сахара – 17%. Вроде бы – малозначительный факт, но фабричная расфасовка не только резко снижает затраты времени на покупку, но и создаёт широкие возможности для внедрения самообслуживания покупателей. А чем больше покупателей может обслужить магазин в единицу времени, тем больше остаётся возможностей для расширения и объёмов продаж, и ассортимента товаров.Наш ответ пустым прилавкамЧасто говорят о таких порождениях товарного дефицита в СССР как спекулянты, нелегальные предприниматели или "цеховики", снабженцы–"толкачи", а также кооператоры, часто являвшиеся по сути узаконенными спекулянтами.Тем не менее товарный дефицит порождал и достаточно положительные массовые явления. Таковыми были техническое творчество и любительское садоводство: при себестоимости кустарного производства самостоятельно производимая гражданами продукция могла быть рентабельной только в условиях дефицита. Например, как только в постсоветское время наполнение прилавков товарами пришло в норму, большинство тех же садоводческих товариществ постиг глубокий кризис, а уцелевшие трансформировались в дачные посёлки.Тем не менее именно на годы Перестройки пришёлся расцвет любительского садоводства. Отмечу, что в то время заниматься им имели право исключительно горожане, проживающие в многоквартирных домах без приусадебного участка. Под садоводческие товарищества выделялись малоценные в сельскохозяйственном отношении земельные угодья, каждый их участник мог получить не более шести соток земли.О масштабе явления можно судить по следующим цифрам. Летом 1989 года только в одной Донецкой области имелось 773 садоводческих товариществ против 213 в 1985 году, они занимали почти 13 тысяч гектаров земли и объединяли не менее 215 тысяч семей, что составляло около 3/4 миллиона человек или 1/6 части населения региона. И это без учёта краткосрочно выделявшихся гражданам огородов и личных подсобных хозяйств в пригородах и сельской местности.Экономический эффект от любительского технического творчества в СССР никогда не становился предметом исследований. В те годы помимо такого популярного увлечения, как самостоятельный пошив одежды, были также распространены изготовление различных предметов обихода из непригодных в производстве материалов и доведение некондиционной бытовой техники до стадии возможности использования. Их масштабы в Донбассе можно хотя бы приблизительно оценить по годовому обороту открывшихся в 1987 году магазинов деловых отходов производства и некондиционных материалов "Сделай сам": у каждого из них он доходил до миллиона рублей: не каждый универмаг давал такие показатели.Небезынтересно и то, что курсы кройки и шитья при учреждениях досуга имелись практически в каждом городе, а журналы с чертежами выкроек часто попадали в категорию дефицитных, подписка на них могла оформляться только при условии заказа годового комплекта какого-нибудь малопопулярного издания.Раздолье для провокаторовТоварным дефицитом активно пользовались деструктивные силы для разжигания недовольства в массах, причём эта тенденция начала вовсю проявляться с лета 1989 года.В июле того года в шахтёрских городах Донбасса за несколько дней до начала массовой забастовки из магазинов "внезапно" начали исчезать мясо, колбаса, сахар, масло и мыло. Проводимые стачкомами рейды показали, что все эти товары в достаточном количестве имелись на базах.7 февраля 1990 года покупатели крупного обувного магазина в Донецке, посчитав что продавцы припрятывают товар, устроили шествие к зданию облсовета и провели под его стенами несанкционированный митинг. Как-то слабо верится, что раздосадованные покупатели пошли протестовать вместо того, чтобы разбежаться по другим магазинам. Куда более вероятно, что в магазин в тот момент были засланы провокаторы в нужном количестве.Другой конфликт случился несколькими днями ранее в Мариуполе: там за шоколадными конфетами марки "Курочка ряба" выстроилось более полутысячи человек. Когда сказали, что товара на всех не хватит, нашлись покупатели, которые бросились на продавцов с кулаками. Это событие в областной прессе так и назвали – "конфетный бунт".А зимой 1991 года Донецк потряс громкий скандал: кто-то целенаправленно выбросил нескольких сот килограммов сливочного к подножию террикона одной из шахт как раз в том месте, где люди ходили на работу. Расчёт сработал: в тот же день шахту охватила забастовка.Самое печальное что в те дни подобные вещи случались и во многих других городах СССР. Да, был другой антураж, другие участники, но базовые принципы оставались общими: потребительство на радость врагам всё больше завладевало душами советских людей.Примечание Василия Стоякина:Тема бесконечная, хотелось бы добавить несколько соображений.В СССР производство товаров группы Б (потребительские товары) системно отставало от производства товаров группы А (средства производства). По группе Б не была выполнена ни одна пятилетка.Сильно повлиял на производство потребительских товаров погром производственных кооперативов (артелей) устроенный Хрущёвым.Инфляцию спровоцировала непродуманная "косыгинская реформа". Её принято хвалить за привнесение в советскую плановую экономику рыночных элементов, но при этом забывают, что именно она спровоцировала отказ предприятий от производства дешёвых товаров (а скороварка, понятно, дешевле электровоза).По поводу конкретно сигаретного кризиса Николай Иванович Рыжков выразил мнение, что это был заговор врагов перестройки против Горбачева. Мнение очень интересное, потому что причиной была остановка на ремонт 16 из 24 советских сигаретных фабрик. А устроил это председатель Совета министров СССР... Николай Иванович Рыжков.Хлебный кризис того же примерно времени был связан с пересмотром плановых заданий – кому-то в Госплане показалось, что хлебные остатки слишком велики (они, вероятно, и были велики – но в масштабах СССР, а не конкретного населённого пункта).По поводу провокаторов я с уважаемым коллегой не согласен.Во-первых, как раз на такой вот бунт самоорганизации масс вполне хватает. Бунты эти всего-ничего продолжались по времени – не Майдан чай.Во-вторых, в 1990 году я участвовал в одном из таких бунтов в Днепропетровске (не курил, просто интересовался). Никаких провокаторов там не было – просто мужикам курить хотелось. Потом пришла местная активистка (тогда они назывались "неформалы") Дмитриева и повела народ к облисполкому. Из 150-ти, примерно, человек дошло около 30-ти. Вот и весь бунт.
Коварный дефицит. Как пустые прилавки работали на развал СССР

08:00 02.09.2025
 
© Фото : Открытый источникСССР. Очередь за дефицитом
СССР. Очередь за дефицитом - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Открытый источник
Александр Дмитриевский
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Последние дни августа 1990 года в СССР были омрачены "табачным кризисом" – с прилавков одномоментно исчезли сигареты. Возле ларьков выстраивались огромные очереди курильщиков, спекулянты продавали пачку сигарет за три советских рубля, на рынках начали торговать окурками, а первые полосы центральных газет украсили кричащие заголовки "Дело – табак!"
Это – один из наиболее ярких и показательных эпизодов такого феномена советской действительности, как товарный дефицит. Систематический недостаток товаров на прилавках, а то и вовсе пустые полки в магазинах, являлись тем раздражающим фактором, который вызывал недовольство и у наших граждан, и с успехом использовался нашими врагами для сталкивания страны в пропасть смуты.
Три источника проблемы
Дефицит товаров и услуг был той проблемой, которую никак нельзя было обойти в процессе работы над кандидатской диссертацией, посвящённой социальной политике в Донбассе в период Перестройки, поэтому свои выкладки буду иллюстрировать в основном примерами из материалов донецких архивов. Тем не менее эти самые примеры в то время имели множество аналогов в других регионах СССР: в то время по всей стране на любом пленуме или бюро обкома партии этот вопрос обязательно поднимался. И чем ближе к 1991 году – тем больше архивных документов о дефиците, а за несколько месяцев до гибели Союза это была чуть ли не самая главная тема общественных дискуссий.
У товарного дефицита в СССР было три группы причин.
Первая – макроэкономические причины: неспособность покрыть имеющуюся денежную массу реальными товарами и услугами в том числе и за счёт инфляционных процессов, приобретших с 1990 года неконтролируемый характер. В последние годы существования СССР прирост денежных доходов населения страны был постоянным и стабильным, а темпы роста потребления отставали. Только лишь в одной Донецкой области за первые четыре года XII пятилетки доходы граждан увеличились на 13,6% при росте потребления на 11,5%. В других регионах Союза эти показатели если и отличались, то несущественно: тенденции были общие.
Вторая – несоответствие объёма, ассортимента и качества выпускаемой продукции платежеспособному спросу населения. Проще говоря – недостаточный выпуск пользующихся спросом товаров.
Генеральная репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2018
24 августа 2018, 07:29
Путь вниз. Какой была Украина-1991 и во что превратилась к 2018 годуУкраина отмечает 27-ю годовщину независимости. За это время страна пережила потерю территории, десятки политических и экономических кризисов и продолжает страдать от гражданской войны. Какой путь прошла Украина-1991, превратившись в Украину-2018?
Часто было такое, что предприятия не стремились осваивать выпуск новой продукции. Например, в одном попавшемся мне документе сообщалось о проведённой органами Госстандарта СССР проверке, в ходе которой выяснилось что завод более трёх десятилетий выпускал по сути одну и ту же модель детского трёхколёсного велосипеда, а все якобы новые модели отличались от прежних лишь названиями и малозначительными деталями в дизайне.
Нередко предприятия тяжёлой и оборонной промышленности осваивали выпуск непрофильного ассортимента исключительно в приказном порядке: отсюда нарекания на качество поступавшего в магазины.
А вот в продовольственном снабжении большую роль играло размещение производств в городе или районе: напитки, полуфабрикаты, хлебобулочные, мясные и молочные изделия поставлялись на прилавки в основном местными заводами и цехами.
© Открытый источникМагазин в СССР
Магазин в СССР
© Открытый источник
Магазин в СССР
Третья – несоответствие спроса и предложения на требуемые количество, качество и ассортимент товаров в данном месте и в данное время. Иными словами – недостаточная гибкость системы распределения включая хранение, логистику и реализацию.
Например, в деревенском магазине могли на прилавке годами пылиться никому не нужные в сельской местности импортные модельные туфли, а вот за жизненно необходимыми галошами и резиновыми сапогами приходилось ездить в город. Или такой факт: некоторые мои знакомые за остродефицитными в Европейской части СССР книгами специально отправлялись в Среднюю Азию где они из-за меньшего количества любителей чтения продавались совершенно свободно, а иногда и с уценкой.
В числе прочего товарному дефициту способствовала низкая пропускная способность предприятий торговли. Например, в розницу поступало очень мало фасованных товаров повседневного спроса: среди крупы доля таковой составляла 3%, муки – 6%, сахара – 17%. Вроде бы – малозначительный факт, но фабричная расфасовка не только резко снижает затраты времени на покупку, но и создаёт широкие возможности для внедрения самообслуживания покупателей. А чем больше покупателей может обслужить магазин в единицу времени, тем больше остаётся возможностей для расширения и объёмов продаж, и ассортимента товаров.
Михаил Горбачев Анатолий Лукьянов Иван Полозков - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 15:26
Урок СССР: одиннадцать друзей развала31 год назад, 30 декабря 1991 года, в Минске было подписано Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств
Наш ответ пустым прилавкам
Часто говорят о таких порождениях товарного дефицита в СССР как спекулянты, нелегальные предприниматели или "цеховики", снабженцы–"толкачи", а также кооператоры, часто являвшиеся по сути узаконенными спекулянтами.
Тем не менее товарный дефицит порождал и достаточно положительные массовые явления. Таковыми были техническое творчество и любительское садоводство: при себестоимости кустарного производства самостоятельно производимая гражданами продукция могла быть рентабельной только в условиях дефицита. Например, как только в постсоветское время наполнение прилавков товарами пришло в норму, большинство тех же садоводческих товариществ постиг глубокий кризис, а уцелевшие трансформировались в дачные посёлки.
Тем не менее именно на годы Перестройки пришёлся расцвет любительского садоводства. Отмечу, что в то время заниматься им имели право исключительно горожане, проживающие в многоквартирных домах без приусадебного участка. Под садоводческие товарищества выделялись малоценные в сельскохозяйственном отношении земельные угодья, каждый их участник мог получить не более шести соток земли.
© Открытый источникСоветские сигареты
Советские сигареты
© Открытый источник
Советские сигареты
О масштабе явления можно судить по следующим цифрам. Летом 1989 года только в одной Донецкой области имелось 773 садоводческих товариществ против 213 в 1985 году, они занимали почти 13 тысяч гектаров земли и объединяли не менее 215 тысяч семей, что составляло около 3/4 миллиона человек или 1/6 части населения региона. И это без учёта краткосрочно выделявшихся гражданам огородов и личных подсобных хозяйств в пригородах и сельской местности.
Экономический эффект от любительского технического творчества в СССР никогда не становился предметом исследований. В те годы помимо такого популярного увлечения, как самостоятельный пошив одежды, были также распространены изготовление различных предметов обихода из непригодных в производстве материалов и доведение некондиционной бытовой техники до стадии возможности использования. Их масштабы в Донбассе можно хотя бы приблизительно оценить по годовому обороту открывшихся в 1987 году магазинов деловых отходов производства и некондиционных материалов "Сделай сам": у каждого из них он доходил до миллиона рублей: не каждый универмаг давал такие показатели.
Небезынтересно и то, что курсы кройки и шитья при учреждениях досуга имелись практически в каждом городе, а журналы с чертежами выкроек часто попадали в категорию дефицитных, подписка на них могла оформляться только при условии заказа годового комплекта какого-нибудь малопопулярного издания.
антиалкогольная кампания
16 мая, 08:00История
"...и компот не льётся в рот": 40 лет последней антиалкогольной кампании7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма" и аналогичное Постановление Совета министров СССР, а 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения". Такие же указы были приняты в союзных республиках
Раздолье для провокаторов
Товарным дефицитом активно пользовались деструктивные силы для разжигания недовольства в массах, причём эта тенденция начала вовсю проявляться с лета 1989 года.
В июле того года в шахтёрских городах Донбасса за несколько дней до начала массовой забастовки из магазинов "внезапно" начали исчезать мясо, колбаса, сахар, масло и мыло. Проводимые стачкомами рейды показали, что все эти товары в достаточном количестве имелись на базах.
7 февраля 1990 года покупатели крупного обувного магазина в Донецке, посчитав что продавцы припрятывают товар, устроили шествие к зданию облсовета и провели под его стенами несанкционированный митинг. Как-то слабо верится, что раздосадованные покупатели пошли протестовать вместо того, чтобы разбежаться по другим магазинам. Куда более вероятно, что в магазин в тот момент были засланы провокаторы в нужном количестве.
© Открытый источникТабачный бунт. СССР, 1990 год
Табачный бунт. СССР, 1990 год
© Открытый источник
Табачный бунт. СССР, 1990 год
Другой конфликт случился несколькими днями ранее в Мариуполе: там за шоколадными конфетами марки "Курочка ряба" выстроилось более полутысячи человек. Когда сказали, что товара на всех не хватит, нашлись покупатели, которые бросились на продавцов с кулаками. Это событие в областной прессе так и назвали – "конфетный бунт".
А зимой 1991 года Донецк потряс громкий скандал: кто-то целенаправленно выбросил нескольких сот килограммов сливочного к подножию террикона одной из шахт как раз в том месте, где люди ходили на работу. Расчёт сработал: в тот же день шахту охватила забастовка.
Самое печальное что в те дни подобные вещи случались и во многих других городах СССР. Да, был другой антураж, другие участники, но базовые принципы оставались общими: потребительство на радость врагам всё больше завладевало душами советских людей.
Забастовка шахтеров Донбасса, 1989 год - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
26 июля, 08:00История
Жаркий июль 1989 года. Кому потребовались шахтёрские забастовки1989 год ознаменовался неслыханными для СССР шахтёрскими забастовками. Начавшееся в Воркуте и подхваченное Кузбассом стачечное движение быстро распространилось на основные угледобывающие районы страны. Только 26 июля, в соответствии с соглашениями, достигнутыми днём ранее на встрече с союзным премьером Николаем Рыжковым, шахтёры вернулись к работе
Примечание Василия Стоякина:
Тема бесконечная, хотелось бы добавить несколько соображений.
В СССР производство товаров группы Б (потребительские товары) системно отставало от производства товаров группы А (средства производства). По группе Б не была выполнена ни одна пятилетка.
Сильно повлиял на производство потребительских товаров погром производственных кооперативов (артелей) устроенный Хрущёвым.
© Открытый источникБолгарские сигареты, поставлявшиеся в СССР
Болгарские сигареты, поставлявшиеся в СССР
© Открытый источник
Болгарские сигареты, поставлявшиеся в СССР
Инфляцию спровоцировала непродуманная "косыгинская реформа". Её принято хвалить за привнесение в советскую плановую экономику рыночных элементов, но при этом забывают, что именно она спровоцировала отказ предприятий от производства дешёвых товаров (а скороварка, понятно, дешевле электровоза).
По поводу конкретно сигаретного кризиса Николай Иванович Рыжков выразил мнение, что это был заговор врагов перестройки против Горбачева. Мнение очень интересное, потому что причиной была остановка на ремонт 16 из 24 советских сигаретных фабрик. А устроил это председатель Совета министров СССР... Николай Иванович Рыжков.
Хлебный кризис того же примерно времени был связан с пересмотром плановых заданий – кому-то в Госплане показалось, что хлебные остатки слишком велики (они, вероятно, и были велики – но в масштабах СССР, а не конкретного населённого пункта).
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 07:59История
Михаил Горбачёв: 40 лет с момента прихода к власти третьего украинца во главе СССРМихаил Сергеевич Горбачёв действительно считал себя наполовину украинцем. Его мать – урождённая Мария Гопкало, а жена – урождённая Раиса Титаренко (её отец был с Черниговщины). Родился Горбачёв 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. Специфическое южное произношение (фрикативное "г" и т.п.) очень напоминало украинский акцент
По поводу провокаторов я с уважаемым коллегой не согласен.
Во-первых, как раз на такой вот бунт самоорганизации масс вполне хватает. Бунты эти всего-ничего продолжались по времени – не Майдан чай.
Во-вторых, в 1990 году я участвовал в одном из таких бунтов в Днепропетровске (не курил, просто интересовался). Никаких провокаторов там не было – просто мужикам курить хотелось. Потом пришла местная активистка (тогда они назывались "неформалы") Дмитриева и повела народ к облисполкому. Из 150-ти, примерно, человек дошло около 30-ти. Вот и весь бунт.
ИсторияИсторияистория УкраиныСССРДонбассДонецкая областьдефицитбунтэкономикапроизводствоторговля1990-е годы1980-е годыПерестройка
 
