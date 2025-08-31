https://ukraina.ru/20250831/donetsk-moskva-loshadi-i-drony-put-k-chempionstvu-vsadnitsy-iz-dnr-1067945114.html
Донецк, Москва, лошади и дроны: путь к чемпионству всадницы из ДНР
Донецк, Москва, лошади и дроны: путь к чемпионству всадницы из ДНР - 31.08.2025 Украина.ру
Донецк, Москва, лошади и дроны: путь к чемпионству всадницы из ДНР
Богатство Донбасса заключается не только в территории и ресурсах, но, в первую очередь, в его жителях. Наша сегодняшняя героиня – студентка Донецкого... Украина.ру, 31.08.2025
2025-08-31T16:11
2025-08-31T16:11
2025-08-31T16:11
новости
москва
донецк
донецкая народная республика
анхель ди мария
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1f/1067945286_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2b6932ff44cc6a296e61c66140ac73d.jpg
Богатство Донбасса заключается не только в территории и ресурсах, но, в первую очередь, в его жителях. Наша сегодняшняя героиня – студентка Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Альбина Болотских, которая победила в Первенстве по конному спорту среди вузов на соревнованиях в Москве.О войне, лошадях и изнурительных тренировках наш сегодняшний репортаж. Каково это – идти к мечте, несмотря ни на что? Ответ на этот вопрос предлагаем услышать от Альбины и её тренера Марии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
москва
донецк
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1f/1067945286_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a08da00e06f45bfe6a57a763434d9db.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, донецк, донецкая народная республика, анхель ди мария, украина.ру, видео, видео
Новости, Москва, Донецк, Донецкая Народная Республика, Анхель Ди Мария, Украина.ру, Видео