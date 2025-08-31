https://ukraina.ru/20250831/donetsk-moskva-loshadi-i-drony-put-k-chempionstvu-vsadnitsy-iz-dnr-1067945114.html

Донецк, Москва, лошади и дроны: путь к чемпионству всадницы из ДНР

Богатство Донбасса заключается не только в территории и ресурсах, но, в первую очередь, в его жителях. Наша сегодняшняя героиня – студентка Донецкого... Украина.ру, 31.08.2025

Богатство Донбасса заключается не только в территории и ресурсах, но, в первую очередь, в его жителях. Наша сегодняшняя героиня – студентка Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Альбина Болотских, которая победила в Первенстве по конному спорту среди вузов на соревнованиях в Москве.О войне, лошадях и изнурительных тренировках наш сегодняшний репортаж. Каково это – идти к мечте, несмотря ни на что? Ответ на этот вопрос предлагаем услышать от Альбины и её тренера Марии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

