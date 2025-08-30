https://ukraina.ru/20250830/zaluzhnogo-zabrali-s-ukrainy-v-bezopasnoe-mesto-tsarv-o-zapasnom-variante-londona-na-post-prezidenta-1067800741.html

Залужного забрали с Украины в безопасное место: Царёв о запасном варианте Лондона на пост президента

Великобритания активно готовит экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве резервного кандидата на пост главы украинского государства на случай устранения Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/25/1033642506_0:13:900:519_1920x0_80_0_0_d33b57750d27287cb34837e788d2d94e.jpg.webp

По словам эксперта, власти Британии заранее предвидит возможные сценарии: "Они понимают, что рано или поздно Зеленского будут снимать, поэтому должен быть кандидат на его замену. У России такого кандидата нет. У США его тоже нет. А у Великобритании есть". Царёв отметил, что оперативная эвакуация Залужного с Украины в безопасное место подтверждает этот план — его забрали "туда, где его можно контролировать и раскручивать как будущего лидера".Экс-депутат объяснил отказ Залужного от контактов с представителями команды Дональда Трампа именно верностью британским кураторам: "И даже если [вице-президент США Джей Ди] Вэнс действительно пытался выйти на Залужного, то тот отказал ему потому, что сохраняет верность своим британским хозяевам. И англичане через Залужного намекают американцам: "Хотите договариваться с Залужным? Договаривайтесь с нами"".Таким образом, Лондон создает себе рычаг в украинском вопросе, обеспечивая себе ключевую роль в любых будущих политических процессах на Украине без необходимости нести гигантские финансовые затраты, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".

