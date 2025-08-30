Залужного забрали с Украины в безопасное место: Царёв о запасном варианте Лондона на пост президента - 30.08.2025 Украина.ру
Залужного забрали с Украины в безопасное место: Царёв о запасном варианте Лондона на пост президента
Залужного забрали с Украины в безопасное место: Царёв о запасном варианте Лондона на пост президента - 30.08.2025
Залужного забрали с Украины в безопасное место: Царёв о запасном варианте Лондона на пост президента
Великобритания активно готовит экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве резервного кандидата на пост главы украинского государства на случай устранения Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
2025-08-30T09:00
2025-08-30T09:00
По словам эксперта, власти Британии заранее предвидит возможные сценарии: "Они понимают, что рано или поздно Зеленского будут снимать, поэтому должен быть кандидат на его замену. У России такого кандидата нет. У США его тоже нет. А у Великобритании есть". Царёв отметил, что оперативная эвакуация Залужного с Украины в безопасное место подтверждает этот план — его забрали "туда, где его можно контролировать и раскручивать как будущего лидера".Экс-депутат объяснил отказ Залужного от контактов с представителями команды Дональда Трампа именно верностью британским кураторам: "И даже если [вице-президент США Джей Ди] Вэнс действительно пытался выйти на Залужного, то тот отказал ему потому, что сохраняет верность своим британским хозяевам. И англичане через Залужного намекают американцам: "Хотите договариваться с Залужным? Договаривайтесь с нами"".Таким образом, Лондон создает себе рычаг в украинском вопросе, обеспечивая себе ключевую роль в любых будущих политических процессах на Украине без необходимости нести гигантские финансовые затраты, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Залужного забрали с Украины в безопасное место: Царёв о запасном варианте Лондона на пост президента

© Фото : коллаж Украина.РуЗалужный коллаж
Великобритания активно готовит экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве резервного кандидата на пост главы украинского государства на случай устранения Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, власти Британии заранее предвидит возможные сценарии: "Они понимают, что рано или поздно Зеленского будут снимать, поэтому должен быть кандидат на его замену. У России такого кандидата нет. У США его тоже нет. А у Великобритании есть".
Царёв отметил, что оперативная эвакуация Залужного с Украины в безопасное место подтверждает этот план — его забрали "туда, где его можно контролировать и раскручивать как будущего лидера".
Экс-депутат объяснил отказ Залужного от контактов с представителями команды Дональда Трампа именно верностью британским кураторам: "И даже если [вице-президент США Джей Ди] Вэнс действительно пытался выйти на Залужного, то тот отказал ему потому, что сохраняет верность своим британским хозяевам. И англичане через Залужного намекают американцам: "Хотите договариваться с Залужным? Договаривайтесь с нами"".
Таким образом, Лондон создает себе рычаг в украинском вопросе, обеспечивая себе ключевую роль в любых будущих политических процессах на Украине без необходимости нести гигантские финансовые затраты, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
26 августа, 18:54
Залужный выбрался из лондонского схрона! Это к выборамНа днях произошло событие знаменательное с какой стороны не посмотри. Речь про большую статью, посвящённую, де-факто, перспективам кандидата в президенты Украины Валерия Залужного. Вышедшую не где-нибудь, а в Guardian. Одном из самых презентабельных, как считается, британских медиа.
