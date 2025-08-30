https://ukraina.ru/20250830/konstantinovku-my-obyazatelno-vozmem-dmitriy-steshin-rasskazal-kak-vs-rf-rezhut-na-kotly-vsu-1067845403.html
"Константиновку мы обязательно возьмем": Дмитрий Стешин рассказал, как ВС РФ "режут на котлы" ВСУ
Наступательная динамика на Покровском (Красноармейском) направлении сохраняется, ВСУ пытаются закрепиться в Константиновке, которую им придется оставить, как и всю Славянско-Краматорскую агломерацию. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
"В частности, еще две недели назад противник отошел из Плещеевки на 4-5 километров в частную застройку Константиновки", – сообщил журналист, добавив, что сейчас задачей стоит выковыривать ВСУ и оттуда.Он выразил абсолютную уверенность в том, что город будет освобожден. "Константиновку мы обязательно возьмем", – заявил спецкор. По его словам, это логично со стратегической точки зрения, так как удерживать агломерацию из нескольких городов для ВСУ сложно. Независимо от внешнеполитических процессов, давление на противника будет продолжаться. "И как бы не шли переговоры на внешнеполитическом треке, никакой зрады в нашей позиции нет. Мы продолжаем наступать и освобождать Донбасс", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
