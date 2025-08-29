Экономически не выгодно, но политически хочется! Юшков о систематичных ударах по "Дружбе" - 29.08.2025 Украина.ру
Экономически не выгодно, но политически хочется! Юшков о систематичных ударах по "Дружбе"
Экономически не выгодно, но политически хочется! Юшков о систематичных ударах по "Дружбе"
Экономически не выгодно, но политически хочется! Юшков о систематичных ударах по "Дружбе"
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о политических и Украина.ру, 29.08.2025
2025-08-29T19:16
2025-08-29T19:17
ес
северный поток
украина.ру
россия
индия
сша
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о политических и экономических интересах в подрыве нефтепровода "Дружба", а также о репетиции переобувания лидеров ЕС на примере расследования по "Северным потокам":00:24 - Атака на "Дружбу" и реакция Еврокомиссии; 06:41 - Индия: закупка российской нефти и удивление США; 11:07 - Ответственные за взрыв трубопроводов "Северный поток"; 14:41 - Удары ВС РФ по энергетике Украины; 17:29 - Повышение пиковых показателей и потребление электроэнергии.
россия
индия
сша
ес, северный поток, украина.ру, россия, индия, сша, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео, видео
ЕС, Северный поток, Украина.ру, Россия, Индия, США, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Видео

Экономически не выгодно, но политически хочется! Юшков о систематичных ударах по "Дружбе"

19:16 29.08.2025 (обновлено: 19:17 29.08.2025)
 
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о политических и экономических интересах в подрыве нефтепровода "Дружба", а также о репетиции переобувания лидеров ЕС на примере расследования по "Северным потокам":

00:24 - Атака на "Дружбу" и реакция Еврокомиссии;
06:41 - Индия: закупка российской нефти и удивление США;
11:07 - Ответственные за взрыв трубопроводов "Северный поток";
14:41 - Удары ВС РФ по энергетике Украины;
17:29 - Повышение пиковых показателей и потребление электроэнергии.
ЕССеверный потокУкраина.руРоссияИндияСШАИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиВидео
 
