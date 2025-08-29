https://ukraina.ru/20250829/ekonomicheski-ne-vygodno-no-politicheski-khochetsya-yushkov-o-sistematichnykh-udarakh-po-druzhbe-1067870319.html

Экономически не выгодно, но политически хочется! Юшков о систематичных ударах по "Дружбе"

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о политических и Украина.ру, 29.08.2025

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о политических и экономических интересах в подрыве нефтепровода "Дружба", а также о репетиции переобувания лидеров ЕС на примере расследования по "Северным потокам":00:24 - Атака на "Дружбу" и реакция Еврокомиссии; 06:41 - Индия: закупка российской нефти и удивление США; 11:07 - Ответственные за взрыв трубопроводов "Северный поток"; 14:41 - Удары ВС РФ по энергетике Украины; 17:29 - Повышение пиковых показателей и потребление электроэнергии.

2025

