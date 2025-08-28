Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистики - 28.08.2025 Украина.ру
Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистики
Минувшей ночью ВС РФ поразили дронами и ракетами множество важных целей в Киеве, однако удары по Винницкой области на текущий момент важнее. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-08-28T13:33
2025-08-28T13:51
"Этой ночью наиболее важные цели ВКС России поразили не в Киеве, а на западе Украины" - заявил военный корреспондент Тимофей Ермаков и добавил, что на текущем этапе конфликта в приоритете поражение объектов украинской энергетической инфраструктуры и логистики.Эксперт отмечает, что на текущий момент Украина критически зависит от военных поставок из западных стран, которые преимущественно доставляются по железной дороге. Ермаков подчеркивает, что в случае поражения ключевых железнодорожных узлов в западной части страны транспортировка военных грузов будет существенно затруднена и их придется доставлять грузовыми фурами, что радикально увеличит сроки их доставки. Военкор приводит в пример удары по целям в районе города Казатин в Винницкой области, где были поражены локомотивное депо, электроподстанция и тяговая подстанция, в результате чего работа железнодорожного узла оказалась парализована и поезда по маршруту "Киев - Львов" следуют измененным маршрутом. Эксперт также отмечает, что данную работу следует вести системно, последовательно лишая ВСУ логистики, что приведет к значительному ослаблению сил, действующих на передовой. При этом Ермаков отмечает, что на текущий момент ВС РФ не располагают средствами поражения, способными уничтожить мосты через Днепр - в пример он приводит удары ВКС России по Корабельному мосту в Херсоне, когда после не менее чем десяти попаданий авиабомб мост получил серьезные повреждения, но устоял. По мнению военкора, важным элементом также является поражение энергетической инфраструктуры Украины - например, нанесенный позапрошлой ночью удар по компрессорной станции "Диканька" в Полтавской области. Кроме того, отмечает он, ранее были также нанесен удары по газовой инфраструктуре Украины. Системное поражение энергетической инфраструктуры противника, по мнению Ермакова, вынудит правительство Украины тратить часть бюджетных средств на ее восстановление вместо боевых действий. Подводя итоги, собеседник издания отметил, что ряд предприятий, пораженных ракетами и "Геранями" в Киеве этой ночью, поражаются уже не в первый раз и предполагает, что скорее всего их роль в обеспечении украинской армии на текущий момент невелика - в отличие от поставок из западных стран. Поэтому, подчеркивает он, сейчас уничтожение логистических возможностей Украины важнее.
Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистики

13:33 28.08.2025 (обновлено: 13:51 28.08.2025)
 
© Фото : 5nun4xujТимофей Ермаков
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : 5nun4xuj
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минувшей ночью ВС РФ поразили дронами и ракетами множество важных целей в Киеве, однако удары по Винницкой области на текущий момент важнее. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Этой ночью наиболее важные цели ВКС России поразили не в Киеве, а на западе Украины" - заявил военный корреспондент Тимофей Ермаков и добавил, что на текущем этапе конфликта в приоритете поражение объектов украинской энергетической инфраструктуры и логистики.
Эксперт отмечает, что на текущий момент Украина критически зависит от военных поставок из западных стран, которые преимущественно доставляются по железной дороге. Ермаков подчеркивает, что в случае поражения ключевых железнодорожных узлов в западной части страны транспортировка военных грузов будет существенно затруднена и их придется доставлять грузовыми фурами, что радикально увеличит сроки их доставки.
Военкор приводит в пример удары по целям в районе города Казатин в Винницкой области, где были поражены локомотивное депо, электроподстанция и тяговая подстанция, в результате чего работа железнодорожного узла оказалась парализована и поезда по маршруту "Киев - Львов" следуют измененным маршрутом.
Эксперт также отмечает, что данную работу следует вести системно, последовательно лишая ВСУ логистики, что приведет к значительному ослаблению сил, действующих на передовой. При этом Ермаков отмечает, что на текущий момент ВС РФ не располагают средствами поражения, способными уничтожить мосты через Днепр - в пример он приводит удары ВКС России по Корабельному мосту в Херсоне, когда после не менее чем десяти попаданий авиабомб мост получил серьезные повреждения, но устоял.
По мнению военкора, важным элементом также является поражение энергетической инфраструктуры Украины - например, нанесенный позапрошлой ночью удар по компрессорной станции "Диканька" в Полтавской области. Кроме того, отмечает он, ранее были также нанесен удары по газовой инфраструктуре Украины. Системное поражение энергетической инфраструктуры противника, по мнению Ермакова, вынудит правительство Украины тратить часть бюджетных средств на ее восстановление вместо боевых действий.

Подводя итоги, собеседник издания отметил, что ряд предприятий, пораженных ракетами и "Геранями" в Киеве этой ночью, поражаются уже не в первый раз и предполагает, что скорее всего их роль в обеспечении украинской армии на текущий момент невелика - в отличие от поставок из западных стран. Поэтому, подчеркивает он, сейчас уничтожение логистических возможностей Украины важнее.
