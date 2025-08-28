"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера - 28.08.2025 Украина.ру
"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера
"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера - 28.08.2025 Украина.ру
"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера
Путь от рядового моториста до командира роты и принцип личного руководства непосредственно на передовой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Собеседник издания подчеркнул, что всегда находится рядом со своими бойцами во время выполнения боевых задач, а не в глубоком тылу. "Управляю ротой лично. Непосредственно рядом", — заявил лейтенант. Такой подход он объясняет своим собственным опытом, ведь он начинал службу на СВО простым бойцом. "Понимаете, я вообще начинал свою службу на СВО обычным бойцом – на катере мотористом был", — рассказал "Пума".Военнослужащий прошел все ступени от рядового до командира роты, что, по его словам, помогает ему лучше понимать подчиненных. "Понимаю их, знаю, что их беспокоит, как обеспечить выполнение задач", — отметил офицер. Свой стремительный карьерный рост — с ноября 2023 года младший лейтенант, а сейчас уже старший лейтенант и командир роты — он объясняет не только пониманием солдат, но и умением мыслить нестандартно. "Я думаю то, что хорошо понимаю солдат. Ну и старался работать головой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.О том, как готовят штурмовиков к выполнению боевых задач — в репортаже Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
армия
"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера

05:00 28.08.2025
 
Путь от рядового моториста до командира роты и принцип личного руководства непосредственно на передовой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Собеседник издания подчеркнул, что всегда находится рядом со своими бойцами во время выполнения боевых задач, а не в глубоком тылу. "Управляю ротой лично. Непосредственно рядом", — заявил лейтенант.
Такой подход он объясняет своим собственным опытом, ведь он начинал службу на СВО простым бойцом. "Понимаете, я вообще начинал свою службу на СВО обычным бойцом – на катере мотористом был", — рассказал "Пума".
Военнослужащий прошел все ступени от рядового до командира роты, что, по его словам, помогает ему лучше понимать подчиненных. "Понимаю их, знаю, что их беспокоит, как обеспечить выполнение задач", — отметил офицер.
Свой стремительный карьерный рост — с ноября 2023 года младший лейтенант, а сейчас уже старший лейтенант и командир роты — он объясняет не только пониманием солдат, но и умением мыслить нестандартно. "Я думаю то, что хорошо понимаю солдат. Ну и старался работать головой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.
О том, как готовят штурмовиков к выполнению боевых задач в репортаже Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
