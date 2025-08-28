https://ukraina.ru/20250828/obyazan-podgotovit-ikh-k-vyzhivaniyu-starshiy-leytenant-puma-raskryl-printsipy-obucheniya-boytsov-1067738146.html

"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов

"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов - 28.08.2025 Украина.ру

"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов

Принятие решения о том, кого и на какое задание отправить, всегда сопряжено с тяжелым внутренним выбором, ведь от этого зависит жизнь подчиненных — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"

2025-08-28

Командир рассказал, что мысли о возможной гибели бойцов приходят к нему не в момент отдачи приказа, а гораздо раньше. Он детально анализирует личный состав с самого начала, когда новобранцы только поступают в его подразделение. По словам офицера, он смотрит на них, разговаривает с ними и уже тогда понимает, кто может справиться с заданием, а кто нет. "Конечно, каждый раз. Каждый раз взвешиваешь", — отметил старший лейтенант.Он подчеркнул, что практически любого бойца можно подготовить так, что тот сможет идти в основном составе группы. "Тут даже слабого можно подготовить, даже слабый может идти основным, чтобы за ним пошли остальные. Вот так вот", — привел пример командир."Пума" уверен, что если бойцы идут подготовленными, обладают понятием выживаемости и знают, как действовать в опасной ситуации, то это значительно повышает их шансы. "Тогда и мне легче принимать решение. Знаю, что они идут подготовленные", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.О том, как готовят штурмовиков к выполнению боевых задач — в репортаже Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.

2025

Новости

