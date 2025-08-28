https://ukraina.ru/20250828/energoseti-rabotayut-v-avariynom-rezhime-mikhail-pavliv-o-krakhe-promyshlennosti-na-ukraine-1067753944.html

"Энергосети работают в аварийном режиме": Михаил Павлив о крахе промышленности на Украине

Фундаментальной проблемой Украины является разрушение энергетической базы, которая ранее питала всю промышленность страны Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Украина — это страна, которая потеряла свое индустриальное энергетическое сердце", — констатирует эксперт. Он напоминает, что до войны вся промышленность держалась на дешёвой тепловой генерации, на атомных мощностях, на угле из Донбасса. Результатом этого, по его словам, стало то, что "Украина перестала быть территорией дешёвой и надёжной энергии, а значит, перестала быть территорией конкурентной индустрии". Это привело к обрушению металлургии, химической промышленности и других энергоемких производств, подытожил автор.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.О том, где Германия возьмет деньги для Украины и приведет ли это к социальному взрыву — в материале Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки" на сайте Украина.ру.

2025

