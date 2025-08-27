"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева - 27.08.2025 Украина.ру
"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева
Обнародованные хакерами данные о колоссальных потерях ВСУ, которые молчаливо признаются Киевом, провоцируют рост социального напряжения и ненависти к мобилизации в обществе. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Комментируя утечку данных с серверов Генштаба ВСУ, Баранец обратил внимание на реакцию Киева: "Когда выяснилось, что наши хакеры вскрыли эту информацию, я внимательно наблюдал за информационным полем Украины. Они молчат. Хотя они должны были моментально это опровергнуть".Эксперт объяснил причину молчания украинских властей: "А почему молчат? Потому что хакеры показали документы: с фамилиями, с подписями и с местом гибели. И теперь сами украинцы будут задавать Зеленскому вопросы: "Почему вы говорили, что погибло только 40 тысяч? Кому вы брехали?"".Баранец подчеркнул масштаб потерь ВСУ: "Это действительно любопытно, что мы за весь 2025 год наколотили полмиллиона". Он указал на растущее недовольство в украинском обществе: "Они ведь уже ненавидят эту насильственную мобилизацию. Подсказывают нашей разведке, где находятся военкоматы. Сжигают автомобили ТЦК. Избивают самих военкоматчиков".Военный обозреватель предположил, что "в украинском обществе что-то происходит. И я думаю, что это будет масштабнее и серьезнее".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева

© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Обнародованные хакерами данные о колоссальных потерях ВСУ, которые молчаливо признаются Киевом, провоцируют рост социального напряжения и ненависти к мобилизации в обществе. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Комментируя утечку данных с серверов Генштаба ВСУ, Баранец обратил внимание на реакцию Киева: "Когда выяснилось, что наши хакеры вскрыли эту информацию, я внимательно наблюдал за информационным полем Украины. Они молчат. Хотя они должны были моментально это опровергнуть".
Эксперт объяснил причину молчания украинских властей: "А почему молчат? Потому что хакеры показали документы: с фамилиями, с подписями и с местом гибели. И теперь сами украинцы будут задавать Зеленскому вопросы: "Почему вы говорили, что погибло только 40 тысяч? Кому вы брехали?"".
Баранец подчеркнул масштаб потерь ВСУ: "Это действительно любопытно, что мы за весь 2025 год наколотили полмиллиона".
Он указал на растущее недовольство в украинском обществе: "Они ведь уже ненавидят эту насильственную мобилизацию. Подсказывают нашей разведке, где находятся военкоматы. Сжигают автомобили ТЦК. Избивают самих военкоматчиков".
Военный обозреватель предположил, что "в украинском обществе что-то происходит. И я думаю, что это будет масштабнее и серьезнее".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:38
Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать ЗеленскогоБывший главком ВСУ Валерий Залужный пока приценивается к своему участию в гипотетических выборах президента Украины, но уже не исключает такой возможности. Если на Западе вдруг решат заменить Владимира Зеленского, то неминуемо возникает вопрос: а как это сделать?
