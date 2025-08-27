https://ukraina.ru/20250827/uzhe-polmilliona-nakolotili-viktor-baranets-o-katastroficheskikh-poteryakh-vsu-i-molchanii-kieva-1067678921.html

"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева

"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева - 27.08.2025 Украина.ру

"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева

Обнародованные хакерами данные о колоссальных потерях ВСУ, которые молчаливо признаются Киевом, провоцируют рост социального напряжения и ненависти к мобилизации в обществе. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2025-08-27T07:15

2025-08-27T07:15

2025-08-27T07:15

новости

киев

украина

россия

виктор баранец

вооруженные силы украины

украина.ру

тцк

хакер

потери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066861302_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52c2782866c927a90b508cf38b940bd8.jpg

Комментируя утечку данных с серверов Генштаба ВСУ, Баранец обратил внимание на реакцию Киева: "Когда выяснилось, что наши хакеры вскрыли эту информацию, я внимательно наблюдал за информационным полем Украины. Они молчат. Хотя они должны были моментально это опровергнуть".Эксперт объяснил причину молчания украинских властей: "А почему молчат? Потому что хакеры показали документы: с фамилиями, с подписями и с местом гибели. И теперь сами украинцы будут задавать Зеленскому вопросы: "Почему вы говорили, что погибло только 40 тысяч? Кому вы брехали?"".Баранец подчеркнул масштаб потерь ВСУ: "Это действительно любопытно, что мы за весь 2025 год наколотили полмиллиона". Он указал на растущее недовольство в украинском обществе: "Они ведь уже ненавидят эту насильственную мобилизацию. Подсказывают нашей разведке, где находятся военкоматы. Сжигают автомобили ТЦК. Избивают самих военкоматчиков".Военный обозреватель предположил, что "в украинском обществе что-то происходит. И я думаю, что это будет масштабнее и серьезнее".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250826/zaluzhnyy-khochet-prevratit-ukrainu-v-izrail-ostalos-pridumat-kak-ubrat-zelenskogo-1067662347.html

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, виктор баранец, вооруженные силы украины, украина.ру, тцк, хакер, потери, потери всу, потери украины, потери всу на сегодня, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости