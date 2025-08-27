"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева
Обнародованные хакерами данные о колоссальных потерях ВСУ, которые молчаливо признаются Киевом, провоцируют рост социального напряжения и ненависти к мобилизации в обществе. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Комментируя утечку данных с серверов Генштаба ВСУ, Баранец обратил внимание на реакцию Киева: "Когда выяснилось, что наши хакеры вскрыли эту информацию, я внимательно наблюдал за информационным полем Украины. Они молчат. Хотя они должны были моментально это опровергнуть".
Эксперт объяснил причину молчания украинских властей: "А почему молчат? Потому что хакеры показали документы: с фамилиями, с подписями и с местом гибели. И теперь сами украинцы будут задавать Зеленскому вопросы: "Почему вы говорили, что погибло только 40 тысяч? Кому вы брехали?"".
Баранец подчеркнул масштаб потерь ВСУ: "Это действительно любопытно, что мы за весь 2025 год наколотили полмиллиона".
Он указал на растущее недовольство в украинском обществе: "Они ведь уже ненавидят эту насильственную мобилизацию. Подсказывают нашей разведке, где находятся военкоматы. Сжигают автомобили ТЦК. Избивают самих военкоматчиков".
Военный обозреватель предположил, что "в украинском обществе что-то происходит. И я думаю, что это будет масштабнее и серьезнее".
