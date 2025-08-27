Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной - 27.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250827/garantii-opasnosti-dlya-rossii-v-evrope-pridumali-kak-postupit-s-ukrainoy-1067741714.html
Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной
Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной - 27.08.2025 Украина.ру
Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной
Европа продолжает фантазировать на тему того, как она будет обеспечивать послевоенную безопасность Украины. Последний по времени план, рожденный умами тамошних креативщиков – это оборона из трех линий
2025-08-27T17:02
2025-08-27T17:15
эксклюзив
украина
россия
нато
гарантии безопасности
сво
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg
Источники сообщаютПодробности очередного замысла приводит Financial Times на основе бесед с несколькими должностными лицами, знакомыми с ходом переговоров о будущих гарантиях безопасности Украины.Речь идет о трех линиях обороны, которые будут созданы на Украине после окончания боевых действий.Первая такая линия должна представлять собой демилитаризованную зону, которую будет патрулировать контингент третьей страны. Эту страну согласует как Москва, так и Киев.Далее будут начинаться позиции непосредственно украинских вооруженных сил, бойцы которых "вооружены и обучены натовскими военными".И уже после них, "в глубине украинской территории", будут дислоцированы европейские военные. Отмечается, что при этом США окажут им поддержку "своими средствами с тыла".Первая линияБольше никаких деталей этого плана не приводится. В таком виде все три пункта вызывают массу вопросов.Первое – некий миротворческий контингент третьей страны в демилитаризованной зоне. Для начала нужно определить, что это будет за зона, какова будет ее протяженность, где она пройдет и т.д.Теоретически все эти вопросы можно решить, если на то будет политическая воля двух противоборствующих сторон. Гораздо сложнее решить, кто станет гарантом того, что эта территория действительно будет демилитаризована.В европейском плане упоминается третье государство, которое устроит как РФ, так и Украину. Но что за государство в действительности может подходить на эту роль?Очевидно, что ни одна страна НАТО не может удовлетворить в этом качестве Москву, так как вряд ли там захотят развертывания миссии альянса вплотную у своих границ, что во многом обнуляет сам смысл СВО, которая стала реакцией именно на расширение западного военного блока.Вариант с Китаем также отпадает, в Кремле ранее называли эту страну в качестве одного из возможных гарантов безопасности Украины, но в Киеве выступили против."Нам не нужны гаранты, не помогающие Украине, и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля", - сказал недавно Владимир Зеленский про возможное участие КНР в урегулировании.Получается так, что уже в самом начале европейский план безопасности начинает буксовать.Вторая линияДалее – обученная НАТО украинская армия держит вторую линию обороны. Еще одно более чем сомнительное предложение.Демилитаризация Украины входит в перечень основных требований РФ. То есть украинские вооруженные силы не должны больше представлять потенциальной опасности для России.По плану европейцев, этого не только не произойдет, но и фактически признается, что армия Украины будет и дальше накачиваться западным вооружением. Очевидно, что при таком развитии событий Киев со стороны Запада получит карт-бланш на подготовку к новой войне, чего в России допустить не могут.Третья линияИ, наконец, третья линия обороны, которая должна состоять из европейского контингента где-то глубоко в украинском тылу, читай – на западе страны.Наиболее примечательно здесь упоминание США в качестве поддержки. Действительно, без соответствующей отмашки и реальной помощи европейцы вряд ли рискнут сунуться на Украину. Вопрос лишь в том, готовы ли к этому Соединенные Штаты и какого рода поддержку они захотят оказывать.Как пишет Financial Times, до настоящего момента Вашингтон отвергал возможность участия своих сухопутных сил в предоставлении гарантий безопасности Украины. При этом отмечается, что теперь Вашингтон готов предоставить стратегическую помощь европейскому контингенту, включая средства разведки, наблюдения, сбора информации, а также управления и противовоздушной обороны.Собеседник издания утверждают, что в случае появления европейских военных на Украине американцы возьмут на себя обеспечение бесполетной зоны и прикрытие с воздуха при помощи своих самолетов и РЛС, а американская разведка и средства наблюдения обеспечат соблюдение режима прекращения огня."Предложение может быть отменено, сказали они. Но это представляет собой существенное изменение в позиции администрации Трампа, которая ранее в этом году исключала любое участие США в защите Украины после завершения конфликта, а потом вдруг обрадовала европейских чиновников, которые на протяжении нескольких месяцев призывали Вашингтон оказать Киеву больше поддержки", - пишет британская газета.Получается, что при определенных раскладах Соединенные Штаты все-таки могут так или иначе поучаствовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, хотя и попробуют свалить всю грязную работу на европейских партнеров.Зачем нужен этот планОбозначенный примитивными мазками европейский план безопасности имеет массу слабых мест, никак не учтенных подводных камней, а главное, он ни в коей мере не принимает в расчет даже самых базовых российских требований и интересов.Грубо говоря, данный план – это план продолжения войны с Россией, только через паузу, которая будет использована для переформатирования и новой сборки украинской армии.Размещение военных НАТО на Украине, по существу, будет означать оккупацию этой страны и дальнейшее ее использования в качестве антироссийского плацдарма.О том, какие виды на Украину имеет Польша - в материале издания Украина.ру Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах.
https://ukraina.ru/20250827/1067739594.html
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_03f4d2c2799dec39f4572b8ea45ad77d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, нато, гарантии безопасности, сво, европа
Эксклюзив, Украина, Россия, НАТО, гарантии безопасности, СВО, Европа

Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной

17:02 27.08.2025 (обновлено: 17:15 27.08.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европа продолжает фантазировать на тему того, как она будет обеспечивать послевоенную безопасность Украины. Последний по времени план, рожденный умами тамошних креативщиков – это оборона из трех линий
Источники сообщают
Подробности очередного замысла приводит Financial Times на основе бесед с несколькими должностными лицами, знакомыми с ходом переговоров о будущих гарантиях безопасности Украины.
Речь идет о трех линиях обороны, которые будут созданы на Украине после окончания боевых действий.
Первая такая линия должна представлять собой демилитаризованную зону, которую будет патрулировать контингент третьей страны. Эту страну согласует как Москва, так и Киев.
Далее будут начинаться позиции непосредственно украинских вооруженных сил, бойцы которых "вооружены и обучены натовскими военными".
И уже после них, "в глубине украинской территории", будут дислоцированы европейские военные. Отмечается, что при этом США окажут им поддержку "своими средствами с тыла".
Первая линия
Больше никаких деталей этого плана не приводится. В таком виде все три пункта вызывают массу вопросов.
Первое – некий миротворческий контингент третьей страны в демилитаризованной зоне. Для начала нужно определить, что это будет за зона, какова будет ее протяженность, где она пройдет и т.д.
Теоретически все эти вопросы можно решить, если на то будет политическая воля двух противоборствующих сторон. Гораздо сложнее решить, кто станет гарантом того, что эта территория действительно будет демилитаризована.
В европейском плане упоминается третье государство, которое устроит как РФ, так и Украину. Но что за государство в действительности может подходить на эту роль?
Очевидно, что ни одна страна НАТО не может удовлетворить в этом качестве Москву, так как вряд ли там захотят развертывания миссии альянса вплотную у своих границ, что во многом обнуляет сам смысл СВО, которая стала реакцией именно на расширение западного военного блока.
Вариант с Китаем также отпадает, в Кремле ранее называли эту страну в качестве одного из возможных гарантов безопасности Украины, но в Киеве выступили против.
"Нам не нужны гаранты, не помогающие Украине, и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля", - сказал недавно Владимир Зеленский про возможное участие КНР в урегулировании.
Получается так, что уже в самом начале европейский план безопасности начинает буксовать.
Вторая линия
Далее – обученная НАТО украинская армия держит вторую линию обороны. Еще одно более чем сомнительное предложение.
Демилитаризация Украины входит в перечень основных требований РФ. То есть украинские вооруженные силы не должны больше представлять потенциальной опасности для России.
По плану европейцев, этого не только не произойдет, но и фактически признается, что армия Украины будет и дальше накачиваться западным вооружением. Очевидно, что при таком развитии событий Киев со стороны Запада получит карт-бланш на подготовку к новой войне, чего в России допустить не могут.
Третья линия
И, наконец, третья линия обороны, которая должна состоять из европейского контингента где-то глубоко в украинском тылу, читай – на западе страны.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
16:30
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Наиболее примечательно здесь упоминание США в качестве поддержки. Действительно, без соответствующей отмашки и реальной помощи европейцы вряд ли рискнут сунуться на Украину. Вопрос лишь в том, готовы ли к этому Соединенные Штаты и какого рода поддержку они захотят оказывать.
Как пишет Financial Times, до настоящего момента Вашингтон отвергал возможность участия своих сухопутных сил в предоставлении гарантий безопасности Украины. При этом отмечается, что теперь Вашингтон готов предоставить стратегическую помощь европейскому контингенту, включая средства разведки, наблюдения, сбора информации, а также управления и противовоздушной обороны.
Собеседник издания утверждают, что в случае появления европейских военных на Украине американцы возьмут на себя обеспечение бесполетной зоны и прикрытие с воздуха при помощи своих самолетов и РЛС, а американская разведка и средства наблюдения обеспечат соблюдение режима прекращения огня.
"Предложение может быть отменено, сказали они. Но это представляет собой существенное изменение в позиции администрации Трампа, которая ранее в этом году исключала любое участие США в защите Украины после завершения конфликта, а потом вдруг обрадовала европейских чиновников, которые на протяжении нескольких месяцев призывали Вашингтон оказать Киеву больше поддержки", - пишет британская газета.
Получается, что при определенных раскладах Соединенные Штаты все-таки могут так или иначе поучаствовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, хотя и попробуют свалить всю грязную работу на европейских партнеров.
Зачем нужен этот план
Обозначенный примитивными мазками европейский план безопасности имеет массу слабых мест, никак не учтенных подводных камней, а главное, он ни в коей мере не принимает в расчет даже самых базовых российских требований и интересов.
Грубо говоря, данный план – это план продолжения войны с Россией, только через паузу, которая будет использована для переформатирования и новой сборки украинской армии.
Размещение военных НАТО на Украине, по существу, будет означать оккупацию этой страны и дальнейшее ее использования в качестве антироссийского плацдарма.
О том, какие виды на Украину имеет Польша - в материале издания Украина.ру Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияНАТОгарантии безопасностиСВОЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Подача нефти из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" будет восстановлена 28 августа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
17:46ВСУ продолжают наносить удары по территории Курской области
17:46В результате очередной атаки ВСУ погиб один мирный житель Белгородской области, второй получил ранения, сообщает губернатор Гладков
17:39Армия России зачистила окраины и освободила Удачное
17:31Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник
17:27Константиновское направление: штурмовые группы ВС РФ наступают на Софиевку
17:11Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами
17:10Врио замгубернатора Курской области заключили под стражу до 25 октября
17:05Армия России прорвалась к Запорожью на расстояние FPV-дрона
17:02Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной
16:57Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса и его сына
16:50Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи
16:49Незадачливым поджигателем самолёта во Владикавказе оказался поклонник украинских радикалов
16:30Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции
16:29Северское направление: ВС РФ наносит удары фронтовой авиацией
16:19Украинские беженцы в Европе. Так выгоняют или нет?
16:18В Сумах до сих пор нет воды и света после ночного прилета по объекту энергетики
16:11Движение по юго-восточному обходу Симферополя запустят к концу недели
16:00Донбасс: родные места Сергея Михалкова
15:56Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России
Лента новостейМолния