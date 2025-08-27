https://ukraina.ru/20250827/garantii-opasnosti-dlya-rossii-v-evrope-pridumali-kak-postupit-s-ukrainoy-1067741714.html

Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной

Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной - 27.08.2025 Украина.ру

Гарантии опасности для России. В Европе придумали, как поступить с Украиной

Европа продолжает фантазировать на тему того, как она будет обеспечивать послевоенную безопасность Украины. Последний по времени план, рожденный умами тамошних креативщиков – это оборона из трех линий

2025-08-27T17:02

2025-08-27T17:02

2025-08-27T17:15

эксклюзив

украина

россия

нато

гарантии безопасности

сво

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg

Источники сообщаютПодробности очередного замысла приводит Financial Times на основе бесед с несколькими должностными лицами, знакомыми с ходом переговоров о будущих гарантиях безопасности Украины.Речь идет о трех линиях обороны, которые будут созданы на Украине после окончания боевых действий.Первая такая линия должна представлять собой демилитаризованную зону, которую будет патрулировать контингент третьей страны. Эту страну согласует как Москва, так и Киев.Далее будут начинаться позиции непосредственно украинских вооруженных сил, бойцы которых "вооружены и обучены натовскими военными".И уже после них, "в глубине украинской территории", будут дислоцированы европейские военные. Отмечается, что при этом США окажут им поддержку "своими средствами с тыла".Первая линияБольше никаких деталей этого плана не приводится. В таком виде все три пункта вызывают массу вопросов.Первое – некий миротворческий контингент третьей страны в демилитаризованной зоне. Для начала нужно определить, что это будет за зона, какова будет ее протяженность, где она пройдет и т.д.Теоретически все эти вопросы можно решить, если на то будет политическая воля двух противоборствующих сторон. Гораздо сложнее решить, кто станет гарантом того, что эта территория действительно будет демилитаризована.В европейском плане упоминается третье государство, которое устроит как РФ, так и Украину. Но что за государство в действительности может подходить на эту роль?Очевидно, что ни одна страна НАТО не может удовлетворить в этом качестве Москву, так как вряд ли там захотят развертывания миссии альянса вплотную у своих границ, что во многом обнуляет сам смысл СВО, которая стала реакцией именно на расширение западного военного блока.Вариант с Китаем также отпадает, в Кремле ранее называли эту страну в качестве одного из возможных гарантов безопасности Украины, но в Киеве выступили против."Нам не нужны гаранты, не помогающие Украине, и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля", - сказал недавно Владимир Зеленский про возможное участие КНР в урегулировании.Получается так, что уже в самом начале европейский план безопасности начинает буксовать.Вторая линияДалее – обученная НАТО украинская армия держит вторую линию обороны. Еще одно более чем сомнительное предложение.Демилитаризация Украины входит в перечень основных требований РФ. То есть украинские вооруженные силы не должны больше представлять потенциальной опасности для России.По плану европейцев, этого не только не произойдет, но и фактически признается, что армия Украины будет и дальше накачиваться западным вооружением. Очевидно, что при таком развитии событий Киев со стороны Запада получит карт-бланш на подготовку к новой войне, чего в России допустить не могут.Третья линияИ, наконец, третья линия обороны, которая должна состоять из европейского контингента где-то глубоко в украинском тылу, читай – на западе страны.Наиболее примечательно здесь упоминание США в качестве поддержки. Действительно, без соответствующей отмашки и реальной помощи европейцы вряд ли рискнут сунуться на Украину. Вопрос лишь в том, готовы ли к этому Соединенные Штаты и какого рода поддержку они захотят оказывать.Как пишет Financial Times, до настоящего момента Вашингтон отвергал возможность участия своих сухопутных сил в предоставлении гарантий безопасности Украины. При этом отмечается, что теперь Вашингтон готов предоставить стратегическую помощь европейскому контингенту, включая средства разведки, наблюдения, сбора информации, а также управления и противовоздушной обороны.Собеседник издания утверждают, что в случае появления европейских военных на Украине американцы возьмут на себя обеспечение бесполетной зоны и прикрытие с воздуха при помощи своих самолетов и РЛС, а американская разведка и средства наблюдения обеспечат соблюдение режима прекращения огня."Предложение может быть отменено, сказали они. Но это представляет собой существенное изменение в позиции администрации Трампа, которая ранее в этом году исключала любое участие США в защите Украины после завершения конфликта, а потом вдруг обрадовала европейских чиновников, которые на протяжении нескольких месяцев призывали Вашингтон оказать Киеву больше поддержки", - пишет британская газета.Получается, что при определенных раскладах Соединенные Штаты все-таки могут так или иначе поучаствовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, хотя и попробуют свалить всю грязную работу на европейских партнеров.Зачем нужен этот планОбозначенный примитивными мазками европейский план безопасности имеет массу слабых мест, никак не учтенных подводных камней, а главное, он ни в коей мере не принимает в расчет даже самых базовых российских требований и интересов.Грубо говоря, данный план – это план продолжения войны с Россией, только через паузу, которая будет использована для переформатирования и новой сборки украинской армии.Размещение военных НАТО на Украине, по существу, будет означать оккупацию этой страны и дальнейшее ее использования в качестве антироссийского плацдарма.О том, какие виды на Украину имеет Польша - в материале издания Украина.ру Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах.

https://ukraina.ru/20250827/1067739594.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, нато, гарантии безопасности, сво, европа