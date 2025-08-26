https://ukraina.ru/20250826/tramp-vykhodit-iz-ukrainskoy-istorii-i-pristupaet-k-globalnym-delam-vmeste-s-putinym-1067684495.html

Трамп выходит из украинской истории и приступает к глобальным делам вместе с Путиным

Терпение президента США Дональда Трампа из-за несговорчивости Киева подходит к концу, зато диалог с Россией развивается по восходящей - две сверхдержавы уже обсуждают возможности сотрудничества, которое пойдёт на пользу всему миру

Администрация Белого дома сохраняет фокус внимания на украинском кризисе и с каждым днём продолжает уточнять свою позицию, а также информировать мировую общественность о ходе урегулирования.На пресс-конференции в Овальном кабинете журналисты спросили президента США Дональда Трампа, какие гарантии безопасности получит Киев, на что он ответил: "Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки".Хотя, если верить СМИ, обсуждение активно идёт. Руководители вооружённых сил США и ряда европейских стран представили советникам по национальной безопасности своих стран варианты предоставления гарантий, писало 22 августа агентство Reuters."Мы не платим Украине никаких денег. Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаём оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%", — радостно заявил Трамп.На июньском саммите в Гааге члены Альянса закрепили в итоговом документе обязательство всех государств через 10 лет тратить 5% ВВП на оборонные нужды, но эта цифра складывается из двух компонентов: 3,5% — военные расходы и 1,5% — непрямые оборонные нужды (развитие инфраструктуры и кибербезопасность в том числе). К такой формулировке пришлось прибегнуть ради согласия Испании, которая сейчас меньше остальных партнёров тратит на оборонные нужды, и премьер-министр Педро Санчес утверждал, что королевство до 5% дотянуть не сможет.В конечном итоге Трамп своего добился: страны НАТО наконец будут отчислять больше денег в общий котёл, предприятия американского ВПК обеспечены заказами, деньги в казну США поступают регулярно, от старого оружия Штаты избавляются, не тратясь на его утилизацию, и при этом не берут на себя основной груз ответственности по судьбе Украины.Из этого конфликта американский лидер для себя лично вынес пользу, а для своего государства — уроки."Такого масштаба войны не было со времён Второй мировой войны. Это самое большое событие в плане военных действий, войн. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война дронов. Война дронов никогда раньше не существовала, и мы на самом деле изучаем её — Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем её, и изучаем очень внимательно. Это совершенно новая форма войны, но она очень жестокая", — сказал Трамп.Спустя несколько часов после его выступления британский телеканал Sky News, получивший доступ на украинский завод по производству беспилотников, заявил о превосходстве ВС РФ в этой войне дронов: российские военные первыми на поле боя начали применять ударные БПЛА, управляемые через оптоволоконные кабели, которые невозможно заглушить, а также наращивают количество и качество беспилотников "Герань", которые ежедневно используются для ударов по украинским военным объектам."Украинцы утверждают, что 80% ударов на поле боя теперь наносятся с помощью беспилотников. <…> Украинцы превратили беспилотники в самое эффективное оружие против оккупантов. Но теперь, как нам говорят, они теряют преимущество в небе над Украиной", — говорится в публикации.В свою очередь офицер батальона спецназначения "Тайфун" Нацгвардии Украины, который занимается модификацией коммерческих дронов, производимых украинскими компаниями, для боевых нужд, в комментарии итальянской газете Corriere della Sera также признал численное превосходство ВС РФ над ВСУ по беспилотникам, а ещё пожаловался, что БПЛА, поставляемые НАТО, оказываются устаревшими, поэтому в них нет необходимости. Теперь, по его словам, уже украинцы учат союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе.Трамп, однако, недооценил всю сложность украинского кризиса, обещая завершить его сначала за 24 часа, потом — за 100 дней, за полгода."Одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов", — признался президент США.Вспомним, положить конец конфликту на Украине он собирался, усадив лидеров двух стран за стол переговоров, чтобы они лицом к лицу между собой решили все проблемные вопросы. Но так не вышло.Журналисты в Белом доме спросили Трампа, почему президент РФ Владимир Путин якобы не желает встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским."Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними. <…> На самом деле, они (Путин и Зеленский — ред.) друг друга не любят", — считает он.Хотя, по информации источников нескольких западных СМИ, российский лидер в телефонном разговоре с Трампом в ночь с 18 на 19 августа предложил провести встречу с Зеленским в Москве, но тот отказался. Официально Кремль этот факт не подтверждает. А вообще за 25 лет у власти Путину приходилось общаться с огромным количеством людей и, когда речь идёт о реальном решении проблем, особенно затрагивающих национальные интересы РФ, личные эмоции отходят на задний план.Выгородить украинского лидера попытался премьер-министр Канады Марк Карни: "Я был в Киеве два дня назад, встречался с президентом Зеленским, и он подтвердил, что готов встретиться с президентом Путиным где угодно, на нейтральной территории. Иными словами, он не ожидает, что Путин приедет в Киев, и сам не планирует ехать в Москву на такую встречу. Но любое другое место — возможно".Списав загвоздку в мирном процессе на личную неприязнь лидеров конфликтующих государств, Трамп нашёл удобное оправдание, почему продвинуться дальше не получается. Он ведь претендует на звание миротворца, но тут вроде дело не в нём, а в двух Владимирах, испытывающих антипатию друг к другу. В беседе с журналистами он выразил уверенность в том, что посредничество США в конечном счёте обернётся мирной сделкой между Украиной и Россией, сделав оговорку, что "никто не знает наверняка". Так что Трамп может спокойно сказать: "Я сделал всё, что смог, с мёртвой точки урегулирование сдвинул, а дальше вы сами!"Сам же Трамп не просто планирует, а уже занялся решением вопросов глобального масштаба, причём вместе со своим российским коллегой. Президент США рассказал, что общался с Путиным по телефону ещё несколько раз в течение последней недели уже после их беседы в ночь с 18 на 19 августа, когда в Белый дом приезжали Зеленский и целая группа европейских чиновников."Каждый разговор, который у меня состоялся с ним, был хорошим разговором", — отметил Трамп.И в очередной раз подчеркнул, что ценит согласие Путина приехать на Аляску, хотя, как утверждает, президент РФ якобы не хотел лететь на территорию США."Мы говорили о ракетах, о ядерном оружии, о сокращении ядерных арсеналов. Мы вовлечём в это Китай. У нас самый большой арсенал, Россия занимает второе место, а Китай — третье. Китай сильно отстаёт, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы обеспечить денуклеаризацию. Это слишком большая мощь", — заявил Трамп.Кроме того, пять источников агентства Reuters рассказали, что российские и американские чиновники на саммите на Аляске кратко обсуждали потенциальное экономическое сотрудничество, а более детально — во время визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву в начале августа, когда он встречался с Путиным и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Речь шла о вероятности возвращения компании Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту "Сахалин-1", возможной закупке Россией американского, а не китайского оборудования для проектов по производству сжиженного природного газа (например, "Арктик СПГ-2", находящийся под западными санкциями), а также закупке Вашингтоном у Москвы атомных ледоколов.Ещё во время переговоров на Аляске телеканал CNN сообщал, что Белый дом рассматривал вариант предложить России деловую сделку, чтобы "сдвинуть с мёртвой точки" украинский вопрос, которая может включать не только экономическое взаимодействие, но и соглашение по стратегическим вооружениям между двумя сверхдержавами.Раз открывается перспектива такого большого и серьёзного сотрудничества США и РФ на мировой арене, Украина может отойти на задний план.Чешский политолог Петр Друлак уверен, что Трамп готов полностью отказаться от поддержки Киева и ждёт нужного предлога, чтобы сделать это официально.Зеленский же продолжает повторять, что ни на какие компромиссы, а уж тем более на уступки не пойдёт, о чём заявил даже в присутствии спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога."Почему Зеленский стал таким бескомпромиссным? Он чётко понимает ситуацию, что терпение Трампа на исходе. Поэтому он сейчас идёт ва-банк и говорит Трампу: “А я тебе отказываю”, — чтобы сейчас любой ультиматум со стороны Трампа выглядел исключительно как давление из-за патриотической позиции Зеленского. Вот или вы надавите на Россию, или пусть Украина погибнет. Вот его простая логика поведения. Он готов сейчас принести Украину в жертву", — объясняет в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.Читайте также: "После поражения нам скажут, что мы победили, и что наше сало самое жирное". Эксперты о будущем Украины

