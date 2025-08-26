Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/pedagogi-lnr-poluchat-nadbavki-k-zarplate-1067675596.html
Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате
Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате - 26.08.2025 Украина.ру
Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате
Повышение региональной надбавки за престижность педагогического труда предусмотрено решением правительства Луганской Народной Республики. Об этом 26 августа сообщил официальный канал главы республики Леонида Пасечника
2025-08-26T15:57
2025-08-26T16:25
новости
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
школа
школьники
новые регионы
восстановление донбасса
лнр
учебный год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067674685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e1ba23214da37f7a3bf9031e71749dc.jpg
Развитие системы образования ЛНР обсудили на традиционном августовском педагогическом совещании, сообщил Пасечник. По поручению президента России в стране разрабатывается Стратегия развития образования России до 2036 года, и республика активно участвует в этой работе.В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в ЛНР совершенствуют учебно-воспитательный процесс, модернизируют и восстанавливают образовательные учреждения. Оснащают их новым оборудованием, мебелью, создают детям и педагогам комфортные современные условия для освоения знаний.В 2025 году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом ЛНР оказывают регионы-шефы. Более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 млн рублей по программе социально-экономического развития республики.В республике продолжают работать над развитием кадрового потенциала – повышением квалификации работников образования, созданием для них благоприятных условий, привлечением молодежи в профессию. Благодаря программе "Земский учитель" 15 школьных педагогов приступили к работе в ЛНР."А буквально сегодня принято решение о повышении региональной надбавки за престижность педагогического труда. Для всех она увеличивается до 50%, а для работников дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования – до 80%", - сообщил Пасечник.Он отметил, что педагоги республики – настоящие труженики, они вкладывают сердце и душу в своих учеников, осваивают передовые методики, стараются не просто дать знания, а воспитать настоящих людей, патриотов своей Родины. В этом им помогает региональная программа "Луганский характер", которая призвана на деле воспитывать в детях лучшие черты характера, прививать навыки к коллективной деятельности и любовь к Отчизне.Глава республики вручил 26 августа лучшим педагогам награды – почетные звания "Заслуженный работник образования Луганской Народной Республики", "Заслуженный учитель Луганской Народной Республики", а также грамоты и благодарности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отступление ВСУ из-под Кременной, Будапешт грозит Киеву, украинцы бегут в Белоруссию. Главное на 13:00.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
луганская народная республика
россия
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067674685_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_22a37ba4c505ae1536bc6a121e6f37dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, школа, школьники, новые регионы, восстановление донбасса, лнр, учебный год, дети, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, детский сад
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Школа, школьники, Новые регионы, восстановление Донбасса, ЛНР, учебный год, дети, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, детский сад

Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате

15:57 26.08.2025 (обновлено: 16:25 26.08.2025)
 
© Фото : Леонид Пасечник / Telegram
- РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Леонид Пасечник / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Повышение региональной надбавки за престижность педагогического труда предусмотрено решением правительства Луганской Народной Республики. Об этом 26 августа сообщил официальный канал главы республики Леонида Пасечника
Развитие системы образования ЛНР обсудили на традиционном августовском педагогическом совещании, сообщил Пасечник. По поручению президента России в стране разрабатывается Стратегия развития образования России до 2036 года, и республика активно участвует в этой работе.
В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в ЛНР совершенствуют учебно-воспитательный процесс, модернизируют и восстанавливают образовательные учреждения. Оснащают их новым оборудованием, мебелью, создают детям и педагогам комфортные современные условия для освоения знаний.
В 2025 году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом ЛНР оказывают регионы-шефы. Более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 млн рублей по программе социально-экономического развития республики.
В республике продолжают работать над развитием кадрового потенциала – повышением квалификации работников образования, созданием для них благоприятных условий, привлечением молодежи в профессию. Благодаря программе "Земский учитель" 15 школьных педагогов приступили к работе в ЛНР.
"А буквально сегодня принято решение о повышении региональной надбавки за престижность педагогического труда. Для всех она увеличивается до 50%, а для работников дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования – до 80%", - сообщил Пасечник.
Он отметил, что педагоги республики – настоящие труженики, они вкладывают сердце и душу в своих учеников, осваивают передовые методики, стараются не просто дать знания, а воспитать настоящих людей, патриотов своей Родины. В этом им помогает региональная программа "Луганский характер", которая призвана на деле воспитывать в детях лучшие черты характера, прививать навыки к коллективной деятельности и любовь к Отчизне.
Глава республики вручил 26 августа лучшим педагогам награды – почетные звания "Заслуженный работник образования Луганской Народной Республики", "Заслуженный учитель Луганской Народной Республики", а также грамоты и благодарности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отступление ВСУ из-под Кременной, Будапешт грозит Киеву, украинцы бегут в Белоруссию. Главное на 13:00.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникШколашкольникиНовые регионывосстановление ДонбассаЛНРучебный годдетисоциальная политикасоциальное государствосоциальная справедливостьсоциальная инфраструктурадетский сад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Новости с Северского направления
16:56Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ
16:54"Назло маме отморожу уши" и его последствия. Уничтожит ли Венгрия украинскую экономику
16:51О суете в ПВО ВСУ сообщает "Одесский партизан"
16:50Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах
16:49В Раду подали новый законопроект, по которому предлагают снять все ограничения на выезд за границу
16:33Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
16:28Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца
16:27ФСБ предотвратила террористическую атаку в Макеевке
16:20В порту Гамбурга вспыхнул мощный пожар на складе, слышны взрывы боеприпасов
16:11Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян
16:08Житель Сужди рассказал о расстреле, как пулю вырезали в подвале спичками и как ВСУ кормили в плену
16:00Первый приход "самого царя". Как Тохтамышево нашествие отсрочило овладение Москвой Окской Украиной
15:57Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате
15:54Алексей Кочетков: Поляки не получили политических бонусов за поддержку Украины и теперь злятся на неё
15:26ЕС исчерпал инструментарий антироссийских санкций, Трамп готовится подавлять беспорядки. Новости к 15.25
15:11Армия России расширяет зону контроля в Днепропетровской области
15:08И Залужный туда же. Очерк хуторского черчилеведения
15:05Украинский дрон со взрывчаткой упал в Эстонии
14:59Херсонская область активно строит дороги и объекты энергетики - Сальдо
Лента новостейМолния