Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате

Повышение региональной надбавки за престижность педагогического труда предусмотрено решением правительства Луганской Народной Республики. Об этом 26 августа сообщил официальный канал главы республики Леонида Пасечника

Развитие системы образования ЛНР обсудили на традиционном августовском педагогическом совещании, сообщил Пасечник. По поручению президента России в стране разрабатывается Стратегия развития образования России до 2036 года, и республика активно участвует в этой работе.В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в ЛНР совершенствуют учебно-воспитательный процесс, модернизируют и восстанавливают образовательные учреждения. Оснащают их новым оборудованием, мебелью, создают детям и педагогам комфортные современные условия для освоения знаний.В 2025 году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом ЛНР оказывают регионы-шефы. Более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 млн рублей по программе социально-экономического развития республики.В республике продолжают работать над развитием кадрового потенциала – повышением квалификации работников образования, созданием для них благоприятных условий, привлечением молодежи в профессию. Благодаря программе "Земский учитель" 15 школьных педагогов приступили к работе в ЛНР."А буквально сегодня принято решение о повышении региональной надбавки за престижность педагогического труда. Для всех она увеличивается до 50%, а для работников дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования – до 80%", - сообщил Пасечник.Он отметил, что педагоги республики – настоящие труженики, они вкладывают сердце и душу в своих учеников, осваивают передовые методики, стараются не просто дать знания, а воспитать настоящих людей, патриотов своей Родины. В этом им помогает региональная программа "Луганский характер", которая призвана на деле воспитывать в детях лучшие черты характера, прививать навыки к коллективной деятельности и любовь к Отчизне.Глава республики вручил 26 августа лучшим педагогам награды – почетные звания "Заслуженный работник образования Луганской Народной Республики", "Заслуженный учитель Луганской Народной Республики", а также грамоты и благодарности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отступление ВСУ из-под Кременной, Будапешт грозит Киеву, украинцы бегут в Белоруссию. Главное на 13:00.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

