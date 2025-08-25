https://ukraina.ru/20250825/kto-zarabotaet-na-garantiyakh-bezopasnosti-ukraine-ot-evropy-i-kakovy-realnye-tseli-trampa--shishkin-1067592760.html

Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин

Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин - 25.08.2025 Украина.ру

Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал украинские потери в ходе СВО, а также рассказал о целях "коалиции желающих" и президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту

2025-08-25T08:58

2025-08-25T08:58

2025-08-25T08:58

видео

игорь шишкин

сво

спецоперация

война

конфликт

вс рф

россия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067592639_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a614142bafaee8335984032d45a80e7e.jpg

00:35 - Потери ВСУ в ходе СВО; 01:54 - Гарантии безопасности Украине и мягкая сила Европы на Трампа; 12:52 - Слом геополитического вектора Запада и послевоенное лидерство в Европе; 18:47 - О встрече Путина и Зеленского.

россия

украина

европа

германия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, игорь шишкин, сво, спецоперация, война, конфликт, вс рф, россия, украина, европа, фридрих мерц, эммануэль макрон, дональд трамп, германия, франция, владимир путин, переговоры, новости переговоров, ес, видео