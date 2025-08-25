Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин - 25.08.2025 Украина.ру
Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин
Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин - 25.08.2025 Украина.ру
Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал украинские потери в ходе СВО, а также рассказал о целях "коалиции желающих" и президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту
2025-08-25T08:58
2025-08-25T08:58
видео
игорь шишкин
сво
спецоперация
война
конфликт
вс рф
россия
украина
европа
00:35 - Потери ВСУ в ходе СВО; 01:54 - Гарантии безопасности Украине и мягкая сила Европы на Трампа; 12:52 - Слом геополитического вектора Запада и послевоенное лидерство в Европе; 18:47 - О встрече Путина и Зеленского.
россия
украина
европа
германия
франция
видео, игорь шишкин, сво, спецоперация, война, конфликт, вс рф, россия, украина, европа, фридрих мерц, эммануэль макрон, дональд трамп, германия, франция, владимир путин, переговоры, новости переговоров, ес, видео
Видео, Игорь Шишкин, СВО, Спецоперация, война, конфликт, ВС РФ, Россия, Украина, Европа, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Германия, Франция, Владимир Путин, переговоры, новости переговоров, ЕС

Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин

08:58 25.08.2025
 
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал украинские потери в ходе СВО, а также рассказал о целях "коалиции желающих" и президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту
00:35 - Потери ВСУ в ходе СВО;
01:54 - Гарантии безопасности Украине и мягкая сила Европы на Трампа;
12:52 - Слом геополитического вектора Запада и послевоенное лидерство в Европе;
18:47 - О встрече Путина и Зеленского.
Больше материалов по теме:
ВидеоИгорь ШишкинСВОСпецоперациявойнаконфликтВС РФРоссияУкраинаЕвропаФридрих МерцЭммануэль МакронДональд ТрампГерманияФранцияВладимир Путинпереговорыновости переговоровЕС
 
