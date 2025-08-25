https://ukraina.ru/20250825/kto-zarabotaet-na-garantiyakh-bezopasnosti-ukraine-ot-evropy-i-kakovy-realnye-tseli-trampa--shishkin-1067592760.html
Кто заработает на гарантиях безопасности Украине от Европы и каковы реальные цели Трампа — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал украинские потери в ходе СВО, а также рассказал о целях "коалиции желающих" и президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту
00:35 - Потери ВСУ в ходе СВО; 01:54 - Гарантии безопасности Украине и мягкая сила Европы на Трампа; 12:52 - Слом геополитического вектора Запада и послевоенное лидерство в Европе; 18:47 - О встрече Путина и Зеленского.
00:35 - Потери ВСУ в ходе СВО;
01:54 - Гарантии безопасности Украине и мягкая сила Европы на Трампа;
12:52 - Слом геополитического вектора Запада и послевоенное лидерство в Европе;
18:47 - О встрече Путина и Зеленского.