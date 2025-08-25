Операция "Согласие": забытая советско-британская СВО
Сейчас внимание всего мира приковано к событиям на Украине и на Ближнем Востоке. Один регион пылает, второй – грозит запылать в любую минуту. Интересно, что ровно такая же ситуация была 83 года назад. Тогда, чтобы предотвратить расширение войны, СССР и Великобритания 25 августа 1941 года начали операцию "Согласие", завершившуюся оккупацией Ирана
Интересы Великобритании и России совпадают не часто. Как правило они, напротив, являются соперниками в самых разных сферах. Но конкретно в 1941 году интересы совпали на фоне самых трагических событий.
Составляющих тут было три.
Во-первых, Третий Рейх (так же как до этого Второй Рейх) активнейшим образом расширял своё влияние на Ближнем Востоке.
В частности, развивались отношения между Германией и Ираном. Шах Реза-хан Пехлеви повелел считать персов ариями (что в значительной степени правда) и переименовал Персию в Иран (буквально – "страна ариев"). Идеологическая близость режимов в Берлине и Тегеране была очевидной (хотя иранский, конечно, был несравненно мягче).
Кроме того, новый шах начал модернизацию страны. В Иране работали немецкие специалисты (свыше 5 тыс. человек, хотя шахское правительство признавало только тысячу немцев и итальянцев), иранская молодёжь обучалась в Германии, индоктринировалась нацистскими идеями и становилась проводником немецкого влияния. Влияние Британии, которая, собственно, способствовала военному перевороту, в результате которого к власти пришла династия Пехлеви, напротив сокращалось. Достаточно упомянуть, что в 1940–41 годах доля Германия в иранском внешнем товарообороте составляла 45,5%, а Англии – всего 4% (да, британцы любители не торговать, а грабить).
Германское влияние было значительным также в Ираке, Сирии и Турции. Всё это вместе создавало угрозу британской Палестине.
В Ираке в апреле 1941 года произошёл переворот, в результате которого к власти пришёл прогерманский настроенный Рашид Али аль-Гайлани, который отказался пропустить британскую армию из Индии в Палестину. Результатом стала оккупация Ирака в апреле-мае 1941 года. В июне-июле британцы оккупировали также французский Левант (Ливан и Сирию подмандатные правительству Виши). Французы отчаянно сопротивлялись, но с британцами они воевали ничуть не лучше, чем с немцами.
Иран же угрожал не только Британии, но и советской Средней Азии и Закавказью. Не столько сам по себе, сколько в случае разгрома британской армии в Египте и Палестине (летом 1942 года Эрвин Роммель был близок к этому). Так что консенсус тут был предсказуем.
Во-вторых, Великобритания, не смотря всю русофобию и антикоммунизм сразу же поддержала СССР в противостоянии с Германией.
Первый арктический караван с британской военной помощью отправился в путь 21 августа 1941 года. Позже, в октябре 1941, свою программу военной помощи начали реализовать США.
Немецкая угроза для арктических конвоев обозначилась значительно позже – первое судно было потоплено уже в 1942 году, но в любом случае необходимо было выстроить систему альтернативных маршрутов. Второй, соответственно, должен был вести через Иран, а третий – из США через Дальний Восток.
В-третьих, Иран был потенциальным источником нефти, в которой Рейх испытывал острую потребность.
Между тем, ещё в октябре 1939 года подписан секретный ирано-германский протокол, в июле 1940 года – германо-турецкое соглашение, которые гарантировали поставки стратегических материалов в Германию. После оккупации Сирии и Ирака актуальность этого источника была существенно снижена, но глупо было не направить иранскую нефть на потребности британской армии в Африке.
19 июля 1941 года глава британского правительства Уинстон Черчилль предложил Иосифу Сталину ввести войска в Иран. СССР имел такое право по договору 1921 года ("для предотвращения попыток третьих стран превратить это государство в базу для военных выступлений против России" – СССР на момент заключения договора ещё не существовал), а Британия – как союзник СССР.
16 августа 1941 года представители советского и британского дипломатических представительств совместно потребовали от Тегерана выслать немцев из страны, напоминая о том, что СССР и Соединённое королевство находятся в состоянии войны с Рейхом, и разрешить базирование на её территории союзных войск. Это требование выполнено не было.
Интересно, что директива НКВД СССР и НКГБ СССР "О мероприятиях по предотвращению переброски с территории Ирана агентуры германской разведки" была издана ещё 8 июля 1941 года. Военную же операцию планировал начальник штаба Закавказского военного округа Фёдор Толбухин.
Окончательное решение об оккупации Ирана было принято 21 августа. 23 августа 1941 года Тегеран объявил о высылке подданных Германии, но союзники сделали вид, что ничего не произошло.
Шах обратился за поддержкой к США, но администрация Франклина Рузвельта ответила в том смысле, что не видит долгосрочных угроз независимости и территориальной целостности Ирана, а Великобритания и СССР просто обеспечивают свою безопасность.
25 августа началось вторжение трёх армий Закавказского и Среднеазиатского военного округов со стороны СССР и иракской группы войск Великобритании. Английская и советская авиация предприняли бомбардировку ряда городов, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. По иронии истории, с британской стороны это были те самые бомбардировщики, которые годом ранее предполагалось направить на Баку и Грозный…
Иранская армия к моменту начала операции была доведена до 200 тыс. человек, но только британская группировка по численности была такой же, а советская по штатам должна была составлять свыше 250 тысяч (можно себе представить значение этой операции, если на неё были выделены такие силы в условиях катастрофического поражения Красной армии в приграничном сражении).
Персы не были готовы к отражению наступления на нескольких противоположных направлениях, да, по правде говоря, и не особенно желали сопротивляться. К тому же армия находилась в процессе модернизации (так же как РККА). Командование предложило шаху приступить к разрушению транспортной инфраструктуры с тем, чтобы замедлить продвижение союзников, но тот отказался – жалко и бессмысленно.
Уже 30 августа британские и советские войска встретились в районе Сенендеджа. Потери иранской армии составили около 800 человек убитыми, советской – 40, британской – 22. Пленных было на удивление мало – всего около 7 тысяч. Большая часть иранских солдат просто разбежалась.
Советские кавалеристы и британский танк в Иране, август 1941 года
Не смотря на значительный масштаб операций союзных сил, применение флота, авиации и танков, война не объявлялась и фактически речь шла именно о специальной военной операции.
29 августа шах приказал прекратить сопротивление и сменил правительство. Новое правительство согласилось принять условия союзников (закрытие дипломатических миссий и передача союзникам граждан стран Оси), но сам шах тянул с окончательным утверждением уже фактически принятых решений…
После непродолжительных переговоров Красная Армия двинулась вперёд и 17 сентября вступила в Тегеран.
Шах был низвергнут и выслан в Южно-Африканский Союз, где и умер в 1944 году в возрасте 66 лет. Престол шахиншаха занял его сын Мохаммед Реза Пехлеви, который правил страной до самой исламской революции 1979 года.
Великобритания и СССР вывели свои войска из Тегерана 17 октября, но остальная территория страны была разделена на советскую и британскую зоны оккупации. 29 января 1942 года был подписан трёхсторонний договор, определяющий характер сотрудничества иранских властей с оккупационными войсками и гарантии прекращения оккупации. 9 января 1943 года Иран объявил войну Германии и присоединился в Декларации Объединённых Наций.
В 1943 году в Иране появились американские военные, которые обслуживали работу коридора по транспортировке в СССР грузов ленд-лиза – всего через Иран прошло свыше 5 млн тонн грузов военного и двойного назначения, которые в некоторых группах товаров составили до трети всех поставок.
Новое положение Ирана позволило провести 28 ноября – 1 декабря 1943 года Тегеранскую конференцию глав трёх держав Антигитлеровской коалиции, во время которой вновь была гарантирована независимость и территориальная целостность Ирана.
Несмотря на это деоккупация Ирана проходила непросто.
Британцы неожиданно легко начали вывод войск и завершили его 2 марта 1946 года – ровно через полгода после прекращения боевых действий, как и было указано в договоре (2 сентября 1945 года капитулировала Япония).
А вот СССР упирался, стараясь закрепиться в северном Иране, где в 1945 году были провозглашены просоветские государства – Южный Азербайджан и Курдистан. Поскольку иранское правительство их не признало, была сделана попытка принудить его к этому силой.
Иранский кризис рассматривался очень серьёзно и даже мог привести к войне между СССР и США, однако разрешить его удалось мирными методами – Иран обратился в Совет безопасности ООН и СССР вынужден был подчиниться его решению. Платой за это стало создание советско-иранского нефтяного консорциума, а 9 мая 1946 года советские войска покинули Иран.
В 2009 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отдал поручение своей администрации оценить ущерб от оккупации с целью потребовать компенсацию. Однако какие-то конкретные претензии выдвинуты не были.
Надо отметить, что Ирану есть на что жаловаться, поскольку за время оккупации в стране была и рекордная инфляция, и голод, но это всё же в большей степени "заслуга" гражданских властей страны – оккупационные власти выполняли военно-полицейские функции. К тому же переброска через территорию страны значительных объёмов грузов потребовала инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры.
