"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию - 23.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250823/ukraina-budet-de-fakto-natovskim-poligonom-politolog-o-posledstviyakh-planov-zapada-po-uregulirovaniyu-1067390273.html
"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию - 23.08.2025 Украина.ру
"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
Позиция европейских стран по урегулированию представляет собой набор противоречивых предложений, а их истинная цель — заморозить конфликт на выгодных для себя условиях, превратив Украину в плацдарм НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-23T05:00
2025-08-23T05:00
новости
украина
запад
вашингтон
дональд трамп
дмитрий дробницкий
владимир зеленский
нато
украина.ру
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Комментируя предложения, высказанные европейцами во время визита Зеленского в Вашингтон, эксперт дал им резкую оценку. "Европейцы накидали кучу предложений, которые невозможно свести воедино", — заявил Дробницкий.Политолог четко обозначил конечную цель западных партнеров, которая, по его словам, radically расходится с позицией Трампа. "Но с позицией Трампа это точно не согласуется, потому что задача у них очень простая: добиться того, чтобы Трамп через Путина начал продавливать заморозку на линии боевого соприкосновения без всяких гарантий нейтрального статуса. При этом Украина будет де-факто натовским полигоном", — пояснил американист.Таким образом, по мнению эксперта, даже в случае возможного повышения уровня переговоров, включая гипотетическую встречу Путина и Зеленского, фундаментальное противостояние интересов сохранится, а давление на Россию со стороны Запада продолжится.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
https://ukraina.ru/20250821/dlya-ukrainy-eto-byl-by-konets-kargin-raskryl-ot-chego-evropa-spasla-zelenskogo-v-vashingtone-1067319610.html
украина
запад
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, вашингтон, дональд трамп, дмитрий дробницкий, владимир зеленский, нато, украина.ру, новости о переговорах россии и украины, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, главные новости
Новости, Украина, Запад, Вашингтон, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, новости о переговорах России и Украины, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, Главные новости

"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию

05:00 23.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Позиция европейских стран по урегулированию представляет собой набор противоречивых предложений, а их истинная цель — заморозить конфликт на выгодных для себя условиях, превратив Украину в плацдарм НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Комментируя предложения, высказанные европейцами во время визита Зеленского в Вашингтон, эксперт дал им резкую оценку. "Европейцы накидали кучу предложений, которые невозможно свести воедино", — заявил Дробницкий.
Политолог четко обозначил конечную цель западных партнеров, которая, по его словам, radically расходится с позицией Трампа.
"Но с позицией Трампа это точно не согласуется, потому что задача у них очень простая: добиться того, чтобы Трамп через Путина начал продавливать заморозку на линии боевого соприкосновения без всяких гарантий нейтрального статуса. При этом Украина будет де-факто натовским полигоном", — пояснил американист.
Таким образом, по мнению эксперта, даже в случае возможного повышения уровня переговоров, включая гипотетическую встречу Путина и Зеленского, фундаментальное противостояние интересов сохранится, а давление на Россию со стороны Запада продолжится.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
21 августа, 05:15
"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в ВашингтонеГлавным достижением европейских лидеров после визита в Вашингтон стало предотвращение реализации самого жесткого сценария для Киева — полного выхода США из украинского конфликта и прекращения всей военной поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападВашингтонДональд ТрампДмитрий ДробницкийВладимир ЗеленскийНАТОУкраина.руновости о переговорах России и Украиныперемириепереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025чем закончились переговорыГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:35"Окружение Покровска будет трудно осуществить": Анпилогов о сценариях развития наступления ВС РФ
06:15Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос
05:45"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
05:34Александр Казаков: Если Трамп хочет выжить, ему остается рассчитывать только на Россию и лично на Путина
05:33Вакарчук-легенда, юбилей Энтина, американцы на "Интервидении" – что пели на этой неделе. События культуры
05:32ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:30Основной рычаг давления на Киев и ЕС: почему Трамп заявляет, что нужно учитывать мнение России
05:15"Европейцы на пороге принятия стратегического решения": Бардин о выборе между Трампом и deep state
05:00"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
04:04ВС РФ наносят удары по объектам на Украине и временно оккупированных территориях: сводка за ночь на 4:00
03:43Основные события 22 августа
03:34Три человека пострадали из-за массированной атаки БПЛА на Волгоградскую область
02:13Париж обидело предложение вице-премьера Италии Макрону "надеть каску"
01:52Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков"
01:23Военная сводка за 22 августа от канала "Дневник десантника"
01:17Силы ПВО за три часа уничтожили над российскими регионами 10 украинских БПЛА
00:41Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы — Росавиация
00:33Точечные удары по Краматорску: российские ВКС поразили скрытые объекты украинских спецслужб
00:26Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
00:26ПВО отражает атаку БПЛА в Краснодарском крае. Сводка угроз российским регионам на 1:00
Лента новостейМолния