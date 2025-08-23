"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Позиция европейских стран по урегулированию представляет собой набор противоречивых предложений, а их истинная цель — заморозить конфликт на выгодных для себя условиях, превратив Украину в плацдарм НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Комментируя предложения, высказанные европейцами во время визита Зеленского в Вашингтон, эксперт дал им резкую оценку. "Европейцы накидали кучу предложений, которые невозможно свести воедино", — заявил Дробницкий.
Политолог четко обозначил конечную цель западных партнеров, которая, по его словам, radically расходится с позицией Трампа.
"Но с позицией Трампа это точно не согласуется, потому что задача у них очень простая: добиться того, чтобы Трамп через Путина начал продавливать заморозку на линии боевого соприкосновения без всяких гарантий нейтрального статуса. При этом Украина будет де-факто натовским полигоном", — пояснил американист.
Таким образом, по мнению эксперта, даже в случае возможного повышения уровня переговоров, включая гипотетическую встречу Путина и Зеленского, фундаментальное противостояние интересов сохранится, а давление на Россию со стороны Запада продолжится.
21 августа, 05:15"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в ВашингтонеГлавным достижением европейских лидеров после визита в Вашингтон стало предотвращение реализации самого жесткого сценария для Киева — полного выхода США из украинского конфликта и прекращения всей военной поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
