Разгром диверсионной группы, провалы ВСУ, бессилие Европы. Главное на Украине на 13:00 20 августа

Силовики разгромили диверсионную группу Службы спецопераций Украины в Брянской области. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европейцы не справятся с военной помощью Украине без поддержки США

Федеральная служба безопасности РФ сообщила об уничтожении трех украинских диверсантов в Брянской области и задержании еще троих.С места боестолкновения изъяли шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию для поддержания связи с руководством ГУР Минобороны Украины.Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу."Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), статье 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), статье 226.1 ("Контрабанда оружия и взрывчатых веществ"), статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), статье 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК России", - добавили в службе безопасности.Задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории страны.Он также признал, что перед заброской на территорию России проходил тренировку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Канады, Великобритании и других стран Европы.Другой задержанный диверсант, старший солдат Александр Гатько с позывным "Казак" признался, что с 2023 года являлся военнослужащим сил специальных операций ВСУ."Проходил обучение на территории Украины и Норвегии. В августе 2025 года в составе группы из шести человек был заброшен на территорию Брянской области. Выполнял обязанности санинструктора. Задача группы: проведение разведки важных объектов, совершение диверсий на железнодорожных путях. Я свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный диверсант.Провалы ВСУВ среду днем на всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы России начали бои на южных подступах к Константиновке.По его словам, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся на данном отрезке фронта, несет значительные потери.В министерстве обороны РФ рассказали о других успехах российских военных в ходе спецоперации.Так, расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в Запорожской области.Всего российские подразделения группировки уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Группировка "Восток" в результате наступательных действий освободила населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области. А также уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ , два танка и десять автомобилей.Группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник потерял до 245 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Кроме того, украинские войска потеряли за сутки более 405 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр".Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин и четыре артиллерийских орудия в Сумской и Харьковской областях.Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих.Помимо прочего, силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины.Также авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили причальные сооружения, используемые для поставок горючего в интересах ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов. А средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 дронов.Бессилие ЕвропыГлавный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с РИА Новости усомнился, что европейцы смогут предоставить Украине что-то в плане военной помощи, в том числе и в рамках тренировочного процесса, без поддержки США."Кто будет тренировать украинцев? Люди, которые не воевали уже несколько десятков лет, по крайней мере с 1945 года. Есть некоторый опыт у французов, у англичан, всякого рода колониальных войн, но опыта современной войны у европейцев нет от слова совсем. Как они там (европейцы - ред.) будут их (украинцев - ред.) тренировать, мне не очень понятно", - сказал Батюк.По его словам, не очень понятно, что европейцы смогут без американцев в плане военной помощи во всех смыслах.Он также отметил, что все разговоры по поводу отправки войск и военной помощи со стороны Европы на Украину строятся по одному сценарию."Мы (европейцы - ред.) сейчас готовы отправить войска на Украину. Мы уже отправили, они уже вот-вот будут, но потом вдруг вот выясняется, что нет. Так что пока что, все это выглядит очень и очень неопределенно", - отметил Батюк.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.При этом издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС писало, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации.А в МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Таким образом, Украина не может пополнить истощенные ряды ВСУ бойцами, кроме того, у нее не хватает оружия.Нынешние программы помощи от западных стран с трудом покрывают текущие потребности страны. Так, фонд поддержки Украины (Ukraine Facility) запланировал выделить 50 миллиардов долларов до конца 2027 года, из них 19,5 миллиарда уже выплатили Киеву. ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) также выделит 50 миллиардов долларов в виде кредита, который хотят погасить за счет замороженных активов России, из них Украина уже получила 17,6 миллиарда долларов. Наконец, программа PURL, которая специально создавалась членами НАТО для закупки американского оружия для Вооруженных сил Украины, собрала лишь 1,5 миллиарда долларов.Данные Национального банка Украины свидетельствуют, что Киев и его союзники в Европе не смогут оплатить пакет вооружения США за 90 миллиардов долларов, о закупке которого говорил ранее Владимир Зеленский.Согласно информации от НБУ, дефицит платежного баланса Украины каждый месяц равняется 3-4 миллиардам долларов. Расходы покрывают за счет резервного фонда (его размер — около 40-45 миллиардов долларов с начала 2025 года), а также финансовой помощи стран Запада (около 3-4 миллиардов долларов каждый месяц).Дефицит украинского бюджета, по данным министерства финансов, в этом году составил 46,83 миллиарда долларов, что получается перекрывать западным финансированием. В следующем году Киеву понадобится около 45 миллиардов долларов, но источников денег пока нет. Госдолг равен более 180 миллиардам долларов.Подробнее о долгах страны - в материале Госдолг впервые превысил 100% от ВВП: в Раде признали банкротство Украины на сайте Украина.ру.

