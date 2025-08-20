Какие отношения с США устраивают Россию и чем была хороша холодная война во времена СССР — Евстафьев - 20.08.2025 Украина.ру
Какие отношения с США устраивают Россию и чем была хороша холодная война во времена СССР — Евстафьев
Какие отношения с США устраивают Россию и чем была хороша холодная война во времена СССР — Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем были хороши отношения между СССР и США во времена холодной войны и почему возвращение такого формата взаимодействия будет неплохим вариантом для обеих сторон и на данном этапе тоже. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmirЕсть предварительная договорённость Белого дома и Кремля о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе и об ограничении дальнобойных вооружений, угрожающих России, на сопредельных с Россией территориях НАТО. Подробнее — в материале Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа.
Какие отношения с США устраивают Россию и чем была хороша холодная война во времена СССР — Евстафьев

13:19 20.08.2025 (обновлено: 13:37 20.08.2025)
 
Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем были хороши отношения между СССР и США во времена холодной войны и почему возвращение такого формата взаимодействия будет неплохим вариантом для обеих сторон и на данном этапе тоже.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Есть предварительная договорённость Белого дома и Кремля о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе и об ограничении дальнобойных вооружений, угрожающих России, на сопредельных с Россией территориях НАТО. Подробнее — в материале Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа.
