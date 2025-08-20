https://ukraina.ru/20250820/kakie-otnosheniya-s-ssha-ustraivayut-rossiyu-i-chem-byla-khorosha-kholodnaya-voyna-vo-vremena-sssr--evstafev-1067325137.html

Какие отношения с США устраивают Россию и чем была хороша холодная война во времена СССР — Евстафьев

Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 20.08.2025

Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем были хороши отношения между СССР и США во времена холодной войны и почему возвращение такого формата взаимодействия будет неплохим вариантом для обеих сторон и на данном этапе тоже. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmirЕсть предварительная договорённость Белого дома и Кремля о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе и об ограничении дальнобойных вооружений, угрожающих России, на сопредельных с Россией территориях НАТО. Подробнее — в материале Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа.

