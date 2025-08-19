https://ukraina.ru/20250819/snachala-bylo-slovo-televidenie-slava-televizor-i-divan-prishli-potom------1067200463.html

Сначала было слово "телевидение". Слава, телевизор и диван пришли потом

Сначала было слово "телевидение". Слава, телевизор и диван пришли потом - 19.08.2025 Украина.ру

Сначала было слово "телевидение". Слава, телевизор и диван пришли потом

Если сейчас послушать жен, ругающих ленивых мужей, лежащих на диване, то у них это явление и его сущность называется "вор времени". Или "ящик", который занимает почти все внимание дома на досуге. Тех, кто на него подсел, конечно.

2025-08-19T12:12

2025-08-19T12:12

2025-08-19T12:12

ссср

телевидение

россия

российская империя

первая мировая война

революция

изобретение

изобретатели

санкт-петербург

север

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067200766_0:24:1239:720_1920x0_80_0_0_f4902f84aca9a5426d10083992fbba98.jpg

На самом же деле по-русски и на разный другой манер его как только ни называли: дальновидение, радиотелескопия, электрическая телескопия, радиокино, витафон…А 18 августа (по другим данным, 24 августа) 1900 года наконец-то появился термин "телевидение". Слово это, из двух частей (греческое "теле" — "далеко" и латинское "видео" — "вижу"), придумал русский инженер, тогда гвардейский капитан русской императорской армии, артиллерист и преподаватель кадетского корпуса из Санкт-Петербурга Константин Перский, который в Париже на IV Международном электротехническом конгрессе в рамках Всемирной промышленной выставки, посвящённой смене веков, выступил с докладом "О видении на расстоянии".Так 125 лет назад в нашу жизнь вошло слово "телевидение". Однако оно так понравилось иностранцам, что его даже не сразу застолбили за русским. Доклад инженера был издан на французском, и издатели заявили, что шикарное новое слово и понятие — "television" — придумал… француз, "некто Перски".На самом же деле русский Перский в несколько видоизменённом виде изобрёл слово ещё раньше, в декабре 1899 года, когда на Первом всероссийском электротехническом конгрессе в Санкт-Петербурге представил доклад "Современное состояние вопроса об электровидении на расстоянии (телевизирование)".Перский в научно-инженерном мире столицы империи и в армии был фигурой заметной. Состоял членом Русского технического общества и учёным секретарём Электротехнического общества, принимал активное участие во Всероссийских электротехнических съездах.Тогда же, в декабре 1899 года, Перский получил патент на первый в мире способ передачи изображения на расстоянии. А потом в Париже он уже рассказывал, какими могут быть в будущем телевизионные устройства. Дескать, "телевидение как электрическое кино".И что самое интересное: из-за того, что слово приписали французу, в России даже при СССР патриоты-русофилы сопротивлялись термину "телевидение" и изобретали всякую замещающую ерунду. И окончательно слово прижилось только через три с лишним десятилетия, когда, собственно, начали появляться первые телевизоры…Но Перский всего этого не застал и не узнал. Умер он в апреле 1906 года через несколько дней после того, как он, тогда уже полковник, по высочайшему повелению был произведён в генерал-майоры "с увольнением за болезнью от службы, с мундиром и с пенсией".Перский был героем империи, славным её солдатом. Родился он 21 мая (2 июня) 1854 года в Тверской губернии и принадлежал к старинному дворянскому роду. Значит, и особого выбора у него не было — он пошёл служить в армию. Иначе и быть не могло: по легенде, основатель его дворянского рода выехал из Персии на службу ещё к великому князю Дмитрию Донскому в XIV веке. Отсюда и фамилия — Перский.Учился он в Михайловском артиллерийском училище, вышел из него поручиком и сразу попал на русско-турецкую войну 1877–1878 годов. Сражался в отряде под командованием наследника престола, будущего императора Александра III, и был награждён орденом Святой Анны с надписью "За храбрость".В 1882 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию и учился в Николаевской академии Генштаба, но был отчислен "по домашним обстоятельствам".Дальнейшую службу проходил в Санкт-Петербурге в качестве начальника мастерских Патронного, затем Трубочного завода в Санкт-Петербурге (ныне завод имени Михаила Калинина), преподавал и занимался изобретательством как преподаватель Артиллерийской академии (преподавал электротехнику, то есть был профессором) и столичного Кадетского корпуса и как военный инженер.Биографы утверждают, что главной его заботой была артиллерия. Он разработал прибор для поверки делений квадрантов при их серийном изготовлении — "Прибор капитана Перского" и "Охранительный предупредитель от попыток тайного проникновения в помещение". Их тоже демонстрировали на Всемирной парижской выставке вооружений в 1900 году, а дома отметили бронзовой медалью Русского технического общества.Ещё раньше за это изобретение Перский получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Чикаго 1893 года. В 1894 году из-под его пера вышли опередившие время работы в области воздушной разведки — об управляемых воздухоплавательных приборах.Вообще за службу Перский был награждён двумя орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени, орденом Святого Владимира 4-й степени и двумя орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени.Телевидение было побочным увлечением Перского. Он им занялся, когда в 1880 году появилось сообщение о том, что американо-канадец Александр Белл изобретает "фотофон", который ещё называли "визуальным телеграфом". Перский решил поработать в том же направлении. И поработал славно.Слово "телевидение" во многом опередило слово "спутник", которое во многих странах тоже звучит на русский манер и вытеснило термин на родном языке иностранцев.По некоторым сведениям, Перский ещё в 1899 году получил соответствующий патент на своё изобретение, но о его дальнейшем использовании неизвестно. А буквально через год после появления слова давний знакомый Перского, уроженец Санкт-Петербурга, русский учёный Борис Розинг изобретёт собственно телевидение.То есть патентует свой "Способ электрической передачи изображений на расстоянии", а ещё через четыре года — первым в мире получает на экране само изображение: известные четыре белых полосы на чёрном фоне…Интерес Розинга к телевидению, или "электрическому телескопу", как он его называл, возник в 1897 году. И если другие учёные пытались разработать механическую версию телевидения, то он был сторонником появления изображения электрическим способом на электронно-лучевую трубку (ЭЛТ).В 1902 году Розинг начал проводить эксперименты и сконструировал простой аппарат для электрического отклонения луча электронно-лучевой трубки, который позволял ему рисовать фигуры на экране трубки. При этом Розинг использовал фотоэлемент, который испускал электроны в ответ на воздействие света.Это и было первое примитивное работающее телевидение, в котором использовались два изобретения Розинга — фотоэлемент и электронно-лучевая трубка. Его он и запатентовал в 1907 и 1911 годах.Потом были Первая мировая война, революция и гражданская война — было не до телевидения. В 1923 году Розинг написал свой буклет "Электрический телескоп: зрение на расстоянии".А в 1925 году он помог подать заявку на патент (выдан под № 5592) полностью электронного телевизора под названием Telefot, который изобрёл Борис Грабовский, советский инженер и сын украинского поэта-демократа Павла Грабовского.В 1928 году Грабовский в СССР продемонстрировал первый полностью электронный телевизор с видеопередающей трубкой и видеоприёмником. И хотя большинство современных историков утверждают, что первопроходцами телевидения были либо Владимир Зворыкин (раскрывший свой талант на Западе, в Германии и США), либо Фило Фарнсворт (американский изобретатель, получивший первый патент на телевидение от правительства США), правительство Союза ССР тоже признало заслуги и вклад Грабовского в развитие раннего телевидения.Но самое важное то, что и Зворыкин, и Грабовский были последователями и учениками Перского и Розинга. Хотя телевидение им и не помогло. Перский уже давно был в могиле, а Розинга в 1931 году сослали на Север как контрреволюционера, где он и умер в Архангельске в 1933 году от кровоизлияния в мозг……Не те мозги нужны были тогда Иосифу Сталину. Потому и изобретателями телевидения числятся другие люди, иностранцы. Но хоть слово, слово-то — наше. Ну, и время перед телевизором на диване мы проводим всё же не зря. Не всегда зря…Читайте также: Кризис телевидения и опасность нацификации

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

ссср

россия

российская империя

санкт-петербург

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

ссср, телевидение, россия, российская империя, первая мировая война, революция, изобретение, изобретатели, санкт-петербург, север, ссылки, поэт, иосиф сталин, париж, генштаб, эксклюзив