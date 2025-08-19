"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии - 19.08.2025 Украина.ру
"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии
Столкнувшись с финской системой здравоохранения, Екатерина Барилова убедилась, что бесплатная медицина там существует лишь формально. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
В Финляндии есть всеобщая страховка, но по ней лучше не обращаться, отмечает Екатерина. Она столкнулась с тем, что местные врачи часто не могут поставить диагноз без помощи интернета."Врачи, по ее словам, очень низкоквалифицированные. Несмотря на то, что учатся несколько лет, они не могут поставить диагноз и все время что-то гуглят. У нас любой терапевт работает лучше", — подчеркнула Барилова. Особенно остро проблема стоит со стоматологической помощью. "Ждать приема, например, в стоматологии можно год, даже если прямо сейчас ты мучаешься от боли. Или плати. С платной медстраховкой — другое дело. Тогда обслуживание будет качественным. Только один прием стоматолога будет стоить порядка 200 евро, поэтому дешевле поехать в ту же Эстонию, даже заплатив за транспорт и отель", — объясняет она.Екатерина отмечает, что многие финны вынуждены искать альтернативы: "Многие едут в Россию, в Эстонию, в Латвию, в Литву, куда угодно, где есть хоть какие-то остатки советской системы здравоохранения".По мнению Бариловой, финские власти сознательно ухудшают систему. Она считает, что финские власти хотят реформировать систему здравоохранения по американскому типу: "Если у тебя нет платной страховки, тебя вылечат, но потом выкатят такой счет, что придется брать кредит, чтобы расплатиться".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии

Столкнувшись с финской системой здравоохранения, Екатерина Барилова убедилась, что бесплатная медицина там существует лишь формально. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
В Финляндии есть всеобщая страховка, но по ней лучше не обращаться, отмечает Екатерина. Она столкнулась с тем, что местные врачи часто не могут поставить диагноз без помощи интернета.
"Врачи, по ее словам, очень низкоквалифицированные. Несмотря на то, что учатся несколько лет, они не могут поставить диагноз и все время что-то гуглят. У нас любой терапевт работает лучше", — подчеркнула Барилова. Особенно остро проблема стоит со стоматологической помощью.
"Ждать приема, например, в стоматологии можно год, даже если прямо сейчас ты мучаешься от боли. Или плати. С платной медстраховкой — другое дело. Тогда обслуживание будет качественным. Только один прием стоматолога будет стоить порядка 200 евро, поэтому дешевле поехать в ту же Эстонию, даже заплатив за транспорт и отель", — объясняет она.
Екатерина отмечает, что многие финны вынуждены искать альтернативы: "Многие едут в Россию, в Эстонию, в Латвию, в Литву, куда угодно, где есть хоть какие-то остатки советской системы здравоохранения".
По мнению Бариловой, финские власти сознательно ухудшают систему. Она считает, что финские власти хотят реформировать систему здравоохранения по американскому типу: "Если у тебя нет платной страховки, тебя вылечат, но потом выкатят такой счет, что придется брать кредит, чтобы расплатиться".
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
Лента новостейМолния