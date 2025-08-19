https://ukraina.ru/20250819/200-evro-za-priem-u-zubnogo-vernuvshayasya-na-rodinu-rossiyanka-pro-meditsinu-v-obraztsovoy-finlyandii-1067217808.html

"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии

"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии - 19.08.2025 Украина.ру

"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии

Столкнувшись с финской системой здравоохранения, Екатерина Барилова убедилась, что бесплатная медицина там существует лишь формально. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга

2025-08-19T05:30

2025-08-19T05:30

2025-08-19T05:30

новости

финляндия

эстония

санкт-петербург

павел волков

украина.ру

нато

лечение

медицина

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103054/79/1030547916_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_94a342c605ede82eec22b242e032ba3e.jpg

В Финляндии есть всеобщая страховка, но по ней лучше не обращаться, отмечает Екатерина. Она столкнулась с тем, что местные врачи часто не могут поставить диагноз без помощи интернета."Врачи, по ее словам, очень низкоквалифицированные. Несмотря на то, что учатся несколько лет, они не могут поставить диагноз и все время что-то гуглят. У нас любой терапевт работает лучше", — подчеркнула Барилова. Особенно остро проблема стоит со стоматологической помощью. "Ждать приема, например, в стоматологии можно год, даже если прямо сейчас ты мучаешься от боли. Или плати. С платной медстраховкой — другое дело. Тогда обслуживание будет качественным. Только один прием стоматолога будет стоить порядка 200 евро, поэтому дешевле поехать в ту же Эстонию, даже заплатив за транспорт и отель", — объясняет она.Екатерина отмечает, что многие финны вынуждены искать альтернативы: "Многие едут в Россию, в Эстонию, в Латвию, в Литву, куда угодно, где есть хоть какие-то остатки советской системы здравоохранения".По мнению Бариловой, финские власти сознательно ухудшают систему. Она считает, что финские власти хотят реформировать систему здравоохранения по американскому типу: "Если у тебя нет платной страховки, тебя вылечат, но потом выкатят такой счет, что придется брать кредит, чтобы расплатиться".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".

https://ukraina.ru/20250816/khochu-zhit-v-rossii-nevozmozhno-stat-svoim-v-germanii-i-uekhat-iz-russkogo-mira-vnutri-sebya-1066874276.html

финляндия

эстония

санкт-петербург

латвия

россия

литва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, эстония, санкт-петербург, павел волков, украина.ру, нато, лечение, медицина, главные новости, латвия, россия, литва