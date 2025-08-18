https://ukraina.ru/20250818/plany-peremozhtsiv-okazalis-v-musornom-vedre-evropa-ne-budet-uchastvovat-v-reshenii-sudby-ukrainy-1067205980.html

Планы "пэрэможцив" оказались в мусорном ведре. Европа не будет участвовать в решении судьбы Украины

Зеленский и европейский десант сегодня встретятся с Трампом, чтобы лично услышать о результатах переговоров на Аляске, особенно о предложениях России и позиции США. Трамп после встречи с Путиным отказался от идеи временного перемирия в пользу заключения долгосрочного мирного соглашения, что не устраивает Киев.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066973987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d2f2c66ef0d1fa6f7e3979bcf7a36bf.jpg.webp

Как пишут некоторые западные СМИ, ссылаясь на свои источники в американской администрации, Владимир Путин выдвинул требования о выводе украинских войск со всего Донбасса, заморозке линии фронта, отказе Украины от вступления в НАТО и усилении статуса русского языка.Зеленский отказывается принять такие условия мира, поскольку считает это не просто капитуляцией Украины, но и личным фиаско, которое поставит крест на его политическом будущем. В свою очередь, Трамп предложил провести встречу лидеров США, России и Украины уже 22 августа.Зеленский не возражает, но настаивает, что ключевые вопросы должны решаться только при участии Украины. А пока Зеленский вообще не в курсе, о чём договорились на Аляске Трамп и Путин.Чтобы выяснить позицию США, Зеленский и его европейские друзья-желающие приехали в Вашингтон. По данным The New York Times, Трамп обсуждал с европейцами план, по которому Украина уступает России весь Донбасс в обмен на заморозку боевых действий.Зеленский, да и европейские лидеры из ястребиного лагеря, отвергли это предложение, настаивая на невозможности территориальных компромиссов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончательное решение — за Киевом: "Пусть Зеленский решает, на что он готов согласиться".В свою очередь, в Киеве опасаются, что Трамп, стремясь к "быстрой сделке", предаст интересы Украины. Советник Зеленского Сергей Лещенко назвал смену позиции США "ударом в спину".Таким образом, визит Зеленского — это попытка сохранить контроль над мирным процессом после сближения Трампа и Путина. Но жёсткая позиция и личная неприязнь Трампа к Зеленскому грозят сорвать сегодняшние переговоры, что может привести к углублению кризиса. Только вот США в этом случае умывают руки.Российские эксперты дали свой прогноз развития событий.Общественный деятель Александр СкубченкоДвусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнётся в 20:15 по Москве, встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00, — график Белого дома. По большому счёту, сегодня в Вашингтоне Зеленскому и его европейским хозяевам нечего будет противопоставить Трампу.У Трампа есть реальный мирный план, уже согласованный с Россией. Достаточно просто согласиться, и мир на Украине — уже завтра. У европейских и бандеровских "пэрэможцив" были свои планы — "пэрэмогы", "мыру" и "потужности". Где они все теперь? В мусорном ведре, о них никто уже даже не вспоминает.На сегодня есть только один план урегулирования конфликта на Украине: совместный план России и США. Все свои "хочу" европейские и бандеровские "пэрэможци" могут засунуть себе в задницу, просто потому, что они не могут. А без США против России — не смогут и подавно.Нас ждёт серьёзный вечер. Вечер, когда станет ясно: будет мир или продолжится война. Но, учитывая, что европейцев в Белый дом запустят уже гораздо позже главной встречи, Трамп уверен, что дожмёт Зеленского и не намерен свой триумф разделять с какими-то там европейцами.Публицист Алексей ПилькоПочему Соединённые Штаты могут отказаться от однополярного видения мира, а Европа — нет? Потому что США и в многополярной модели международных отношений, когда помимо них существуют и признаются ими другие глобальные силы, могут обеспечить себе сильные позиции.Америка и без своих союзников обладает колоссальными природными ресурсами, большим населением, мощным военным потенциалом и значительным влиянием в мире. Европейские возможности скромнее при существенной зависимости от США в сфере безопасности.По сути, европейское влияние в последние десятилетия во многом обеспечивалось статусом привилегированного союзника единственной сверхдержавы, определяющей правила игры на земном шаре. Иными словами, пока существует однополярность, Европа — это ключевая фигура в мировой политике. Но если её нет, то она — середняк, уступающий ряду своих конкурентов.Поэтому отказ США от однополярности и зондаж администрации Трампа на предмет возможности сделки с Россией с учётом её интересов — страшный кошмар для Европы. Такого она будет избегать любой ценой.Мир, в котором Соединённые Штаты не всесильны и рационально признают этот факт, оставляет европейских лидеров за пределами высшей лиги мировой политики.Политолог Вадим ТрухачёвМакрон перед встречей Зели и Трампа заявил, что Украина будет признавать утрату территорий де-факто, но не де-юре. Ничего нового Макрон не сказал. До него то же самое говорили Рютте, Столтенберг, Стубб, Павел, Дуда, Орбан, Фицо...Причём они прямо намекали, что Украина должна смириться с утратой только Крыма и Донбасса. Никакой Новороссии, куска Харьковщины...Теперь ещё один момент. Для русской культуры большое значение имеет сказанное слово. А для европейской — только бумажка. Макрон может уже завтра сказать нечто иное. Потому наиболее принципиальные вещи в Европе фиксируют на бумаге.А если на бумажке будет записана только утрата территорий де-факто — значит, Украина при поддержке Европы может в любой момент возобновить боевые действия. Но даже де-факто готовы признать уход к России только территорий, где бандеризация невозможна заведомо.Отсутствие юридической фиксации изменения границы России будет считаться для Евросоюза, НАТО, Франции и лично Макрона успехом. "Ничьей" они сочтут юридическую фиксацию перехода Крыма и Донбасса к России, а всё остальное может быть признано за ней только де-факто. И это предел территориальных уступок, на которые готов Запад.Политический аналитик Александр НосовичПо поводу смехотворной в своей внушительности европейской группы поддержки, которая вместе с Зеленским летит за океан к Трампу, повторю то, что не так давно здесь писал. Украинский кризис спровоцировали не США, а Европа.Он начался не с США, а с Европы — с Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, в переговорах о котором евробюрократия в самой хамской форме отказалась обсуждать интересы России (которая тогда была с Украиной в едином экономическом пространстве СНГ и которой предлагалось молча терпеть наплыв европейского импорта через открытую таможенную границу) и пророссийские группы населения в самой Украине, деловые и гуманитарные связи которых ассоциация с ЕС резала по-живому.США подхватили штурвал "геополитической игры" на отрыв Украины от России только к декабрю 2013 года, когда стало ясно, что европейцы сами не сдюжат с той лавиной, которую вызвали. Так что Виктория Нуланд на Майдане от души и за дело сказала "Fuck EU" насчёт того, что у европейцев на украинские дела имеет место быть своя точка зрения.Спустя 12 лет у EU вопрос уже не в украинских делах, а в том, чтобы Трамп не сказал "Fuck EU" им самим — стратегически и навсегда. Впрочем, вопросы Украины и Европы усилиями европейских политиков сегодня слились до неразделимости, так много европейцы поставили на проект Украины — Анти-России.Но после того, как грандиозный план разгрома и подчинения России через украинский таран провалился, Трамп Европу вполне может послать. И любой другой президент США на его месте рассматривал бы такой вариант.Потому что будущее США через отношения с Россией не определяется. А Европы — определяется. Экономика ЕС без доступа к российским ресурсам в XXI веке невыживаема.Получить эти ресурсы можно либо через стратегическое сотрудничество, либо через подчинение РФ. Первый вариант означает пройти через ментальную ломку, потому что на равных выстраивать отношения с русскими они не способны, а с позиций своего цивилизационного превосходства после распада СССР не вышло.Второй вариант означает войну, потому что все иные способы давления на Россию уже не сработали. До сих пор европейские лидеры спокойно воспринимали перспективу войны, потому что плыли в русле своего пресловутого "стратегического паразитирования".То есть предполагалось, что основной вклад в войну сделают США, но и на европейских союзников по НАТО после победы хватит трофеев. Сейчас политика Белого дома поставила Стармера, Мерца и прочих перед перспективой выйти из возраста детского инфантилизма во взрослую жизнь и готовиться воевать с Россией самим. Потому что без России они не могут, а на диалог с Россией у них поставлен ментальный блок.Читайте также: "Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом

