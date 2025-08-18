Елена Панина: Если Трамп выдержит давление внутри США, то остановит военную помощь Украине - 18.08.2025 Украина.ру
Елена Панина: Если Трамп выдержит давление внутри США, то остановит военную помощь Украине
Елена Панина: Если Трамп выдержит давление внутри США, то остановит военную помощь Украине - 18.08.2025 Украина.ру
Елена Панина: Если Трамп выдержит давление внутри США, то остановит военную помощь Украине
Дональд Трамп человек твердый, и хотя говорит часто противоречивые вещи, его линия на завершение конфликта на Украине прослеживается. Да, заявление о том, что он завершит войну за 24 часа, это гротеск. Но он пытается к этому идти при том, что его возможности не безграничны.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.- Елена Владимировна, можно ли судя по сообщениям в мировых СМИ и заявлениям Трампа, говорить о том, что он стал больше разделять российскую позицию относительно конфликта на Украине после встречи с российским президентом на Аляске?- Дональд Трамп более-менее всегда ее разделял, хотя не всегда высказывал. Но надо понимать, что он очень ограничен в своих действиях. На него идет очень сильное давление. Оно было и до инаугурации в период избирательной кампании, и после 20 января, и в преддверии встречи на Аляске.Это давление тех сил, которые, во-первых, не хотят останавливать войну, потому что от этого зависит их влияние в мире. А во-вторых, это те, кто считает, что Россия не может быть великой державой, она враг, который должен быть побежден. Я говорю о неоконсерваторах, представителем которых внутри истеблишмента США из близкого окружения Трампа является Марко Рубио.- Станет ли встреча в Белом доме с Зеленским решающей?- Встреча будет очень жесткой, потому что в поддержку клоуна Зеленского слетелось воронье. Но я думаю, что Трамп харизматичный лидер, сильная личность. Но вряд ли на этой встрече будет достигнут определяющий результат. Это еще далеко не конец.- Среди "коалиции желающих" нет единого мнения по поводу ввода европейского контингента после окончания боевых действий. Против этой инициативы выступает премьер Италии Мелони. Сохранят ли европейцы единство относительно противостояния с Россией?- Это не важно, будет единство или нет. Будет ли этот контингент состоять из французских или немецких наемников. Французы и немцы туда вряд ли пойдут, это будут, скорее, наемники из их бывших колоний.Главное, что опасность очень велика, почему они так настаивают на перемирии. Как только будут остановлены боевые действия, тут же последует приглашение со стороны Зеленского для гарантии безопасности Украины ввести гуманитарный контингент, не военный, а миротворцев. Для России сложится тяжелая ситуация, потому что фактически это будут наемники, те же самые представители стран НАТО, но под личиной миротворцев.Гибель одного из них на Западе будет восприниматься как нападение кровожадного российского режима. Поэтому наш президент на Аляске настаивал на том, чтобы был долгосрочный мир, а не временное перемирие. Насколько Трампу удастся отстоять эту позицию, которую он разделяет, судя по совместной пресс-конференции, мы увидим.Он человек твердый, и хотя говорит часто противоречивые вещи, его линия прослеживается. Да, заявление о том, что он завершит войну за 24 часа, это гротеск. Но он пытается к этому идти при том, что его возможности не безграничны.- Что Трамп сможет предпринять, если Зеленского не удастся продавить?- Он же все-таки президент и верховный главнокомандующий. По своим взглядам он, я бы сказала, американский националист. В его руках большая власть. И не надо забывать, что за Трампом стоят круги, которые хотели бы сохранить Украину для себя. И главное — это прекратить военную помощь Украине. Если это произойдет, Россия задачи СВО выполнит в соответствии с Конституцией, где появились четыре новых региона.Эти территории мы освободим, если будет полностью остановлена американская поддержка. Потому что европейских сил явно недостаточно, чтобы вести войну на том уровне, на котором она проходила все это время. Здесь имеется в виду, спутниковая разведка, системы наведения ракет. Все это делалось и делается именно Пентагоном.- Россия продолжает удары по нефтеобъектам компании SOCAR на Украине. Насколько сильно это может повлиять на решение Баку о поставках азербайджанского оружия Украине?- Позиция официального Баку и президента Алиева сегодня антироссийская. Русофобской она была и раньше, сейчас она лишь вылезла на поверхность и демонстрируется. Эти удары могут заставить задуматься о том, что эта позиция не останется безнаказанной. В том числе и поставки на Украину вооружений, и попытки их производства там.Нужно не только наносить удары по инфраструктуре в Одессе, но и более жестко действовать в отношении азербайджанских капиталов в России. Поэтому отдельные удары покажут, что Россия не будет безучастно наблюдать за военной поддержкой Украины. Но они не повлияют на решение Алиева о поставках оружия, которое он уже принял давно.Я твердый сторонник того, что только демонстрация силы и готовность ее применять может остановить всех, кто пытается на нас надавить. От маленького Азербайджана, который открыто антироссийскую позицию, до европейцев, которые открыто готовятся к противостоянию с Россией.
украина
россия
аляска
Украина.ру
Елена Панина: Если Трамп выдержит давление внутри США, то остановит военную помощь Украине

19:15 18.08.2025 (обновлено: 19:16 18.08.2025)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловЕлена Панина интервью
Денис Рудометов
Дональд Трамп человек твердый, и хотя говорит часто противоречивые вещи, его линия на завершение конфликта на Украине прослеживается. Да, заявление о том, что он завершит войну за 24 часа, это гротеск. Но он пытается к этому идти при том, что его возможности не безграничны.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
- Елена Владимировна, можно ли судя по сообщениям в мировых СМИ и заявлениям Трампа, говорить о том, что он стал больше разделять российскую позицию относительно конфликта на Украине после встречи с российским президентом на Аляске?
- Дональд Трамп более-менее всегда ее разделял, хотя не всегда высказывал. Но надо понимать, что он очень ограничен в своих действиях. На него идет очень сильное давление. Оно было и до инаугурации в период избирательной кампании, и после 20 января, и в преддверии встречи на Аляске.
Это давление тех сил, которые, во-первых, не хотят останавливать войну, потому что от этого зависит их влияние в мире. А во-вторых, это те, кто считает, что Россия не может быть великой державой, она враг, который должен быть побежден. Я говорю о неоконсерваторах, представителем которых внутри истеблишмента США из близкого окружения Трампа является Марко Рубио.
- Станет ли встреча в Белом доме с Зеленским решающей?
- Встреча будет очень жесткой, потому что в поддержку клоуна Зеленского слетелось воронье. Но я думаю, что Трамп харизматичный лидер, сильная личность. Но вряд ли на этой встрече будет достигнут определяющий результат. Это еще далеко не конец.
- Среди "коалиции желающих" нет единого мнения по поводу ввода европейского контингента после окончания боевых действий. Против этой инициативы выступает премьер Италии Мелони. Сохранят ли европейцы единство относительно противостояния с Россией?
- Это не важно, будет единство или нет. Будет ли этот контингент состоять из французских или немецких наемников. Французы и немцы туда вряд ли пойдут, это будут, скорее, наемники из их бывших колоний.
Главное, что опасность очень велика, почему они так настаивают на перемирии. Как только будут остановлены боевые действия, тут же последует приглашение со стороны Зеленского для гарантии безопасности Украины ввести гуманитарный контингент, не военный, а миротворцев. Для России сложится тяжелая ситуация, потому что фактически это будут наемники, те же самые представители стран НАТО, но под личиной миротворцев.
Гибель одного из них на Западе будет восприниматься как нападение кровожадного российского режима. Поэтому наш президент на Аляске настаивал на том, чтобы был долгосрочный мир, а не временное перемирие. Насколько Трампу удастся отстоять эту позицию, которую он разделяет, судя по совместной пресс-конференции, мы увидим.
Он человек твердый, и хотя говорит часто противоречивые вещи, его линия прослеживается. Да, заявление о том, что он завершит войну за 24 часа, это гротеск. Но он пытается к этому идти при том, что его возможности не безграничны.
- Что Трамп сможет предпринять, если Зеленского не удастся продавить?
- Он же все-таки президент и верховный главнокомандующий. По своим взглядам он, я бы сказала, американский националист. В его руках большая власть. И не надо забывать, что за Трампом стоят круги, которые хотели бы сохранить Украину для себя. И главное — это прекратить военную помощь Украине. Если это произойдет, Россия задачи СВО выполнит в соответствии с Конституцией, где появились четыре новых региона.
Эти территории мы освободим, если будет полностью остановлена американская поддержка. Потому что европейских сил явно недостаточно, чтобы вести войну на том уровне, на котором она проходила все это время. Здесь имеется в виду, спутниковая разведка, системы наведения ракет. Все это делалось и делается именно Пентагоном.
- Россия продолжает удары по нефтеобъектам компании SOCAR на Украине. Насколько сильно это может повлиять на решение Баку о поставках азербайджанского оружия Украине?
- Позиция официального Баку и президента Алиева сегодня антироссийская. Русофобской она была и раньше, сейчас она лишь вылезла на поверхность и демонстрируется. Эти удары могут заставить задуматься о том, что эта позиция не останется безнаказанной. В том числе и поставки на Украину вооружений, и попытки их производства там.
Нужно не только наносить удары по инфраструктуре в Одессе, но и более жестко действовать в отношении азербайджанских капиталов в России. Поэтому отдельные удары покажут, что Россия не будет безучастно наблюдать за военной поддержкой Украины. Но они не повлияют на решение Алиева о поставках оружия, которое он уже принял давно.
Я твердый сторонник того, что только демонстрация силы и готовность ее применять может остановить всех, кто пытается на нас надавить. От маленького Азербайджана, который открыто антироссийскую позицию, до европейцев, которые открыто готовятся к противостоянию с Россией.
- Видимо, в отместку Украина бьет по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию. Почему Киев еще больше обостряет отношения с Будапештом?
- В Венгрии готовится смена режима. Евросоюз активно этим занимается. Насколько это получится, сказать сложно. Орбан отнюдь не русофил, он преследует национальные интересы своей страны. Он сторонник трампизма. Венгрия до сих пор демонстрировала, что позиция Орбана приносила пользу венгерскому государству. Но кто интересуется мнением народа? Европа спокойно отменяет выборы в Румынии. Так что возможно, что атаки на нефтепровод связаны с попытками сместить со своего поста премьера Орбан и сменить его на проевропейского лидера.
Также о грядущих переговорах в Вашингтоне Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа
