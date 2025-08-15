https://ukraina.ru/20250815/smogut-li-putin-i-tramp-dogovoritsya-za-5-minut-do-krakha-ukrainy-i-kak-rossii-vernut-odessu--kashin-1067061339.html
Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах... Украина.ру, 15.08.2025
2025-08-15T18:10
видео
украина
россия
одесса
дональд трамп
владимир путин
нато
ес
эскалация
военная эскалация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067061214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87d337f408cb36a7dbe750cb73494043.jpg
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах прекращения огня на Украине, а также о приближении к новой архитектуре безопасности в Европе: 00:29 – Будут ли переговоры фиксацией поражения Украины? 05:10 – Позиции Путина и Трампа и возможности давления президента США на Европу; 13:14 – Задача России в переговорах по Украине, одесский вопрос и вероятность большой войны; 18:09 – Риски военной эскалации для Китая; 20:20 – Долгосрочность перспектив прочного мира; 22:36 – Жизнь в условиях новой холодной войны; 24:29 – Хороший сценарий договорённостей по Украине.
украина
россия
одесса
кнр (китай)
сша
Видео, Украина, Россия, Одесса, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ЕС, эскалация, военная эскалация, КНР (Китай), холодная война, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, результаты переговоров Путина и Трампа, Украина-ЕС, Владимир Зеленский, США, Украина-НАТО, антироссийские санкции
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах прекращения огня на Украине, а также о приближении к новой архитектуре безопасности в Европе:
00:29 – Будут ли переговоры фиксацией поражения Украины?
05:10 – Позиции Путина и Трампа и возможности давления президента США на Европу;
13:14 – Задача России в переговорах по Украине, одесский вопрос и вероятность большой войны;
18:09 – Риски военной эскалации для Китая;
20:20 – Долгосрочность перспектив прочного мира;
22:36 – Жизнь в условиях новой холодной войны;
24:29 – Хороший сценарий договорённостей по Украине.
