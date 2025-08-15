Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин - 15.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250815/smogut-li-putin-i-tramp-dogovoritsya-za-5-minut-do-krakha-ukrainy-i-kak-rossii-vernut-odessu--kashin-1067061339.html
Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин
Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин - 15.08.2025 Украина.ру
Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах... Украина.ру, 15.08.2025
2025-08-15T18:10
2025-08-15T18:10
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах прекращения огня на Украине, а также о приближении к новой архитектуре безопасности в Европе: 00:29 – Будут ли переговоры фиксацией поражения Украины? 05:10 – Позиции Путина и Трампа и возможности давления президента США на Европу; 13:14 – Задача России в переговорах по Украине, одесский вопрос и вероятность большой войны; 18:09 – Риски военной эскалации для Китая; 20:20 – Долгосрочность перспектив прочного мира; 22:36 – Жизнь в условиях новой холодной войны; 24:29 – Хороший сценарий договорённостей по Украине. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
видео, украина, россия, одесса, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, эскалация, военная эскалация, кнр (китай), холодная война, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, результаты переговоров путина и трампа, украина-ес, владимир зеленский, сша, украина-нато, антироссийские санкции, видео
Видео, Украина, Россия, Одесса, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ЕС, эскалация, военная эскалация, КНР (Китай), холодная война, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, результаты переговоров Путина и Трампа, Украина-ЕС, Владимир Зеленский, США, Украина-НАТО, антироссийские санкции

Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин

18:10 15.08.2025
 
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах прекращения огня на Украине, а также о приближении к новой архитектуре безопасности в Европе:
00:29 – Будут ли переговоры фиксацией поражения Украины?
05:10 – Позиции Путина и Трампа и возможности давления президента США на Европу;
13:14 – Задача России в переговорах по Украине, одесский вопрос и вероятность большой войны;
18:09 – Риски военной эскалации для Китая;
20:20 – Долгосрочность перспектив прочного мира;
22:36 – Жизнь в условиях новой холодной войны;
24:29 – Хороший сценарий договорённостей по Украине.
