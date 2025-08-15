https://ukraina.ru/20250815/smogut-li-putin-i-tramp-dogovoritsya-za-5-minut-do-krakha-ukrainy-i-kak-rossii-vernut-odessu--kashin-1067061339.html

Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах... Украина.ру, 15.08.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067061214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87d337f408cb36a7dbe750cb73494043.jpg

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о двух вариантах прекращения огня на Украине, а также о приближении к новой архитектуре безопасности в Европе: 00:29 – Будут ли переговоры фиксацией поражения Украины? 05:10 – Позиции Путина и Трампа и возможности давления президента США на Европу; 13:14 – Задача России в переговорах по Украине, одесский вопрос и вероятность большой войны; 18:09 – Риски военной эскалации для Китая; 20:20 – Долгосрочность перспектив прочного мира; 22:36 – Жизнь в условиях новой холодной войны; 24:29 – Хороший сценарий договорённостей по Украине. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

