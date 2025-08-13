"Готовы унизиться по первому жесту гегемона": Рэнкас про уровень делегации США на инаугурации Навроцкого
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Низкий уровень американской делегации на инаугурации польского президента показал истинное отношение США к своему союзнику. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"[Президент США Дональд] Трамп не намерен покупать тех, кто у него уже есть задаром. Зачем проявлять хоть какое-то уважение к тому, кто и так готов унизиться по первому жесту гегемона?", - задается риторическим вопросом эксперт.
Рэнкас жестко критикует внешнюю политику Польши: "Вся эта идея "играть за Америку" и самопрезентация ПиС, включая президента Навроцкого, как якобы сторонников Трампа, изначально были фикцией, призванной удовлетворить комплексы некоторых избирателей".
Аналитик предупреждает о последствиях таких шагов: "Сколько бы польские политики ни вели себя подобно стае гиен, обслуживающих Шрама из "Короля Льва", награды не будет... Попытки подкупа не принесут пользы политическому классу Третьей Речи Посполитой, и могут лишь разрушить Польшу".
"Американцы не станут мириться с Третьей Речью Посполитой как с европейской державой", - заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет".
11 августа, 17:20Станислав Притчин о "дороге Трампа": Армения отдает на откуп США самую чувствительную часть территорииСорок два километра "дороги Трампа" это, по большей части, вопрос безопасности самой Армении. Российско-армянские отношения будут находиться под большим вопросом. Нужно будет ставить вопрос о пересмотре двусторонней договоренности по безопасности, потому что Армения выбирает другую сторону, что не вписывается в наши контуры взаимодействия.
Подписывайся на