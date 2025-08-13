https://ukraina.ru/20250813/gotovy-unizitsya-po-pervomu-zhestu-gegemona-renkas-pro-uroven-delegatsii-ssha-na-inauguratsii-1066819994.html

Низкий уровень американской делегации на инаугурации польского президента показал истинное отношение США к своему союзнику. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

"[Президент США Дональд] Трамп не намерен покупать тех, кто у него уже есть задаром. Зачем проявлять хоть какое-то уважение к тому, кто и так готов унизиться по первому жесту гегемона?", - задается риторическим вопросом эксперт.Рэнкас жестко критикует внешнюю политику Польши: "Вся эта идея "играть за Америку" и самопрезентация ПиС, включая президента Навроцкого, как якобы сторонников Трампа, изначально были фикцией, призванной удовлетворить комплексы некоторых избирателей".Аналитик предупреждает о последствиях таких шагов: "Сколько бы польские политики ни вели себя подобно стае гиен, обслуживающих Шрама из "Короля Льва", награды не будет... Попытки подкупа не принесут пользы политическому классу Третьей Речи Посполитой, и могут лишь разрушить Польшу"."Американцы не станут мириться с Третьей Речью Посполитой как с европейской державой", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет".

Новости

