Расчеты ПВО в ночь на 12 августа уничтожили 25 украинских дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-12T07:29
2025-08-12T07:29
Российские силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны.Ранее об уничтожении беспилотников в Ростовской области сообщали мониторинговые телеграм-каналы.В Тамбовской области была объявлена воздушная тревога, сообщили в МЧС.В ночь на 12 августа в Воронежской области была объявлена опасность БПЛА. По данным мониторинговых каналов, прежде всего, опасность угрожает городу Россошь.Ранее опасность атак вражеских беспилотников ("красный уровень" опасности по БПЛА) была объявлена в Белгородской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и в ЛНР. Подробнее в сводке: "В Воронежской области объявлена опасность БПЛА. Сводка по БПЛА на 2:45".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Украина.ру
За ночь расчеты ПВО уничтожили 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Сводка по БПЛА на 7:30

07:29 12.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Расчеты ПВО в ночь на 12 августа уничтожили 25 украинских дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру
Российские силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Ранее об уничтожении беспилотников в Ростовской области сообщали мониторинговые телеграм-каналы.
В Тамбовской области была объявлена воздушная тревога, сообщили в МЧС.
В ночь на 12 августа в Воронежской области была объявлена опасность БПЛА. По данным мониторинговых каналов, прежде всего, опасность угрожает городу Россошь.
Ранее опасность атак вражеских беспилотников ("красный уровень" опасности по БПЛА) была объявлена в Белгородской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и в ЛНР.
Подробнее в сводке: "В Воронежской области объявлена опасность БПЛА. Сводка по БПЛА на 2:45".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
