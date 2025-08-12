https://ukraina.ru/20250812/za-noch-raschety-pvo-unichtozhili-25-dronov-nad-rostovskoy-oblastyu-i-stavropolem-svodka-po-bpla-na-1066840870.html

За ночь расчеты ПВО уничтожили 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Сводка по БПЛА на 7:30

За ночь расчеты ПВО уничтожили 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Сводка по БПЛА на 7:30 - 12.08.2025 Украина.ру

За ночь расчеты ПВО уничтожили 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Сводка по БПЛА на 7:30

Расчеты ПВО в ночь на 12 августа уничтожили 25 украинских дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру

Российские силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны.Ранее об уничтожении беспилотников в Ростовской области сообщали мониторинговые телеграм-каналы.В Тамбовской области была объявлена воздушная тревога, сообщили в МЧС.В ночь на 12 августа в Воронежской области была объявлена опасность БПЛА. По данным мониторинговых каналов, прежде всего, опасность угрожает городу Россошь.Ранее опасность атак вражеских беспилотников ("красный уровень" опасности по БПЛА) была объявлена в Белгородской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и в ЛНР. Подробнее в сводке: "В Воронежской области объявлена опасность БПЛА. Сводка по БПЛА на 2:45".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

Новости

