https://ukraina.ru/20250809/bolshe-ne-prodaetsya-novyy-povorot-v-istorii-s-italyanskoy-villoy-zelenskogo-1066617951.html

Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского

Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского - 09.08.2025 Украина.ру

Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского

Владимир Зеленский больше не пытается продать свою виллу в Италии. Может быть никому она не нужна, а возможно он решил приберечь ее себе на всякий случай

2025-08-09T09:40

2025-08-09T09:40

2025-08-09T09:40

эксклюзив

украина

крым

италия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652166_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_238015d60579774fca42a0ae439a2a56.jpg.webp

Итальянская виллаИталия, курорт Форте-деи-Марми. Именно здесь состоятельная публика со всего бывшего СССР еще совсем недавно предпочитала обзаводиться дорогой недвижимостью.В 2015 году свою виллу там приобрел Владимир Зеленский, выложив тогда за нее 3,8 млн евро.Двухэтажный дом общей площадью 413 кв. м можно разглядеть разве что на интернет-картах, в широком доступе фотографий внутреннего убранства не найти.Формально жилье самому Зеленскому не принадлежит, оно записано на общество с ограниченной ответственностью San Tommaso S. R. L, конечным бенефициаром которого значится его супруга Елена Зеленская.Говорят, что в последний раз супругу тогда еще легитимного президента Украины видели в Форте-деи-Марми в 2022 году, а за год до этого виллу выставили на продажу.Причина продажи понятна – негоже главе государства кичится дорогими виллами, хотя, наверное, такое решение далось непросто, так как президентом Зеленский стал в 2019-м, а продавать свой дворец решил лишь два года спустя.Так или иначе, с продажей дело не задалось. До последнего времени этот дом никто не хотел покупать, при том, что его цена за это время с первоначальных 4,5 млн евро снизилась почти вдвое.Причины такого неуспеха доподлинно неизвестны. То ли аура хозяина дома отпугивает потенциальных покупателей, то ли риелторы рассчитывают продать виллу с большей выгодой. Теперь же выяснилось, что элитное жилье и вовсе сняли с продажи.Собеседница агентства не стала рассказывать о том, когда дом исчез из списков выставленных на продажу и можно ли его арендовать.Крымская квартираЛюбовь Зеленского к курортному комфортному жилью хорошо известна. За два года до покупки итальянской виллы супруга будущего украинского президента приобрела 130-метровую квартиру в крымском поселке Ливадия на южном берегу полуострова.Сколько раз чета Зеленских успела побывать в этой квартире история умалчивает. По-хорошему, как всякие уважающие Майдан украинские патриоты после 2014 года в Крыму свои носы они показывать были не должны, но ручаться в этом никто не может.О крымских апартаментах Зеленского вспомнили, когда он оказался в кресле президента Украины. Его предвыборный штаб даже специально уточнил, что квартира в Крыму задекларирована по всем правилам и все налоги с нее уплачены.Уплачены, разумеется, в украинский бюджет. Хотя квартплата в размере 6 тыс. рублей также исправно вносилась, но уже на счета российских органов."Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - комментировал в 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов.Все-таки тяжело дается Зеленским расставание с недвижимостью. Цеплялись за свою крымскую квартиру до последнего. Но все равно не получилось. Два года назад это жилье национализировали, а после выставили на торги, которые прошли в электронной форме при участии двух претендентов.В итоге новым владельцам жилплощади стала Ольга Липовецкая, которая отдала за квартиру 44,3 млн рублей, что на 20 млн больше изначально обозначенной цены.До этого власти региона заявили, что вырученные деньги будут направлены на поддержку семей участников спецоперации.Дворцы под КиевомПомимо квартир и вилл в Крыму и Италии, Зеленский, разумеется, владеет недвижимостью и на территории Украины.Исходя из декларации Зеленского известно, что еще в 2008 году он купил себе в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области дом площадью 353,5 кв. м, а также земельный участок к нему в 1,2 тыс. кв. м.СМИ писали, что речь идет об элитном месте под названием "Маєток" ("Поместье"), которое позиционирует себя как первый на Украине поселок с домами премиум-класса.Неудивительно, что выбор Зеленского пал именно на этот проект – все дома построены там в средиземноморском стиле (вспомним про его итальянскую виллу). Шесть лет назад стоимость коттеджей там доходила до 9 млн гривен (21,4 млн рублей).Есть у Зеленского и несколько квартир в украинской столице, одна оформлена была на него, а еще двумя он владел совместно с братьями Сергеем и Борисом Шефирами.А что в Великобритании?Так уж повелось, что помимо реальной недвижимости, которой владеет Зеленский, в СМИ периодически приписывают украинскому лидеру другие, порой весьма экзотические покупки, которых на самом деле не было.Один из самых сочных таких примеров – покупка Зеленским особняка Хайгроув-хаус в Великобритании, где ранее проживал будущий король Карл III. Дом был построен еще в конце 18 века, а стоил он 20 млн фунтов. Новость быстро разоблачили как фейк, однако дыма без огня не бывает.В своей декларации Зеленский ранее указывал, что действительно имеет жилье в Британии, а именно арендует квартиру площадью 91,9 кв. м. В 2017 году, например, эта аренда обошлась ему в общей сложности в 42,2 млн грн (более 100 млн рублей).Так уж повелось, что "квартирные" скандалы будут, наверное, еще долго преследовать Зеленского. Недавно стало известно, что подозреваемый в коррупции вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышов причастен к строительству элитных вилл под Киевом, одна из которых якобы предназначалась для Зеленского.О том, как расцвело при Зеленском воровство, казнокрадство и взяточничество - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.

украина

крым

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, крым, италия, владимир зеленский