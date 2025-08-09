Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского - 09.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250809/bolshe-ne-prodaetsya-novyy-povorot-v-istorii-s-italyanskoy-villoy-zelenskogo-1066617951.html
Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского
Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского - 09.08.2025 Украина.ру
Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского
Владимир Зеленский больше не пытается продать свою виллу в Италии. Может быть никому она не нужна, а возможно он решил приберечь ее себе на всякий случай
2025-08-09T09:40
2025-08-09T09:40
эксклюзив
украина
крым
италия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652166_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_238015d60579774fca42a0ae439a2a56.jpg.webp
Итальянская виллаИталия, курорт Форте-деи-Марми. Именно здесь состоятельная публика со всего бывшего СССР еще совсем недавно предпочитала обзаводиться дорогой недвижимостью.В 2015 году свою виллу там приобрел Владимир Зеленский, выложив тогда за нее 3,8 млн евро.Двухэтажный дом общей площадью 413 кв. м можно разглядеть разве что на интернет-картах, в широком доступе фотографий внутреннего убранства не найти.Формально жилье самому Зеленскому не принадлежит, оно записано на общество с ограниченной ответственностью San Tommaso S. R. L, конечным бенефициаром которого значится его супруга Елена Зеленская.Говорят, что в последний раз супругу тогда еще легитимного президента Украины видели в Форте-деи-Марми в 2022 году, а за год до этого виллу выставили на продажу.Причина продажи понятна – негоже главе государства кичится дорогими виллами, хотя, наверное, такое решение далось непросто, так как президентом Зеленский стал в 2019-м, а продавать свой дворец решил лишь два года спустя.Так или иначе, с продажей дело не задалось. До последнего времени этот дом никто не хотел покупать, при том, что его цена за это время с первоначальных 4,5 млн евро снизилась почти вдвое.Причины такого неуспеха доподлинно неизвестны. То ли аура хозяина дома отпугивает потенциальных покупателей, то ли риелторы рассчитывают продать виллу с большей выгодой. Теперь же выяснилось, что элитное жилье и вовсе сняли с продажи.Собеседница агентства не стала рассказывать о том, когда дом исчез из списков выставленных на продажу и можно ли его арендовать.Крымская квартираЛюбовь Зеленского к курортному комфортному жилью хорошо известна. За два года до покупки итальянской виллы супруга будущего украинского президента приобрела 130-метровую квартиру в крымском поселке Ливадия на южном берегу полуострова.Сколько раз чета Зеленских успела побывать в этой квартире история умалчивает. По-хорошему, как всякие уважающие Майдан украинские патриоты после 2014 года в Крыму свои носы они показывать были не должны, но ручаться в этом никто не может.О крымских апартаментах Зеленского вспомнили, когда он оказался в кресле президента Украины. Его предвыборный штаб даже специально уточнил, что квартира в Крыму задекларирована по всем правилам и все налоги с нее уплачены.Уплачены, разумеется, в украинский бюджет. Хотя квартплата в размере 6 тыс. рублей также исправно вносилась, но уже на счета российских органов."Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - комментировал в 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов.Все-таки тяжело дается Зеленским расставание с недвижимостью. Цеплялись за свою крымскую квартиру до последнего. Но все равно не получилось. Два года назад это жилье национализировали, а после выставили на торги, которые прошли в электронной форме при участии двух претендентов.В итоге новым владельцам жилплощади стала Ольга Липовецкая, которая отдала за квартиру 44,3 млн рублей, что на 20 млн больше изначально обозначенной цены.До этого власти региона заявили, что вырученные деньги будут направлены на поддержку семей участников спецоперации.Дворцы под КиевомПомимо квартир и вилл в Крыму и Италии, Зеленский, разумеется, владеет недвижимостью и на территории Украины.Исходя из декларации Зеленского известно, что еще в 2008 году он купил себе в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области дом площадью 353,5 кв. м, а также земельный участок к нему в 1,2 тыс. кв. м.СМИ писали, что речь идет об элитном месте под названием "Маєток" ("Поместье"), которое позиционирует себя как первый на Украине поселок с домами премиум-класса.Неудивительно, что выбор Зеленского пал именно на этот проект – все дома построены там в средиземноморском стиле (вспомним про его итальянскую виллу). Шесть лет назад стоимость коттеджей там доходила до 9 млн гривен (21,4 млн рублей).Есть у Зеленского и несколько квартир в украинской столице, одна оформлена была на него, а еще двумя он владел совместно с братьями Сергеем и Борисом Шефирами.А что в Великобритании?Так уж повелось, что помимо реальной недвижимости, которой владеет Зеленский, в СМИ периодически приписывают украинскому лидеру другие, порой весьма экзотические покупки, которых на самом деле не было.Один из самых сочных таких примеров – покупка Зеленским особняка Хайгроув-хаус в Великобритании, где ранее проживал будущий король Карл III. Дом был построен еще в конце 18 века, а стоил он 20 млн фунтов. Новость быстро разоблачили как фейк, однако дыма без огня не бывает.В своей декларации Зеленский ранее указывал, что действительно имеет жилье в Британии, а именно арендует квартиру площадью 91,9 кв. м. В 2017 году, например, эта аренда обошлась ему в общей сложности в 42,2 млн грн (более 100 млн рублей).Так уж повелось, что "квартирные" скандалы будут, наверное, еще долго преследовать Зеленского. Недавно стало известно, что подозреваемый в коррупции вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышов причастен к строительству элитных вилл под Киевом, одна из которых якобы предназначалась для Зеленского.О том, как расцвело при Зеленском воровство, казнокрадство и взяточничество - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
украина
крым
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652166_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_055ca95418073a84cd81d12b7a5b54e9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, крым, италия, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Крым, Италия, Владимир Зеленский

Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского

09:40 09.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Осман ПашаевВилла Зеленского в Италии
Вилла Зеленского в Италии - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Осман Пашаев
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский больше не пытается продать свою виллу в Италии. Может быть никому она не нужна, а возможно он решил приберечь ее себе на всякий случай
Итальянская вилла
Италия, курорт Форте-деи-Марми. Именно здесь состоятельная публика со всего бывшего СССР еще совсем недавно предпочитала обзаводиться дорогой недвижимостью.
В 2015 году свою виллу там приобрел Владимир Зеленский, выложив тогда за нее 3,8 млн евро.
Двухэтажный дом общей площадью 413 кв. м можно разглядеть разве что на интернет-картах, в широком доступе фотографий внутреннего убранства не найти.
Формально жилье самому Зеленскому не принадлежит, оно записано на общество с ограниченной ответственностью San Tommaso S. R. L, конечным бенефициаром которого значится его супруга Елена Зеленская.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Осман ПашаевВилла Зеленского в Италии
Вилла Зеленского в Италии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Осман Пашаев
Вилла Зеленского в Италии
Говорят, что в последний раз супругу тогда еще легитимного президента Украины видели в Форте-деи-Марми в 2022 году, а за год до этого виллу выставили на продажу.
Причина продажи понятна – негоже главе государства кичится дорогими виллами, хотя, наверное, такое решение далось непросто, так как президентом Зеленский стал в 2019-м, а продавать свой дворец решил лишь два года спустя.
Так или иначе, с продажей дело не задалось. До последнего времени этот дом никто не хотел покупать, при том, что его цена за это время с первоначальных 4,5 млн евро снизилась почти вдвое.
Причины такого неуспеха доподлинно неизвестны. То ли аура хозяина дома отпугивает потенциальных покупателей, то ли риелторы рассчитывают продать виллу с большей выгодой.
Теперь же выяснилось, что элитное жилье и вовсе сняли с продажи.
"Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет", - приводит 7 августа РИА Новости слова сотрудницы местного риелторского агентства.
Собеседница агентства не стала рассказывать о том, когда дом исчез из списков выставленных на продажу и можно ли его арендовать.
Крымская квартира
Любовь Зеленского к курортному комфортному жилью хорошо известна. За два года до покупки итальянской виллы супруга будущего украинского президента приобрела 130-метровую квартиру в крымском поселке Ливадия на южном берегу полуострова.
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Сколько раз чета Зеленских успела побывать в этой квартире история умалчивает. По-хорошему, как всякие уважающие Майдан украинские патриоты после 2014 года в Крыму свои носы они показывать были не должны, но ручаться в этом никто не может.
О крымских апартаментах Зеленского вспомнили, когда он оказался в кресле президента Украины. Его предвыборный штаб даже специально уточнил, что квартира в Крыму задекларирована по всем правилам и все налоги с нее уплачены.
Уплачены, разумеется, в украинский бюджет. Хотя квартплата в размере 6 тыс. рублей также исправно вносилась, но уже на счета российских органов.
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
"Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - комментировал в 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов.
Все-таки тяжело дается Зеленским расставание с недвижимостью. Цеплялись за свою крымскую квартиру до последнего. Но все равно не получилось. Два года назад это жилье национализировали, а после выставили на торги, которые прошли в электронной форме при участии двух претендентов.
В итоге новым владельцам жилплощади стала Ольга Липовецкая, которая отдала за квартиру 44,3 млн рублей, что на 20 млн больше изначально обозначенной цены.
До этого власти региона заявили, что вырученные деньги будут направлены на поддержку семей участников спецоперации.
Дворцы под Киевом
Помимо квартир и вилл в Крыму и Италии, Зеленский, разумеется, владеет недвижимостью и на территории Украины.
Исходя из декларации Зеленского известно, что еще в 2008 году он купил себе в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области дом площадью 353,5 кв. м, а также земельный участок к нему в 1,2 тыс. кв. м.
СМИ писали, что речь идет об элитном месте под названием "Маєток" ("Поместье"), которое позиционирует себя как первый на Украине поселок с домами премиум-класса.
Неудивительно, что выбор Зеленского пал именно на этот проект – все дома построены там в средиземноморском стиле (вспомним про его итальянскую виллу). Шесть лет назад стоимость коттеджей там доходила до 9 млн гривен (21,4 млн рублей).
© maietok.uaКоттеджи в поселке "Маєток"
Коттеджи в поселке Маєток
© maietok.ua
Коттеджи в поселке "Маєток"
Есть у Зеленского и несколько квартир в украинской столице, одна оформлена была на него, а еще двумя он владел совместно с братьями Сергеем и Борисом Шефирами.
А что в Великобритании?
Так уж повелось, что помимо реальной недвижимости, которой владеет Зеленский, в СМИ периодически приписывают украинскому лидеру другие, порой весьма экзотические покупки, которых на самом деле не было.
Один из самых сочных таких примеров – покупка Зеленским особняка Хайгроув-хаус в Великобритании, где ранее проживал будущий король Карл III. Дом был построен еще в конце 18 века, а стоил он 20 млн фунтов. Новость быстро разоблачили как фейк, однако дыма без огня не бывает.
Скриншот: YouTube/royalchannel
Скриншот: YouTube/royalchannel
Скриншот: YouTube/royalchannel
В своей декларации Зеленский ранее указывал, что действительно имеет жилье в Британии, а именно арендует квартиру площадью 91,9 кв. м. В 2017 году, например, эта аренда обошлась ему в общей сложности в 42,2 млн грн (более 100 млн рублей).
Так уж повелось, что "квартирные" скандалы будут, наверное, еще долго преследовать Зеленского. Недавно стало известно, что подозреваемый в коррупции вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышов причастен к строительству элитных вилл под Киевом, одна из которых якобы предназначалась для Зеленского.
О том, как расцвело при Зеленском воровство, казнокрадство и взяточничество - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаКрымИталияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Киев в замешательстве: план Трампа и Путина может вынудить Зеленского провести референдум
10:04Встреча на Аляске. Главное на утро 9 августа
10:00"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива
09:59Deep State подтверждает продвижение российских сил под Константиновкой и Северском
09:55Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине
09:4950 км обороны под угрозой: Институт войны раскрыл, почему сдача донецких "крепостей" опасна для Украины
09:45"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта
09:40Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского
09:31"Будем воевать": Зеленский категорически отверг возможность передачи Донбасса России
09:30Суд по "Крокусу", ядерные ракеты, переговоры с США и эстонские ворота. Неделя в фотографиях
09:26Ночной бой: над российскими регионами сбито 97 дронов
09:19Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян
09:19"Тотальное просачивание" россиян и их автономные дроны. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
09:15Встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске. Главные новости на утро 9 августа
09:15"Сувалкский коридор — ключ к спасению Калининграда": Крапивник о стратегии прорыва блокады
09:00Поляки — пушечное мясо НАТО: Крапивник о роли Польши в возможном штурме Калининграда
08:45"Америка обломает зубы": Голубовский объяснил, почему БРИКС должен перейти от слов к делу
08:30"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине
08:15"Это терроризм и повод к войне": Крапивник о планах диверсий против российских танкеров
08:00Дальневосточный поход: 80 лет с начала масштабнейшей наступательной операции в истории
Лента новостейМолния