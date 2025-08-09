"Трамп и санкции: почему США давят на Индию?" – анализ эксперта Дмитрия Краснова
25-процентные пошлины – это удар не только по Индии, но и по России. Об этом заявил в интервью Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов, комментируя новые экономические меры США
Сразу после визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные пошлины на индийский импорт.
Как отметил Краснов: "Трамп дал Индии 21 день на ответную реакцию. А вот 50-процентные пошлины на Бразилию, 35-процентные на Канаду и 25-процентные на Мексику вступают в силу на этой неделе".
Эксперт подчеркнул непредсказуемость таких решений: "К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты – такой чехарды никто никогда не устраивал".
По словам Краснова, за ударами по торговым партнёрам стоит чёткий расчёт:
"Решение по Индии лежит в рамках американской политики – оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция".
Эксперт обратил внимание на особенность стиля Трампа: "Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их. Хорош тем, что хозяин своему слову: захотел – дал, захотел – забрал".
"Это не просто пошлины – элемент большой игры против России", — заключил собеседник издания.
