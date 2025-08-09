https://ukraina.ru/20250809/tramp-i-sanktsii-pochemu-ssha-davyat-na-indiyu--analiz-eksperta-dmitriya-krasnova-1066683841.html

"Трамп и санкции: почему США давят на Индию?" – анализ эксперта Дмитрия Краснова

25-процентные пошлины – это удар не только по Индии, но и по России. Об этом заявил в интервью Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов, комментируя новые экономические меры США

Сразу после визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные пошлины на индийский импорт. Как отметил Краснов: "Трамп дал Индии 21 день на ответную реакцию. А вот 50-процентные пошлины на Бразилию, 35-процентные на Канаду и 25-процентные на Мексику вступают в силу на этой неделе".Эксперт подчеркнул непредсказуемость таких решений: "К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты – такой чехарды никто никогда не устраивал".По словам Краснова, за ударами по торговым партнёрам стоит чёткий расчёт:"Решение по Индии лежит в рамках американской политики – оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция".Эксперт обратил внимание на особенность стиля Трампа: "Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их. Хорош тем, что хозяин своему слову: захотел – дал, захотел – забрал"."Это не просто пошлины – элемент большой игры против России", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.Больше на тему американских пошлин — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России" на сайте Украина.ру.

