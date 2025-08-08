Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска - 08.08.2025 Украина.ру
Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска
Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска - 08.08.2025 Украина.ру
Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска
Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы"
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", — говорится в сообщении холдинга.Благодаря малым габаритам комплекс можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. А легкие и прочные материалы, из которых он изготовлен, обеспечивают маневренность и возможность преодолевать различные препятствия.Оператор управляет "Депешей" при помощи пульта, получая видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости гусеничная платформа может дополнительно оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.Ранее мы сообщали о том, что представители Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков."Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", — рассказал сотрудник института.По его словам, такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска

03:49 08.08.2025
 
© ФотоРобот "Депеша"
Робот Депеша - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото
Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы"
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", — говорится в сообщении холдинга.
Благодаря малым габаритам комплекс можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. А легкие и прочные материалы, из которых он изготовлен, обеспечивают маневренность и возможность преодолевать различные препятствия.
Оператор управляет "Депешей" при помощи пульта, получая видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости гусеничная платформа может дополнительно оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.
Ранее мы сообщали о том, что представители Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков.
"Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", — рассказал сотрудник института.
По его словам, такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
