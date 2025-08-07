https://ukraina.ru/20250807/rusofobiya---eto-uzhe-diagnoz-zachem-i-pochemu-na-ukraine-sudyat-pokoynogo-zhirinovskogo-1066587777.html

Русофобия - это уже диагноз. Зачем и почему на Украине судят покойного Жириновского

Украинские СМИ и чиновники почти десять лет твердят, что на Украине не хватает судей. "Кадровым голодом" в судебной системе обычно объясняют тот факт, что дела годами зависают и пылятся, а обвиняемые годами пребывают в СИЗО.

В июле замглавы Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что судебной системе не хватает более двух тысяч судей первой инстанции. Основная причина кадрового голода кроется в том, что у лояльных власти чиновников нет необходимого уровня образования, а судьи с образованием зачастую не соответствуют критериям "добропорядочности". Иными словами, грамотный и умный судья предпочитает отсидеться вне судебной системы в стране, где сам режим незаконен и принимает такие же, противоречащие Конституции решения и законы. Ведь за это тоже когда-то придется отвечать.Однако, несмотря на тысячи пылящихся дел и нехватку судей, Шевченковский районный суд Киева решил судить покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Заседание по этому делу назначено на 15 августа. Обвиняют его в "финансировании терроризма". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 10-12 лет и конфискацию имущества. Под эту статью на Украине обычно подводят даже гуманитарную помощь, которую кто-либо оказывал людям в ДНР и ЛНР, хотя формально Киев не признавал республики "террористическими организациями". В числе обвиняемых также значатся (ныне здравствующие) российский министр спорта Михаил Дегтярев и замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко.Парадокс дела в том, что главный ответчик, Владимир Вольфович Жириновский не в состоянии ответить украинскому суду, а назначенному адвокату придется как-то выдумывать аргументы от имени покойного. Впрочем, учитывая массу шарлатанов, расплодившихся в Киеве, не исключено, что адвокат прибегнет к какому-нибудь спиритическому сеансу для общения с подзащитным. Дочь Жириновского назвала такой суд "правовой деменцией".Подобное происходит не в первый раз. Еще в 2018 году Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызывал на заседание командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), который к тому моменту уже два года как был убит украинскими спецслужбами. Примечательно, что в деле о "финансировании терроризма" против Жириновского в качестве доказательств вины покойного фигурируют некие шесть автомобилей, переданных представителями ЛДПР в распоряжение подразделения "Гиви" в 2014 году.В обоих случаях судебные дела против заведомо мертвых людей показывают, насколько их опасаются на Украине даже после того, как они покинули наш бренный мир. И в тоже время, эти процессы показывают, насколько абсурдно всё происходящее в нынешней Украине, где убийцы писателя Олеся Бузины как герои свободно расхаживают по столице Украины (хотя их вина доказана, просто суд над ними за десять лет так и не состоялся), коррупционеры и казнокрады выходят под залог на свободу и сбегают после этого за границу, а перегруженные до нельзя делами о "государственной измене" бабушек и дедушек в виде лайков на День Победы георгиевской ленточки суды заняты процессами над мертвыми противниками режима. Ситуация, до которой даже Оруэлл не смог додуматься. В дальнейшем от украинских судов можно ожидать и какого-нибудь судебного фарса в отношении советских лидеров, российских императоров и даже отдельных древнерусских князей. В частности на украинских телеканалах постоянно поминают владимирского князя Андрея Боголюбского, взявшего штурмом Киев в далеком 1169 году. Вполне возможно, ему тоже будут выдвинуты официальные обвинения в "геноциде украинцев" и показательный процесс над ним состоится в Киеве со всеми атрибутами - судьями, обвиняемыми и адвокатами. назначенными помершему обвиняемому судом.Украинскому политологу Костю Бондаренко судилище над Жириновским напоминает мрачную средневековую практику. "В 897 году папа Стефан VI устроил судилище над своим предшественником, папой Формозом, приказав вырыть его тело из могилы и, одев, в папские облачения, усадить на престол. Этот эпизод вошел в историю как "Трупный Синод". История повторяется. Теперь в Украине", - пишет политолог.Украинские юристы отмечают, что подобные фарсы стали возможны по той причине, что современная Украина не признает никаких документов, выданных в РФ (или в ДНР/ЛНР до 2022 года). Это касается и свидетельств о смерти. По украинским законам Владимир Вольфович Жириновский до сих пор жив, может быть признан виновным и приговорен к тюремному заключению.Другие юристы отмечают, что официальными документами о смерти каких-нибудь древнерусских князей или российских императоров Киев тоже не обладает, а на этом основании те могут считаться живыми и подсудными, несмотря на почтенный возраст в несколько сотен лет.Скорее всего, 15 августа заседание суда по делу Жириновского закончится лишь назначением следующей даты слушаний по делу. И так будет продолжаться, пока судьи не уйдут на пенсию, передав дело своим преемникам. Однако сами судьи понимают нелепость такого судилища, поэтому ранее несколько судей взяли самоотвод по этому делу, чтобы не дискредитировать себя. Не следует искать рациональности и здравого смысла в подобных судах. Нужно лишь учитывать коррумпированность украинских судей. Некоторым из них, особенно тем, кто погорел на взятках, необходимо ежедневно выдавать какую-нибудь порцию русофобии. Им необходимо ежедневно доказывать не свою профессиональную пригодность, а "полезность" для нынешнего режима.Своеобразным символом коррумпированности украинских судей стал на этой неделе случай с задержанием на взятке судьи районного суда Днепропетровской области. Детективы НАБУ предложили ему сравнительно небольшую сумму ($800) за некий оправдательный приговор. Судья взял пачку банкнот и спокойно положил ее в прозрачный пакет с яблоками, чем несколько обескуражил детективов. Для него это - "мелочь" и обыденность, которую даже скрывать не стоит.Украинские антикоррупционные органы при этом редко доводят дело до осуждения коррупционеров, предлагая им вместо этого "сделку со следствием". Задержанного судью с яблоками, скорее всего, скоро отпустят. Он станет осторожнее и будет носить хотя бы непрозрачный пакет для взяток. Взамен он не будет снимать вышиванку днем и ночью, а на рабочем месте – пачками штамповать обвинения против российских политиков, как живых, так и покойных.О том, как при этом живет и чем занимается украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Задержание кума Ермака и опасения "Слуг народа". Как живут представители украинской элиты"

