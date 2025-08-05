https://ukraina.ru/20250805/putin-i-zelenskiy-mogut-vstretitsya-no-est-vazhnyy-nyuans-bezpalko-ob-usloviyakh-i-faktore-trampa-1066495448.html
Путин и Зеленский могут встретиться, но есть важный нюанс: Безпалько об условиях и факторе Трампа
Путин и Зеленский могут встретиться, но есть важный нюанс: Безпалько об условиях и факторе Трампа - 05.08.2025 Украина.ру
Путин и Зеленский могут встретиться, но есть важный нюанс: Безпалько об условиях и факторе Трампа
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о смысле заявлений Трампа по поводу... Украина.ру, 05.08.2025
2025-08-05T15:43
2025-08-05T15:43
2025-08-05T15:43
видео
индия
россия
москва
владимир зеленский
богдан безпалько
дональд трамп
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о смысле заявлений Трампа по поводу атомных подводных лодок и экспорте российской нефти в Индию, а также проанализировал вероятность урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим методом: 00:27 - О заявлении Трампа об атомных подводных лодках; 03:32 - О закупках Индией российской нефти; 09:48 - О визите Уиткоффа в Москву; 13:18 - Политико-дипломатическое урегулирование конфликта, компромиссы и условия для урегулирования; 18:17 - О вероятности встречи Путина и Зеленского; 21:00 - Может ли Зеленский спастись от политического самоубийства? * В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
https://ukraina.ru/20250805/ocherednoy-otkaz-kieva-ot-mirnykh-initsiativ-moskvy-ugrozy-ssha-i-prodvizhenie-vs-rf-glavnoe-na-1300--1066478121.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, индия, россия, москва, владимир зеленский, богдан безпалько, дональд трамп
Видео, Индия, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Дональд Трамп
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о смысле заявлений Трампа по поводу атомных подводных лодок и экспорте российской нефти в Индию, а также проанализировал вероятность урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим методом:
00:27 - О заявлении Трампа об атомных подводных лодках;
03:32 - О закупках Индией российской нефти;
09:48 - О визите Уиткоффа в Москву;
13:18 - Политико-дипломатическое урегулирование конфликта, компромиссы и условия для урегулирования;
18:17 - О вероятности встречи Путина и Зеленского;
21:00 - Может ли Зеленский спастись от политического самоубийства?
* В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica