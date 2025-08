https://ukraina.ru/20250805/ocherednoy-otkaz-kieva-ot-mirnykh-initsiativ-moskvy-ugrozy-ssha-i-prodvizhenie-vs-rf-glavnoe-na-1300--1066478121.html

Очередной отказ Киева от мирных инициатив Москвы, угрозы США и продвижение ВС РФ. Главное на 13:00

Киев игнорирует мирные предложения Москвы, пытаясь в то же время заявить о своих условиях. США намерены угрожать не только России, но и ее партнерам. Израиль угрожает расширить свое военное наступление на другие районы сектора Газа. Российская армия продвигается на фронте

Киев снова отказывается от мирных инициатив МосквыПосол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что со стороны Киева пока не прозвучало внятной реакции на предложение Москвы по организации гуманитарных пауз, которые дали бы возможность санитарным командам забрать раненых. По словам Мирошника, звучащие с украинской стороны заявления направлены на то, чтобы "перевести стрелки" с гуманитарной составляющей на долгосрочные режимы прекращения огня, которые Киев сможет использовать для возведения укреплений.Между тем аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский должен принять изложенные президентом России Владимиром Путиным условия, чтобы завершить конфликт. "Именно эти условия Киев должен принять", — написал он в своих соцсетях, комментируя видеофрагмент с заявлением российского лидера в 2024 году. По мнению Кошковича, принятие этих условий "позволит Украине выжить". Если Киев сейчас откажется заключить на условиях России мирное соглашение, то в будущем условия для Украины будут гораздо хуже, заключил аналитик.Во вторник также аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир заявил, что Украина застряла в вооруженном конфликте, в котором не может выиграть, а любая территориальная уступка приведет к серьезному ущербу легитимности киевского режима.Как пишет журнал Military Watch Magazine, успехи ВС России в зоне СВО и серьезные потери ВСУ ставят под сомнение возможность продолжения Киевом военных действий. По словам эксперта, Украина отвергает "территориальные уступки"."Существует резкий разрыв между требованиями Киева о мире и реальным положением дел на местах", — отметил Демир.По словам аналитика, территориальные уступки стали для Владимира Зеленского главным камнем преткновения. "Эта дилемма лежит в основе как упорства Украины в продолжении войны, так и ее пробуксовки на мирных переговорах", — говорится в публикации.США угрожают России и ее партнерам Тем временем постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью агентству Bloomberg заявил, что следующим шагом США станут санкции против РФ и стран, покупающих российскую нефть. "Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке положить конец войне", — пояснил он, добавив, что президент США Дональд Трамп намерен усилить давление на Россию.Американский лидер намерен ввести 100-процентные таможенные пошлины и вторичные санкции после истечения выдвинутого им 10-дневного ультиматума. По сообщениям СМИ, Индия и Бразилия не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на угрозу санкций со стороны США.Издание Times of India, в свою очередь, написало, что как бы Дональд Трамп ни грозил ввести высокие пошлины на ряд индийских товаров из-за торговли Индии с Россией, вряд ли это нарушит стратегическое партнерство Нью-Дели и Москвы."Мы будем действовать в интересах индийских потребителей и выберем наиболее экономически эффективный вариант, — заявил газете высокопоставленный правительственный чиновник, чье имя не называется. — Если российская нефть останется более доступной, чем другие источники, нет причин наказывать наших граждан".Сегодня, 5 августа, Москву должен посетить советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Как пишет Times of India, визит нужен для укрепления двусторонних связей на фоне растущего давления со стороны Вашингтона.Издание пишет также, что "визит Довала внесет ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии в условиях сложной энергетической ситуации и ситуации в сфере безопасности".Израиль угрожает расширить свое военное наступление на другие районы сектора ГазаОб этом 5 августа написало издание Financial Times. В публикации отмечается, что Израиль намерен усилить давление на ХАМАС и заставить эту вооруженную группировку освободить оставшихся израильских заложников, которых оно все еще удерживает. В то же время издание The Washington Post написало, что переговоры о прекращении огня в Газе, по всей видимости, подошли к концу - или, по меньшей мере, точке чрезвычайного балансирования на грани.Что происходит на фронте Телеграм-канал "Два майора" написал, что в течение суток ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми "Кинжалами" по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ в Староконстантинове. Ночью ракетное вооружение работало по целям в Киеве, сообщали о взрывах "Гераней" в Полтавской , Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях.В публикации отмечается, что на Харьковском направлении новой точкой боев стала территория пункта пропуска "Гоптовка", куда зашли российские войска. Военкоры также добавили, что такими заходами через границу, как в Дегтярном и Меловом, ВС РФ растягивают резервы ВСУ по фронту.На Покровском (Красноармейском) направлении ВС РФ ведут охват агломерации Покровск-Мирноград с севера: российские войска продвинулись в населенном пункте Сухецкое, идут бои, как и в районе шахты "Краснолиманская", так и на восточной окраине населённого пункта Красный Лиман. Телеграм-канал также проинформировал, что на Запорожском фронте идут позиционные бои в районе Нестерянки, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в направлении Плавней, идут тяжелые бои в районе Степногорска.Между тем Телеграм-канал канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что в Юнаковке и окрестностях продолжается продвижение подразделений ВДВ России. ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг в Новоконстантиновке. Украинские паблики, тем временем, написали, что с Северского направления армия России ведет атакующие действия со стороны Верхнекаменского в направлении южной части города Северск. Кроме того, во вторник стало известно, что украинские военные роют подземные укрепления на Херсонском направлении. Отмечается, что ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы помешать российской армии освобождать территории.

