https://ukraina.ru/20250726/pochemu-zelenskiy-gotov-promenyat-na-ermaka-vs-vklyuchaya-kiev-i-chto-budet-na-ukraine--gasparyan-1065980160.html

Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян

Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян - 26.07.2025 Украина.ру

Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2025-07-26T09:53

2025-07-26T09:53

2025-07-26T09:53

видео

украина

россия

киев

армен гаспарян

трамп и зеленский

владимир зеленский

общественная палата

набу

сап

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00:20 – Война Зеленского с НАБУ и САП.07:34 – Ситуация на фронте и конфронтация просроченного президента Украины с Западом.21:47 – Какая потеря страшнее для Зеленского: территории или Ермак? 27:24 – О переговорах между Россией и Украиной.*В материале упоминаются Василий Малюк, Андрей Филатов и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

украина

россия

киев

покровск/красноармейск

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