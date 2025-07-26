Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян - 26.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250726/pochemu-zelenskiy-gotov-promenyat-na-ermaka-vs-vklyuchaya-kiev-i-chto-budet-na-ukraine--gasparyan-1065980160.html
Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян
Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян - 26.07.2025 Украина.ру
Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-07-26T09:53
2025-07-26T09:53
видео
украина
россия
киев
армен гаспарян
трамп и зеленский
владимир зеленский
общественная палата
набу
сап
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1a/1065979919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09ec57f6a397e51eefaa81ad74003125.jpg
00:20 – Война Зеленского с НАБУ и САП.07:34 – Ситуация на фронте и конфронтация просроченного президента Украины с Западом.21:47 – Какая потеря страшнее для Зеленского: территории или Ермак? 27:24 – О переговорах между Россией и Украиной.*В материале упоминаются Василий Малюк, Андрей Филатов и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
украина
россия
киев
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1a/1065979919_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e9ce7eb9af7f58a87f38cd92fed9e9c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, киев, армен гаспарян, трамп и зеленский, владимир зеленский, общественная палата, набу, сап, андрей ермак, протесты, покровск/красноармейск, видео
Видео, Украина, Россия, Киев, Армен Гаспарян, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, общественная палата, НАБУ, САП, Андрей Ермак, протесты, Покровск/Красноармейск

Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян

09:53 26.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Война Зеленского с НАБУ и САП.
07:34 – Ситуация на фронте и конфронтация просроченного президента Украины с Западом.
21:47 – Какая потеря страшнее для Зеленского: территории или Ермак?
27:24 – О переговорах между Россией и Украиной.
*В материале упоминаются Василий Малюк, Андрей Филатов и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияКиевАрмен ГаспарянТрамп и ЗеленскийВладимир Зеленскийобщественная палатаНАБУСАПАндрей ЕрмакпротестыПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Ракетный удар нанесён по вражеским объектам в Киевской области, а "Герани" атаковали ВСУшников в Сумской области — местные СМИ сообщили о взрывах
12:21ВСУ сидят по подвалам в Купянске, ВС РФ продвигаются к Великому Бурлуку: обстановка в Купянске
12:17Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества
12:14Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС
11:59Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink
11:46Красноармейск на грани: ВСУ теряют контроль, российские ДРГ парализуют оборону
11:29ВС РФ зашли в Малиевку и освободили Александрово-Калиново. Изменения линии фронта за минувшие сутки
11:21Украинские СМИ подтверждают ликвидацию ТЦ "Эпицентр" в Днепродзержинске Днепропетровской области
11:18Штурмовики зачистили ВСУ в Плавнях и закрепились на окраине Степногорска - "Condottiero"
11:17Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Олег Мельниченко
11:16Молитва безбожников
11:01Восточнее Тёткино ВС РФ зачистили от ВСУ район очистных и штурмуют Сумскую область
11:00О смещении Зеленского, санкциях против РФ и панике в ВСУ - коротко о важных новостях к 11 часам 26 июля
10:34Четыре часа взрывались "стройматериалы" в горящем "Эпицентре" в Днепродзержинске
10:26Ночная атака дронов: ПВО отразила массированный удар по России
10:00Всё для удержания власти и помощи Запада. Главное на утро 26 июля
09:53Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян
09:51Мощная комбинированная атака ВС РФ на Харьков длилась почти три часа
09:44Днепропетровск в огне, Харьков под трехчасовой атакой: ВС РФ нанесли массированные удары по Украине
09:39Главные новости ночи 26 июля
Лента новостейМолния