https://ukraina.ru/20250726/pochemu-zelenskiy-gotov-promenyat-na-ermaka-vs-vklyuchaya-kiev-i-chto-budet-na-ukraine--gasparyan-1065980160.html
Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян
Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян - 26.07.2025 Украина.ру
Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-07-26T09:53
2025-07-26T09:53
2025-07-26T09:53
видео
украина
россия
киев
армен гаспарян
трамп и зеленский
владимир зеленский
общественная палата
набу
сап
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00:20 – Война Зеленского с НАБУ и САП.07:34 – Ситуация на фронте и конфронтация просроченного президента Украины с Западом.21:47 – Какая потеря страшнее для Зеленского: территории или Ермак? 27:24 – О переговорах между Россией и Украиной.*В материале упоминаются Василий Малюк, Андрей Филатов и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
украина
россия
киев
покровск/красноармейск
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему Зеленский готов променять на Ермака всё, включая Киев, и что будет на Украине — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Война Зеленского с НАБУ и САП.
07:34 – Ситуация на фронте и конфронтация просроченного президента Украины с Западом.
21:47 – Какая потеря страшнее для Зеленского: территории или Ермак?
27:24 – О переговорах между Россией и Украиной.
*В материале упоминаются Василий Малюк, Андрей Филатов и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan