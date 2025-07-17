https://ukraina.ru/20250717/rossiya-prostila-germaniyu-kotoraya-teper-pomogaet-ubivat-russkikh--zakharova-otvetila-ukrainaru-1065458036.html

Россия простила Германию, а она теперь помогает убивать русских — Захарова ответила Украина.ру

Россия простила Германию, а она теперь помогает убивать русских — Захарова ответила Украина.ру - 17.07.2025 Украина.ру

Россия простила Германию, а она теперь помогает убивать русских — Захарова ответила Украина.ру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру, указала на то, как Германия получила полную амнезию собственных ошибок и включилась в украинский конфликт

2025-07-17T18:40

2025-07-17T18:40

2025-07-17T18:41

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россия

германия

мария захарова

борис писториус

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украина

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Сейчас в отношениях между РФ и ФРГ присутствует напряжение, но до 2022 года Германия была самым близким для нас государством в Европе, а в период после холодной войны Москва и Берлин стремились к развитию всестороннего партнёрства. На сегодняшний день Германия – самый активный в ЕС поставщик оружия для Украины, а министр обороны ФРГ Борис Писториус призывает убивать русских. Есть ли перспектива восстановления двусторонних отношений и что для этого необходимо?"Это не ответственность России, что сейчас в немецком политикуме присутствуют такие персоналии", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге 17 июля."Мы сделали всё, исторически делали всё для того, чтобы отношения с мирной, благополучной Германией выстраивались во взаимоуважительном ключе. Мы простили то, что не может простить ни человек, ни народ, мы это сумели простить. Мы простили десятки миллионов убитых. Мы простили им истязания над нашей страной, истязания наших людей. Мы простили им сожжённые города и сёла, уничтоженные музеи. Мы простили им пытки людей и детей. Мы простили им отношение к нам как к людям не то что второго сорта, а к людям, которые не имеют права на жизнь", – заявила она."Мы простили всё, но не забыли, и поэтому мы сохраняем памятники, поэтому мы снимаем фильмы, поэтому мы учим историю", – добавила Захарова."Мы вновь протянули руку дружбы, взаимного сотрудничества, уважения. Мы показали, как можно. Можно, прощая, предлагать нормальное взаимоуважительное отношение друг к другу и взаимовыгодное, кстати говоря, тоже. Мы предложили такое количество проектов. Мы сказали: "Ну, по сути, раз вам нужны исторические ресурсы, так давайте сотрудничать и мирно осваивать то, что есть у нас, чтобы это было обоюдовыгодно и, самое главное, не приводило к вашему бесконечному озвереванию и расчеловечиванию". Мы сами участвовали в том, чтобы эти наши ресурсы поставлялись им. Да, на взаимовыгодных условиях. Но главное – сохранение в себе человека", – сказала дипломат.А что мы получили?"Мы получили то, что сейчас все видим. Но самое страшное в этом, на мой взгляд, то, что получила Германия: полную амнезию собственных ошибок. Она получила амнезию даже своей нынешней, современной, новейшей истории в виде объединения своей страны, которая была разделена не по прихоти кого-то в мире, а по итогам своих преступлений. Она забыла, кто играл роль объединителя Германии, что именно наша страна и наш народ, который не мог простить, но простил, ещё и содействовал тому, чтобы народ Германии объединился. Они и это сумели предать. Они предали сами себя", – подчеркнула Захарова.Сегодня со стороны официального Берлина звучат призывы буквально к уничтожению нашей государственности, нашей страны, нашего народа – все вместе и по отдельности. Эти призывы стали просто какой-то манией тех, кто заправляет Германией, отметила официальный представитель МИД РФ."Изничтожают буквально всё, что связано с нашей страной. В информационном, культурном, гуманитарном, экономическом, финансовом измерениях. Из немецкого оружия ведётся огонь по российской территории и по российскому народу. По тому народу, которому они должны вечно. В том числе и за то, какое количество людей просто не родилось. Обсуждается запуск теперь уже и на Украине отвёрточной сборки дальнобойных крылатых ракет Taurus, применение которых, как мы все понимаем, требует участия специалистов Бундесвера, то есть прямого участия уже немецких офицеров – не подковёрное управление процессами, это уже вовсю идёт, а прямое", – заявила Захарова.А вообще осознают ли немецкие избиратели, судя по результатам недавних парламентских выборов, голосовавшие в пользу нормализации отношений с Россией, к чему их пытаются подтолкнуть их вот это политическое безумное руководство, задалась вопросом дипломат."Ну, вроде бы высказались в пользу того, что не надо разрушать отношения с Россией, уж тем более милитаризовываться против нашей страны. А дальше что? Потом будут говорить немецкие избиратели, что их опять обманули. Их уже обманули 90 лет назад. Им уже "впарили" под видом демократического их выбора то, что привело их к катастрофе. Катастрофе не единомоментной, а, извините меня, исторического масштаба, я ещё раз повторю. Очевидно, что те, кого мы называли всегда реваншистами, но кто раньше сидел тихо где-то там под лавками, они, очевидно, выползая, не извлекли выводов из своей собственной же истории", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что попытки представителей властей ФРГ разговаривать с Россией языком ультиматумов, с позицией, как они считают, силы, нелепы, смешны и аморальны – самое главное."Ведь до чего додумались? Разделить жертвы Второй мировой войны по национальностям. Нападали на нас, деля по национальностям, на тех, кому положено жить, кому положено быть, с их точки зрения, рабом, а кому положено просто сразу быть убитым. За это получили. Так спустя 80 лет начали делить по национальностям жертв и героев Второй мировой войны, для нас – Великой Отечественной. Выплаты делают блокадникам в Ленинграде и то по национальностям. Позор! Я думаю, что многие немцы, люди просвещённые, знающие, страдают от того, что предчувствуют очередную свою собственную катастрофу", – сказала Захарова.Дипломат рассказала, как во время интервью одному немецкому журналисту он спросил: "А когда вы в очередной раз нас спасёте?" На что она ответила: "А когда вы сами себя начнёте спасать?" В связи с этим Захарова переадресовала Германии вопрос о возможности улучшения двусторонних отношений."Но в первую очередь, я думаю, им сейчас нужно спасать самих себя от очередной катастрофы, которую они проходили не раз, и, видимо, сейчас стоят на пороге в очередной раз", – подытожила официальный представитель МИД РФ.Читайте также: Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу

https://ukraina.ru/20250717/mariya-zakharova-germaniya-poluchila-polnuyu-amneziyu-dazhe-svoey-nyneshney-noveyshey-istorii--1065455919.html

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эксклюзив, россия, германия, мария захарова, борис писториус, фридрих мерц, украина