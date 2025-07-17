https://ukraina.ru/20250717/proevropeyskiy-kurs-litiy-i-antirossiyskie-sanktsii-chem-budet-zanimatsya-novyy-posol-es-v-serbii-1065461781.html
Проевропейский курс, литий и антироссийские санкции. Чем будет заниматься новый посол ЕС в Сербии
Проевропейский курс, литий и антироссийские санкции. Чем будет заниматься новый посол ЕС в Сербии - 17.07.2025 Украина.ру
Проевропейский курс, литий и антироссийские санкции. Чем будет заниматься новый посол ЕС в Сербии
Новым послом Евросоюза в Сербии станет опытный шведский дипломат Андреас фон Бекерат, который с 2013 по 2016 год был послом Швеции на Украине, передает издание European Western Balkans
2025-07-17T19:55
2025-07-17T19:55
2025-07-17T19:55
эксклюзив
сербия
александр вучич
ес
владимир путин
нато
украина
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По информации СМИ, на эту должность Бекерата выдвинула лично верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая, к слову, недавно посетила Белград и потребовала от сербского руководства "подтвердить свои европейские устремления конкретными действиями", в том числе свернуть сотрудничество с Россией.В Белграде Каллас оказалась 22 мая - всего через две недели после возвращения президента Сербии Александра Вучича из Москвы. Там он 9 мая присутствовал на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Свое мнение об этой заграничной поездке сербского лидера она высказала в ходе встречи с прессой, которая, вопреки всем принятым нормам, прошла без участия самого Вучича."Я высказала свою четкую позицию, которая ясна – я не понимаю, зачем ему было нужно стоять рядом с человеком, который ведет эту ужасную войну на Украине", – сказала глава европейской дипломатии.Если верить источникам местных СМИ, теперь Каллас отправляет на Балканы человека, который имеет богатый опыт работы в странах Восточной Европы. Получив в Швеции базовое образование в области экономики и бизнеса, Бекерат в 1995 поехал изучать русский язык в Санкт-Петербургском государственном университете, с июня по август 1993 года он проходил стажировку в Киеве, а в 1997 и 1998 году стажировался в Москве. Дипломатическую карьеру он начал в 1999 году, а в 2013 был назначен чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция на Украине.В ходе Евромайдана в Киеве в 2014 году Бекерат открыто поддерживал участников протестов и их стремления к евроинтеграции. Тогда Швеция играла важную роль в формировании общественного мнения на Украине через поддержку местных СМИ среднего и муниципального уровня.В 2015 году шведский дипломат в интервью ТСН высказал мнение, что украинцы за два последних года стали "настоящим источником вдохновения для Европы". В этот момент на Донбассе уже бушевал гражданский конфликт, возникший из-за полного пренебрежения властями в Киеве настроений пророссийского населения региона.Андреас фон Бекерат назначен послом ЕС в Сербии именно в момент, когда по всей стране проходят массовые протесты, начавшиеся еще в ноябре 2024 года, после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, когда в результате обрушения бетонного навеса погибли шестнадцать человек.Поэтому можно предположить, что европейский дипломат перемещается в Белград для того, чтобы воспользоваться ситуацией и завлечь Сербию глубже в европейские сети, независимо от настроения большинства сербских граждан и интересов самой страны.Тем более, главные ожидания Брюсселя уже обозначила в ходе своего майского визита в столицу Сербии Кая Каллас. Если страна желает стать частью Евросоюза, ей надо сделать "геостратегический выбор", вернее разорвать отношения с Россией и "нормализовать" отношения с албанскими сепаратистами в Приштине, сказала тогда она.Однако сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что назначение Бекерата послом ЕС в Сербии не нужно толковать однозначно как попытку организации новой цветной революции в этой стране. По его мнению, задача шведского дипломата скорее будет заключаться в том, чтобы следить за текущими процессами и не позволить, чтобы в результате какой-то будущей смены власти правящие позиции заняли патриотически ориентированы политики, выступающие против сближения страны с НАТО."В российской экспертной среде принято сравнивать текущую ситуацию в Сербии с украинским Майданом. Однако именно в 2012 году, с приходом к власти ныне правящей "Сербской прогрессивной партии", НАТО и ЕС нашли в лице действующих властей совершенных партнеров для реализации своей политики по отношению к Сербии. К сожалению, никто толком этого не заметил", - рассказал Гайич.Политолог напомнил, что именно при текущем режиме Брюсселю удалось добиться роспуска сербских органов власти на севере Косово и Метохии, углубления военного сотрудничества Сербии с НАТО и создания зависимости сербской экономики от экономики Евросоюза."А в последние годы эта зависимость еще более очевидна. Весь сербский военно-промышленный комплекс работает на поддержку Украины, хотя не напрямую", - отметил эксперт.Однако это не значит, что Евросоюз не наблюдает за процессами в сербском обществе и не понимает, что авторитет президента Александра Вучича ощутимо подорван, продолжил Гайич. Поэтому не удивляет то, что послом в Белграде они назначают человека, который имеет опыт работы в странах Восточной Европы, при этом в переломных для них моментах перемены власти, добавил он."Конечно, Евросоюз сделает все, чтобы в случае ухода Вучича из власти в Сербии ничего не изменилось. Они будут искать такую формулу, которая доминирующую силу сербского общества – патриотическую, в конечном итоге отбросит на политическую обочину", - заявил Гайич.Тем не менее, сам Евросоюз, также как и политический Запад в целом, в настоящее время находятся в состоянии тлеющей внутренней войны, как внутри элит, так и между западными народами и их элитами, полагает политолог."Евросоюз в 2014 и в 2025 году – это не одна и та же организация. Их способность влиять на политические перемены и контролировать полностью политические процессы намного меньше, чем она выглядит в глазах жителей Восточной Европы", - рассказал он.Кроме контроля над внутриполитической ситуацией в стране, в задачи нового посла скорее всего будет входить защита экономических интересов Евросоюза, полагает Гайич. Это в первую очередь касается эксплуатации месторождения лития, которая в соответствии с договоренностями, подписанными с сербским правительством, должна начаться к 2027 году, напомнил он.Не исключено, что Бекерат будет оказывать давление на сербские власти, чтобы добиться формального присоединения страны к антироссийским санкциям, но эта задача вряд ли будет приоритетной для него, подчеркнул Гайич.По словам политолога, Сербия и так негласно редуцировала экономическое сотрудничество с Россией. Поэтому президент Путин в ходе встречи с бывшим вице-премьером Сербии Александром Вулином, которая состоялась в 2024 году на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, обратил внимание собеседника на уменьшение товарооборота между странами, напомнил эксперт."Для Евросоюза важно формальное присоединение Сербии к антироссийским санкциям, так как это своеобразный символический шаг. Но в первую очередь их интересует дальнейшая экономическая эксплуатация страны", - подытожил Стеван Гайич.Больше о внутриполитической ситуации в Сербии в материале Татьяны Стоянович Студенты и преподаватели против Запада и президента Вучича. Вся правда о протестах в Сербии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сербия, александр вучич, ес, владимир путин, нато, украина
По информации СМИ, на эту должность Бекерата выдвинула лично верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая, к слову, недавно посетила Белград и потребовала от сербского руководства "подтвердить свои европейские устремления конкретными действиями", в том числе свернуть сотрудничество с Россией.
В Белграде Каллас оказалась 22 мая - всего через две недели после возвращения президента Сербии Александра Вучича
из Москвы. Там он 9 мая присутствовал на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным
. Свое мнение об этой заграничной поездке сербского лидера она высказала в ходе встречи с прессой, которая, вопреки всем принятым нормам, прошла без участия самого Вучича.
"Я высказала свою четкую позицию, которая ясна – я не понимаю, зачем ему было нужно стоять рядом с человеком, который ведет эту ужасную войну на Украине", – сказала глава европейской дипломатии.
Если верить источникам местных СМИ, теперь Каллас отправляет на Балканы человека, который имеет богатый опыт работы в странах Восточной Европы. Получив в Швеции базовое образование в области экономики и бизнеса, Бекерат в 1995 поехал изучать русский язык в Санкт-Петербургском государственном университете, с июня по август 1993 года он проходил стажировку в Киеве, а в 1997 и 1998 году стажировался в Москве. Дипломатическую карьеру он начал в 1999 году, а в 2013 был назначен чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция на Украине.
В ходе Евромайдана в Киеве в 2014 году Бекерат открыто поддерживал участников протестов и их стремления к евроинтеграции. Тогда Швеция играла важную роль в формировании общественного мнения на Украине через поддержку местных СМИ среднего и муниципального уровня.
В 2015 году шведский дипломат в интервью ТСН высказал мнение, что украинцы за два последних года стали "настоящим источником вдохновения для Европы". В этот момент на Донбассе уже бушевал гражданский конфликт, возникший из-за полного пренебрежения властями в Киеве настроений пророссийского населения региона.
Андреас фон Бекерат назначен послом ЕС
в Сербии именно в момент, когда по всей стране проходят массовые протесты, начавшиеся еще в ноябре 2024 года, после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, когда в результате обрушения бетонного навеса погибли шестнадцать человек.
Поэтому можно предположить, что европейский дипломат перемещается в Белград для того, чтобы воспользоваться ситуацией и завлечь Сербию глубже в европейские сети, независимо от настроения большинства сербских граждан и интересов самой страны.
Тем более, главные ожидания Брюсселя уже обозначила в ходе своего майского визита в столицу Сербии Кая Каллас. Если страна желает стать частью Евросоюза, ей надо сделать "геостратегический выбор", вернее разорвать отношения с Россией и "нормализовать" отношения с албанскими сепаратистами в Приштине, сказала тогда она.
Однако сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что назначение Бекерата послом ЕС в Сербии не нужно толковать однозначно как попытку организации новой цветной революции в этой стране. По его мнению, задача шведского дипломата скорее будет заключаться в том, чтобы следить за текущими процессами и не позволить, чтобы в результате какой-то будущей смены власти правящие позиции заняли патриотически ориентированы политики, выступающие против сближения страны с НАТО
.
"В российской экспертной среде принято сравнивать текущую ситуацию в Сербии с украинским Майданом. Однако именно в 2012 году, с приходом к власти ныне правящей "Сербской прогрессивной партии", НАТО и ЕС нашли в лице действующих властей совершенных партнеров для реализации своей политики по отношению к Сербии. К сожалению, никто толком этого не заметил", - рассказал Гайич.
Политолог напомнил, что именно при текущем режиме Брюсселю удалось добиться роспуска сербских органов власти на севере Косово и Метохии, углубления военного сотрудничества Сербии с НАТО и создания зависимости сербской экономики от экономики Евросоюза.
"А в последние годы эта зависимость еще более очевидна. Весь сербский военно-промышленный комплекс работает на поддержку Украины, хотя не напрямую", - отметил эксперт.
Однако это не значит, что Евросоюз не наблюдает за процессами в сербском обществе и не понимает, что авторитет президента Александра Вучича ощутимо подорван, продолжил Гайич. Поэтому не удивляет то, что послом в Белграде они назначают человека, который имеет опыт работы в странах Восточной Европы, при этом в переломных для них моментах перемены власти, добавил он.
"Конечно, Евросоюз сделает все, чтобы в случае ухода Вучича из власти в Сербии ничего не изменилось. Они будут искать такую формулу, которая доминирующую силу сербского общества – патриотическую, в конечном итоге отбросит на политическую обочину", - заявил Гайич.
Тем не менее, сам Евросоюз, также как и политический Запад
в целом, в настоящее время находятся в состоянии тлеющей внутренней войны, как внутри элит, так и между западными народами и их элитами, полагает политолог.
"Евросоюз в 2014 и в 2025 году – это не одна и та же организация. Их способность влиять на политические перемены и контролировать полностью политические процессы намного меньше, чем она выглядит в глазах жителей Восточной Европы", - рассказал он.
Кроме контроля над внутриполитической ситуацией в стране, в задачи нового посла скорее всего будет входить защита экономических интересов Евросоюза, полагает Гайич. Это в первую очередь касается эксплуатации месторождения лития, которая в соответствии с договоренностями, подписанными с сербским правительством, должна начаться к 2027 году, напомнил он.
Не исключено, что Бекерат будет оказывать давление на сербские власти, чтобы добиться формального присоединения страны к антироссийским санкциям, но эта задача вряд ли будет приоритетной для него, подчеркнул Гайич.
По словам политолога, Сербия и так негласно редуцировала экономическое сотрудничество с Россией. Поэтому президент Путин в ходе встречи с бывшим вице-премьером Сербии Александром Вулином, которая состоялась в 2024 году на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, обратил внимание собеседника на уменьшение товарооборота между странами, напомнил эксперт.
"Для Евросоюза важно формальное присоединение Сербии к антироссийским санкциям, так как это своеобразный символический шаг. Но в первую очередь их интересует дальнейшая экономическая эксплуатация страны", - подытожил Стеван Гайич.