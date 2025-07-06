https://ukraina.ru/20250706/kogo-i-kogda-zapad-mozhet-brosit-na-voynu-s-rossiey-ischenko-o-finale-i-pare-dobrykh-slov-na-pokhoronakh-1064748157.html

Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах

Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах - 06.07.2025 Украина.ру

Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах

Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами Украина.ру, 06.07.2025

2025-07-06T10:49

2025-07-06T10:49

2025-07-06T10:49

видео

россия

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европа

ростислав ищенко

эксперты

ядерное оружие

информационная война

информационная безопасность

сми

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Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами это может производиться? И как можно избежать прямого конфликта и ядерных ударов? Об этом и не только рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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