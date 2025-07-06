https://ukraina.ru/20250706/kogo-i-kogda-zapad-mozhet-brosit-na-voynu-s-rossiey-ischenko-o-finale-i-pare-dobrykh-slov-na-pokhoronakh-1064748157.html
Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах - 06.07.2025 Украина.ру
Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами Украина.ру, 06.07.2025
2025-07-06T10:49
2025-07-06T10:49
2025-07-06T10:49
видео
россия
запад
европа
ростислав ищенко
эксперты
ядерное оружие
информационная война
информационная безопасность
сми
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Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами это может производиться? И как можно избежать прямого конфликта и ядерных ударов? Об этом и не только рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запад, европа, ростислав ищенко, эксперты, ядерное оружие, информационная война, информационная безопасность, сми, пропаганда, русофобия, видео
Видео, Россия, Запад, Европа, Ростислав Ищенко, эксперты, Ядерное оружие, информационная война, информационная безопасность, СМИ, пропаганда, Русофобия
Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами это может производиться? И как можно избежать прямого конфликта и ядерных ударов? Об этом и не только рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko