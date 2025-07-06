Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах - 06.07.2025 Украина.ру
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Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах - 06.07.2025 Украина.ру
Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами Украина.ру, 06.07.2025
2025-07-06T10:49
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видео
россия
запад
европа
ростислав ищенко
эксперты
ядерное оружие
информационная война
информационная безопасность
сми
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Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами это может производиться? И как можно избежать прямого конфликта и ядерных ударов? Об этом и не только рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, запад, европа, ростислав ищенко, эксперты, ядерное оружие, информационная война, информационная безопасность, сми, пропаганда, русофобия, видео
Видео, Россия, Запад, Европа, Ростислав Ищенко, эксперты, Ядерное оружие, информационная война, информационная безопасность, СМИ, пропаганда, Русофобия

Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах

10:49 06.07.2025
 
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Информационная накачка, пропагандирующая для европейцев войну с россиянами: когда она достигнет своего пика? Придёт ли Европа на войну с Россией и какими силами это может производиться? И как можно избежать прямого конфликта и ядерных ударов? Об этом и не только рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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