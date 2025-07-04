https://ukraina.ru/20250704/donetsk-obstrelyan-iz-rszo-himars--est-pogibshie-i-ranenye-1064694093.html

Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые

Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые - 04.07.2025 Украина.ру

Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые

С украинской территории по столице Донецкой Народной Республики нанесён ракетный удар – погибли четверо мирных жителей. Об этом 4 июля сообщил глава республики Денис Пушилин

2025-07-04T16:18

2025-07-04T16:18

2025-07-04T16:18

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"Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека: женщины 1994 и 1986 г.р., мужчины 1988 и 1983 г.р.", - сообщил глава ДНР.Пушилин также сообщил, что в результате ракетного удара по городу тяжелые ранения получила женщина 1961 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 г.р., мужчины 1961 и 1952 г.р."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым! Глубокие соболезнования родственникам погибших", - сообщил глава республики в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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