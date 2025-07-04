Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые - 04.07.2025 Украина.ру
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Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые
Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые - 04.07.2025 Украина.ру
Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые
С украинской территории по столице Донецкой Народной Республики нанесён ракетный удар – погибли четверо мирных жителей. Об этом 4 июля сообщил глава республики Денис Пушилин
2025-07-04T16:18
2025-07-04T16:18
новости
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
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"Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека: женщины 1994 и 1986 г.р., мужчины 1988 и 1983 г.р.", - сообщил глава ДНР.Пушилин также сообщил, что в результате ракетного удара по городу тяжелые ранения получила женщина 1961 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 г.р., мужчины 1961 и 1952 г.р."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым! Глубокие соболезнования родственникам погибших", - сообщил глава республики в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, рсзо, himars, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, мирные жители, военные преступления, всу, украина, сша
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, РСЗО, HIMARS, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, Украина, США

Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые

16:18 04.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photoHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photo
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С украинской территории по столице Донецкой Народной Республики нанесён ракетный удар – погибли четверо мирных жителей. Об этом 4 июля сообщил глава республики Денис Пушилин
"Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека: женщины 1994 и 1986 г.р., мужчины 1988 и 1983 г.р.", - сообщил глава ДНР.
Пушилин также сообщил, что в результате ракетного удара по городу тяжелые ранения получила женщина 1961 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 г.р., мужчины 1961 и 1952 г.р.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым! Глубокие соболезнования родственникам погибших", - сообщил глава республики в своём телеграм-канале.
Больше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июля
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